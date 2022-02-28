У ЗСУ показали вразливі місця ворожої техніки і нагадали, як приготувати "Бандерівський смузі". ІНФОГРАФІКА
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У ЗСУ оприлюднили зображення вразливих місць ворожої техніки, аби громадяни України могли використати цю інформацію для протидії ворогу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.
Зокрема, на зображеннях вказані вразливі місця вантажівок, бронеавтомобілів "Тайфун", "Тігр" та БТР-82А.
Також у ЗСУ нагадали, як приготувати "Бандерівський смузі":
Топ коментарі
+46 Cinichny Bandera
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@den_kazansky
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Это уже истерика.
Кремль понял, что обосрался. И теперь у него плохие уже не только украинские власти, но и все украинцы.
який ацетон, *****? де його взяти? *****, це прекурсор... він практично ніде не продається!
нах цей рецепт??!!!!!
будівельна бутилова, бітумна чи бітум-каучукова мастика добре розводиться соляркою. додається трохи бензину для легкозаймистості. суміш має бути трохи рідшою за олію, але не зовсім рідкою. вона не повинна одразу стекти на землю. має наче трохи прилипати, тому загущується мастикою. солярка дає високу температуру, бензин - легкозаймистіть. співвідношення компонентів може бути різне, в основному залежно від використаної мастики. експериментуйте.
рецепт годний. поширюйте.
ЦЕ ЗРОБИТЬ ПЛЯШКУ НАБАГАТО БІЛЬШ КРИХКОЮ ПРИ УДАРІ В ВОРОЖУ ТЕХНІКУ І ЗБІЛЬШИТЬ ЕФЕКТ.
На відкритому повітрю самозапалюється... В Першій Світовій ця суміш для ранцевих вогнеметів використовувалася...
Есть слив сольвентных красок с широкоформатных принтеров, он черный. Сам по себе горит он плоховато (пробовали). Но есть другой плюс: при попадании на смотровые стекла сквозь них нихера не видно. Дворники не помогут. У печатников этой хрени дофига. Можно добавлять в коктейли
https://www.kp.ru/online/news/4646835/#comments
одне слово
ОБОСРАЛИСЬ
Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.
Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.
Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".
Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.
Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Украйны верные сыны,
Спустите их в сортир!
Жека Новобытов, 26.02.2022