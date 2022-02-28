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Новини Війна в Україні
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"Наша надія лише на те, що в Росії знайдеться хтось, хто скаже "президент з’їхав з глузду" - Квасневський прокоментував погрози Путіна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Колишній президент Польші Александр Квасневський вважає, що президент Росії Володимир Путін втратив розум і може застосувати ядерну зброю.

Про це він сказав під час включення для марафону українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Боюсь, що так",- сказав Квасневський на питання про можливість застосування ядерної зброї.

"Він безумний, він абсолютно відірваний від реальності, він навіть не слухає своїх близьких друзів, бо радники ніколи не вважались в нього серйозними партнерами. І це велика загроза", - зазначив Квасневський.

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"Наша надія лише на те, що серед важливих людей в Росії знайдеться хтось, хто скаже "президент з’їхав з глузду і треба щось робити. Бо якщо не знайдуться такі люди, ми будемо в плачевному стані", - сказав експрезидент Польщі.

Коментуючи прохання президента Володимира Зеленського про невідкладний вступ України до Євросоюзу, Квасневський сказав, що зараз хороший час, щоб оминути всі бюрократичні процедури для вступу України до ЄС і він навіть назвав хорошим знаком для цього те, що Німеччина, яка довго не давала Україні летальну зброю, передумала.

"Змінюється думка в Європі, а те, що Україна має бути в ЄС – це для мене очевидно", - додав колишній очільник Польщі.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування
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Топ коментарі
+11
На росії всі росіяни такі ж нацисти як і їх кацапенфюрер, вони на дно підуть разом з ним.

Але жарт смішний.
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28.02.2022 13:15
+7
да хер там. подавляющее большинство кацапни неистово радуются войне и поддерживают *****
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28.02.2022 13:17
+7
Великолепно сказал Ходорковский. Путин ещё не понимает как он выглядит на фоне Зеленского. Политики првращаются в клоунов, а клоуны в героев. И от себя. КВН побеждает кгб! Дохните твари!
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28.02.2022 13:25
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⚡️Сайт ТАСС взломан хакерами группировки Anonymous
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28.02.2022 13:14 Відповісти
⚡️Сайт "Известий" и Фонтанки также взломаны
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28.02.2022 13:18 Відповісти
На росії всі росіяни такі ж нацисти як і їх кацапенфюрер, вони на дно підуть разом з ним.

Але жарт смішний.
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28.02.2022 13:15 Відповісти
Хай би зібрались всі й запропонували примусову психіатричну експертизу *******.
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28.02.2022 13:16 Відповісти
Ніхто не збереться,що дуже прикро.Вони всі зомбовані військовими серіалами,та думкою про те,що вони добро,а все інше зло.
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28.02.2022 13:28 Відповісти
каждый кацап обычный смертный должен понимать что, его и его семью ***** в бункер не пустит и каждого кацапа и его семью ждет мучительная смерть если ***** применит ЯО !!!
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28.02.2022 13:17 Відповісти
да хер там. подавляющее большинство кацапни неистово радуются войне и поддерживают *****
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28.02.2022 13:17 Відповісти
Великолепно сказал Ходорковский. Путин ещё не понимает как он выглядит на фоне Зеленского. Политики првращаются в клоунов, а клоуны в героев. И от себя. КВН побеждает кгб! Дохните твари!
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28.02.2022 13:25 Відповісти
Бо рис- це завжди клініка? Балабол до родний, надай підтвердження посиланням, ось тут: https://censor.net/ua/video_news/3319861/************************************************************************************
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28.02.2022 13:36 Відповісти
Проверяюсь просто и тебе советую. На дверь в комнатуху свою смотрю, какой номерок в смысле. Прочёл про М. Ходорковского в смысле фразы в сегодняшнем *Гордоне*. Зайди проверь читани если шо!
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28.02.2022 13:41 Відповісти
використаних Гордонів не читаю принципово.... Клеїш дурня, що не вмієш посилання вставити? Щелепні борошна на мозочок тиснуть- перевірений?
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28.02.2022 13:53 Відповісти
Вообще клеют баб. Но то знать надо ошлепок торохканый. Я упомянутого не читаю, но там перепечатывают статьи умных людей и знатоков своего дела---их и просматриваю. Ущучил---характерник?
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01.03.2022 09:20 Відповісти
бовдур до родний, баби у кацапії, а тобі ж і пляшка не свербить.
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03.03.2022 19:50 Відповісти
Я думаю на Западе уже работают над проблемой "в.в. *****". А то обезьяна с гранатой уже потянулась к кольцу этой самой гранаты.
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28.02.2022 13:30 Відповісти
Столько мировых разведок МИ6 , ЦРУ И Т Д
Неужели никто не может убрать хутина ???
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28.02.2022 13:30 Відповісти
Лучше убрать расию
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28.02.2022 13:46 Відповісти
Тільки одна розвідка в світі може швидко прибрати *****. Це моссад. В усіх без винятку структурах кремля працюють жиди тобто "сайенім" які при створенні на них певного тиску здійснять будь яку диверсію і запросто ліквідують *****. Але що це дасть? Його судити треба а не ліквідовувати! Ліквідуєш і ***** стане "святим страстотерпцем". Як той цар Микола ІІ. Ото вже був кат і психічно хворий садист! Та ще й паталогічний жлоб. А розстріляли і став для кацапів "святим".
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28.02.2022 14:20 Відповісти
ну вот Китай сказал. Я не думаю что обычным людям побороть ***** - там их задушат. Но вот окружение Путина - это другое дело. Они должны собраться и каким-то образом его куда-то деть (запереть в бункер, например)
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28.02.2022 13:31 Відповісти
Квасневський, ху..і ти ноєш?
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28.02.2022 13:33 Відповісти
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28.02.2022 13:34 Відповісти
радість кацапні вже в дорозі, під номером 200 і 300
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28.02.2022 13:36 Відповісти
если бы на расее были русские , то они бы давно засортирилили бледномолевого окурка из питерской подворотни . но ... в пуйлоскотинии типа "раша" русских нет .. и небыло.
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28.02.2022 13:42 Відповісти
Хто заважає Кваснєвському згуртуватись з усіма європейськими гебельсами й запросити парамедиків, завчасно заспокоївши *****, - провести йому медичну комісію з питань екології мізків. Рішення зачитати на Генасамблеї ООН і затвердити.
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28.02.2022 13:44 Відповісти
Теоретично можна зібрати провідних психіатрів світу і провести діагностику психічного стану ***** і встановити конкретний діагноз. Це позбавить його спільників "мук сумління" коли будуть його затримувати або вбивати. І потім всі засунуть дулі в кишені своїх штанців широких і з дурацьким виглядом скажуть дружно - "нас обманулі", "нєвіноватая я" "ето всьо *****" і "давайтє вєрньом всьо взад"... А потім трохи оклигають і знов задують в "імперську дуду" і виберуть собі *****-2, *****-3... Ні... тільки довготривала ізоляція.
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28.02.2022 14:30 Відповісти
таке сказати може тільки людина зі здоровим глуздом. а чи є такі в РФ?
було би добре, щоб допуск до "кнопочки" не залежав від пуйла і від його фанатичних генералів, щоб там бодай хоч один був зі стриманням...
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28.02.2022 14:57 Відповісти
Лучше бы нашелся тот кто скажет *********** охраннику "вали *****" и он выполнит приказ.
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28.02.2022 15:33 Відповісти
 
 