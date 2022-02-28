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У ЗСУ показали вразливі місця ворожої техніки і нагадали, як приготувати "Бандерівський смузі". ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ЗСУ оприлюднили зображення вразливих місць ворожої техніки, аби громадяни України могли використати цю інформацію для протидії ворогу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ ЗСУ.

Зокрема, на зображеннях вказані вразливі місця вантажівок, бронеавтомобілів "Тайфун", "Тігр" та БТР-82А.

У ЗСУ показали вразливі місця ворожої техніки і нагадали, як приготувати Бандерівський смузі 01
У ЗСУ показали вразливі місця ворожої техніки і нагадали, як приготувати Бандерівський смузі 02
У ЗСУ показали вразливі місця ворожої техніки і нагадали, як приготувати Бандерівський смузі 03
У ЗСУ показали вразливі місця ворожої техніки і нагадали, як приготувати Бандерівський смузі 04

Також у ЗСУ нагадали, як приготувати "Бандерівський смузі":

У ЗСУ показали вразливі місця ворожої техніки і нагадали, як приготувати Бандерівський смузі 05
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Топ коментарі
+46
S - sanctions

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28.02.2022 13:03
+27
Хе, хе до 2 марта.Козломордые думают что вот так все легко и просто за 2 рассосется? Наивные люди
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28.02.2022 13:02
+22
Денис Казанський


@den_kazansky

·
2 мин



Это уже истерика.

Кремль понял, что обосрался. И теперь у него плохие уже не только украинские власти, но и все украинцы.
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28.02.2022 13:01
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⚡️Аэрофлот отменяет рейсы в США, Доминикану, Мексику, на Кубу до 2 марта - пресс-служба компании
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28.02.2022 12:59 Відповісти
Хе, хе до 2 марта.Козломордые думают что вот так все легко и просто за 2 рассосется? Наивные люди
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28.02.2022 13:02 Відповісти
2 марта какого года?
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28.02.2022 13:05 Відповісти
... уже - никакого , поезд уехал, пусть идут *****!
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28.02.2022 14:03 Відповісти
А вообще это значит, что Анкоридж снова может стать одним из главных аэропортов мира.
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28.02.2022 13:16 Відповісти
Денис Казанський


@den_kazansky

·
2 мин



Это уже истерика.

Кремль понял, что обосрался. И теперь у него плохие уже не только украинские власти, но и все украинцы.
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28.02.2022 13:01 Відповісти
пишу тут, щоб було максимально прочитано

який ацетон, *****? де його взяти? *****, це прекурсор... він практично ніде не продається!
нах цей рецепт??!!!!!

будівельна бутилова, бітумна чи бітум-каучукова мастика добре розводиться соляркою. додається трохи бензину для легкозаймистості. суміш має бути трохи рідшою за олію, але не зовсім рідкою. вона не повинна одразу стекти на землю. має наче трохи прилипати, тому загущується мастикою. солярка дає високу температуру, бензин - легкозаймистіть. співвідношення компонентів може бути різне, в основному залежно від використаної мастики. експериментуйте.

рецепт годний. поширюйте.
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28.02.2022 14:36 Відповісти
Та не куда---а откуда в сто раз важнее. И добросить, и успеть смыться. Есть другое важное. Хорошая штука глицерин---да взять нет где в больших обьёмах и срочно. Липнет бензин хорошо тогда и кучно, тягучая смесь отличная.
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28.02.2022 13:03 Відповісти
Тільки не радьте до гліцерину добавляти азотну кислоту
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28.02.2022 14:29 Відповісти
S - sanctions

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28.02.2022 13:03 Відповісти
Не зрозуміло кінець тканини просочувти перед підпалом, чи ні?
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28.02.2022 13:05 Відповісти
Ганчірка натягує бензин з пляшки, подібно до фітилю в гасовій лампі... Звичайно, це не дуже надійно, тому в фірмових коктейлях нічого запалювати не треба - всередині тонкостінна ампула з речовиною, яка дає запалювальну хімічну реакцію...
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28.02.2022 13:13 Відповісти
Коктейль-смаколик
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28.02.2022 13:08 Відповісти
Так, то все добре, але з ацетоном проблема - це ж прекурсор й в великих об*ємах не продається...((
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28.02.2022 13:10 Відповісти
ПЛЯШКУ З ГОРЮЧОЮ СУМІШШЮ ПЕРЕД ЗАПОВНЕННЯМ ТРЕБА ПРОДРЯПАТИ СКЛОРІЗОМ, ОБЛОМАНИМ НАПИЛКОМ АБО ПРОСТО ТВЕРДИМ КАМІНЦЕМ, ЯКШО ВІН ДРЯПАЄ СКЛО.

