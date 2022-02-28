У ЗСУ показали вразливі місця ворожої техніки і нагадали, як приготувати "Бандерівський смузі". ІНФОГРАФІКА

У ЗСУ оприлюднили зображення вразливих місць ворожої техніки, аби громадяни України могли використати цю інформацію для протидії ворогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Зокрема, на зображеннях вказані вразливі місця вантажівок, бронеавтомобілів "Тайфун", "Тігр" та БТР-82А.









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