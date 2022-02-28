Десятки бійців росгвардії з Сибіру разом з командиром загинули в Україні, відправили літак з їхніми трупами, - росЗМІ
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Джерела російських медіа твердять, що під Києвом загинув командир підрозділу росгвардії в Кемеровській області Константин Огій спільно з десятками бійців, і в Сибіру очікують на літак із їхніми трупами.
Про це пише сибірське медіа "Тайга.Инфо", передає Цензор.НЕТ.
Джерела журналістів твердять, що під час спроби захоплення аеродрому в Гостомелі під Києвом загинуло щонайменше 42 бійці росгвардії спільно з командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования. – Ред.) по Кемеровській області полковником Костянтином Огієм. Він мав досвід бойових дій у Чечні та Афганістані.
Крім того, джерела російського медіа припускають, що втрати можуть бути більшими, бо невідома точна кількість загиблих і полонених ОМОНівців.
"Колону **** [розстріляли]. Пацани — Красноярськ та Новокузнецьк", — цитує видання одного із співрозмовників.
Позивним Огія нібито був Абат. Також серед загиблих джерело видання назвало прізвища "Мурзін" та "Шлегель". "Загинуло 42 особи, два відділення СОБРу. Ще невідомо, скільки омоновців", — цитує видання своє джерело.
Підрозділи ОМОН та СОБР призначені для охорони громадського порядку в містах та переслідуванні злочинців. Проте їх, за даними джерел, використали для спроби захоплення військового аеродрому в битві зі Збройними Силами України.
У Кемеровській області очікують літак з тілами загиблих 28 лютого.
Водночас, ані в російському міністерстві оборони, ані в росгвардії не відповіли на запити журналістів.
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респект
- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление В Украине февраль именуется «лютый» То есть "Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный". Хорошо что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - у них же это «Сичень"!!!
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"приветственное" всем у кого есть вайбер, стоит только одна птичка
Нехай вивозять кравчучками!
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Досвід не поміг? Полетів ногами вперед.
Он "херой", он убил детей в Украине
Будьте прокляты, номинация "уроды года"
Нарожаете себе еще потом уродов
Думали з наскоку, а воно он як НЕЛОВКО вийшло…
Щоб вас, падлюк, сира земля не прийняла !!
Слава Захисникам України!!!
Слава України !!,
https://www.youtube.com/watch?v=NRZrH6gdpyQ
Від Сяну і Збруча лине пісня могуча
Донбас окликають Карпати
«Вставай, Україно, збирай своє віно,
Коралі вдягай і дукати!
У досвітніх росах сріблиться колосся
Твої це пшеничнії вінці
Вінчайся у зілля, на гоже весілля
Скликай всіх дітей-українців!
Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,
Збирайтесь на пир, погуляти!
На рідних розгонах, вином, ще й червоним
Московських гостей напувати…
Щоб так упилися, що й не піднялися,
І з роду до роду йшла слава,
Яка була грізна, вогненна, залізна
Остання з Москвою відправа…
С. Гайдамака.