ЦЕ ЗРОБИТЬ ПЛЯШКУ НАБАГАТО БІЛЬШ КРИХКОЮ ПРИ УДАРІ В ВОРОЖУ ТЕХНІКУ І ЗБІЛЬШИТЬ ЕФЕКТ.
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28.02.2022 13:15 Відповісти
Мы , **** ты парашная , как знаем , что происходит в Украине . Ты мне падла будешь, рассказывать , я в квартирах поселил беженцев, из Мелитополя, ,. Ещё неделю назад, они жили себе и горя не знали , а теперь у детей, каждый день истерика . А мне интересно ,как у этой суки нет когнетивного диссонанса, как по его мнению нацисты уживаются с президентом Евреем , и другими руководителями . А может быть в твоих больных мозгах шо то не так . Писков *****, ты военный преступник и будешь отвечать в Гааге, ну если тебя раньше не повесят. А ***** надо уже беречь Жопу , а не лицо, в буквальном смысле .
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28.02.2022 13:15 Відповісти
Жовтий фосфор + Сірковуглець + Скипідар.

На відкритому повітрю самозапалюється... В Першій Світовій ця суміш для ранцевих вогнеметів використовувалася...
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28.02.2022 13:17 Відповісти
Замість ацетону піде моторна олія, якщо не помиляюсь 1:1 з бензином.
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28.02.2022 13:19 Відповісти
То в тому фішка, щоб пластик розчинити в ацетоні - тоді утворюється такий собі липучий кисіль...
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28.02.2022 15:24 Відповісти
Еще предложение:
Есть слив сольвентных красок с широкоформатных принтеров, он черный. Сам по себе горит он плоховато (пробовали). Но есть другой плюс: при попадании на смотровые стекла сквозь них нихера не видно. Дворники не помогут. У печатников этой хрени дофига. Можно добавлять в коктейли
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28.02.2022 13:23 Відповісти
Gyro, я согласен , хороший рецепт , из учебника, по общей химии за 1943 год, идеальный вариант, но где взять фосфор жёлтый, можно конечно со спичек ,но это трудоемко
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28.02.2022 13:24 Відповісти
Сейчас в Украине большая проблема с трупами русских свиней-солдат. Я вот что подумал, а если их разберут украинцы для хозяйственных нужд. Я бы смог взять десяток жмурей на удобрение! Клаптик земли у меня есть, думаю что пару солдат возьму в плен-рабство для обработки этой земли, а тут и перегной хороший подвалил
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28.02.2022 13:25 Відповісти
У кацапов инфаркт хватит читая такой учебный материал в украинских новостях:
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28.02.2022 13:28 Відповісти
Ютуб. 7 минут назад. Градами обстреляны жилые кварталы Харькова.
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28.02.2022 13:36 Відповісти
А еслиб приняли закон об оружии, то и с коктейлем было б меньше мороки. Ну ничё. Шо есть - с тем и будем иметь дело
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28.02.2022 13:46 Відповісти
мене забанено, а хто може, киньте сюди
https://www.kp.ru/online/news/4646835/#comments

одне слово
ОБОСРАЛИСЬ
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28.02.2022 13:53 Відповісти
Да где ж тот ацетон взять, прекурсор же
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28.02.2022 14:01 Відповісти
Бесплатные туры в Ад, в комфортабеьных газенвагенах.
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28.02.2022 14:29 Відповісти
бандероевропа не торгуйте з кацапами.цим ви допоможите україні
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28.02.2022 15:22 Відповісти
на музыку «вставай страна огромная»

Вставай, народ Украинский,
На суверенный бой,
С безумной кликой Каинов,
С про-путинской бедой!
Не смог гадёныш выдержать
Свободы от себя,
Теперь нам надо выдюжить
Воюя и скорбя.

Он думает, что кто-нибудь
поверит в эту ложь:
про нациков, бандеровцев
и про Донбасс трындеж.
Заслал туда бандитствующих
Стрелковых, Моторол
И Урайну, гарну дивчину
Терзает мерзкий тролль.

Отжал он «их-там-нетами»
Наш полуостров Крым;
И сделал малороссию
Придатком сырьевым.
Страшит лет восемь Западом:
Кто верует - блажен.
Психозом стал он массовым
Для "поднятых с колен".

Кода ж солдат он тысячи
С ракетами прислал
Бомбить Одессу с Киевом,
Что б влезть на пьедестал,-
Тут Миру стало ясно, что
Совсем с ума сошёл
Обиженный историей,
Фашиствующий козёл.

Так крепче зубы стисните
Смелей ведь с нами бог!
Что для Украйны новый путь,
Для русских -- эпилог!
Стал на века отверженным
Кичливый "Русский Мир".
Украйны верные сыны,
Огонь из всех мортир!
Украйны верные сыны,
Спустите их в сортир!

Жека Новобытов, 26.02.2022
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28.02.2022 15:43 Відповісти
 
 