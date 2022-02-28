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Десятки бійців росгвардії з Сибіру разом з командиром загинули в Україні, відправили літак з їхніми трупами, - росЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Десятки бійців росгвардії з Сибіру разом з командиром загинули в Україні, відправили літак з їхніми трупами, - росЗМІ

Джерела російських медіа твердять, що під Києвом загинув командир підрозділу росгвардії в Кемеровській області Константин Огій спільно з десятками бійців, і в Сибіру очікують на літак із їхніми трупами.

Про це пише сибірське медіа "Тайга.Инфо", передає Цензор.НЕТ.

Джерела журналістів твердять, що під час спроби захоплення аеродрому в Гостомелі під Києвом загинуло щонайменше 42 бійці росгвардії спільно з командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования. – Ред.) по Кемеровській області полковником Костянтином Огієм. Він мав досвід бойових дій у Чечні та Афганістані.

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Крім того, джерела російського медіа припускають, що втрати можуть бути більшими, бо невідома точна кількість загиблих і полонених ОМОНівців.

"Колону **** [розстріляли]. Пацани — Красноярськ та Новокузнецьк", — цитує видання одного із співрозмовників.

Позивним Огія нібито був Абат. Також серед загиблих джерело видання назвало прізвища "Мурзін" та "Шлегель". "Загинуло 42 особи, два відділення СОБРу. Ще невідомо, скільки омоновців", — цитує видання своє джерело.

Підрозділи ОМОН та СОБР призначені для охорони громадського порядку в містах та переслідуванні злочинців. Проте їх, за даними джерел, використали для спроби захоплення військового аеродрому в битві зі Збройними Силами України.

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У Кемеровській області очікують літак з тілами загиблих 28 лютого.

Водночас, ані в російському міністерстві оборони, ані в росгвардії не відповіли на запити журналістів.
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Топ коментарі
+135
Афган прошел, Чечню прошел.
Украину - не прошел.
Проходун, бл*ть.
Слава Украине!
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28.02.2022 13:20
+81
Кожному російському місту окремий літак з трупами.
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28.02.2022 13:20
+67
Хай ще й їхній літак з трупаками окупантів впаде. Щоб були відбивні подвійної прожарки.
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28.02.2022 13:20
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⚡️ Япония вводит персональные санкции против Лукашенко - премьер страны.
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28.02.2022 13:33 Відповісти
а такаож пишуть що це - війна а не спец операція

респект
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28.02.2022 13:33 Відповісти
Эта вам, ***, не протестующих бабок и гомиков разгонятьдубинками и по асфальту их тянуть в автозаки - сдохните все на нашей земле, твари.
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28.02.2022 13:34 Відповісти
ой лишенько! так шо ж это получается - пуская на фарш "космонавтов", украинцы освобождают россиян от их дубинок? пусть платЮт за работу
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28.02.2022 13:34 Відповісти
Счастливчики! Будут похоронены, а не съедены собаками )
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28.02.2022 13:35 Відповісти
Це у кацапів цей місяць - фєвраль. А у нас це ЛЮТИЙ.
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28.02.2022 13:35 Відповісти
І нехай кацапи хрестяться, що вони в СІЧЕНЬ не поперлися.
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28.02.2022 13:36 Відповісти
Четвертий день російсько-української війни Горить техніка , купами везуть трупи в Росію Путін прибігає до своїх шаманів:

- В чём дело?! Как вы мне гороскоп с прогнозами составляли?
- Извините Владимир Владимирович! Ошибочка вышла - не учли украинское толкование месяца, когда начинать наступление В Украине февраль именуется «лютый» То есть "Свирепый, кровожадный, хищный. Жестокий, безжалостный, бессердечный". Хорошо что мы ещё в январе не начали - там вообще нас на куски рубили-бы - у них же это «Сичень"!!!
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28.02.2022 15:01 Відповісти
https://t.me/truexanewkr/4173 Привітання кацапам від наших кібервійськ.
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28.02.2022 13:35 Відповісти
Їпашити русню треба так, щоб Талiбан хрестився
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28.02.2022 13:35 Відповісти
⚡️СМИ: Поезд Полтава-Харьков стоит сейчас на платформе и не может отъехать из-за обстрелов. Машинист командовал всем лечь на пол. В поезде женщины и дети.

Информация проверяется.
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28.02.2022 13:36 Відповісти
Насіння в кишені насипали..
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28.02.2022 13:37 Відповісти
Горіть у пеклі рашиссти!!!
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28.02.2022 13:37 Відповісти
євро вже по 114,12 рубля і падіння триває. Це - кінець сказав Штірліц засунувши в руку в кишеню, а де ж пістолет?
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28.02.2022 13:38 Відповісти
насіння у кишені важливіше.
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28.02.2022 15:07 Відповісти
Синку! Ти поклади, поклади насіння у кишеню. А зачем, бабуль? Ти посто поклади...
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28.02.2022 15:13 Відповісти
⚡️Все граждане получат пенсии, зарплаты и социальные выплаты, - Минфин Украины
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28.02.2022 13:38 Відповісти
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28.02.2022 13:39 Відповісти
звонить в помойку это роуминг?
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28.02.2022 13:43 Відповісти
ух ты, у паРаши новая погремуха - помойка а то ЮтЮб такий пантрикапишний що блокує
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28.02.2022 14:08 Відповісти
Вчора писали на вайбери, дуже успішно. Вони звичайно не відповідають, а у баскова взагалі через годину номер був не дійсний, але спробувати ще можна.
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28.02.2022 14:32 Відповісти
Написал
"приветственное" всем у кого есть вайбер, стоит только одна птичка
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28.02.2022 13:52 Відповісти
Меня больше всех шарий беспокоит.
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28.02.2022 19:40 Відповісти
До Кобздона на концерт відправилися.Скоро у Йосі буде Аншлаг, коли приєднається головне *****.
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28.02.2022 13:40 Відповісти
до аншлагу ще далеко. бо схоже що Кобздон на Маракані виступає)
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28.02.2022 14:10 Відповісти
земелька стекловатой, росгады
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28.02.2022 13:41 Відповісти
А ****** би кацапів кийками, як звик, то був би і живий, і при ділі.
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28.02.2022 13:41 Відповісти
Смерть цапам!
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28.02.2022 13:42 Відповісти
Який ще нах літак?
Нехай вивозять кравчучками!
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28.02.2022 13:43 Відповісти
У нас є і буде психологічна проблема. Як убити людину. Ось так просто, на вулиці підійти ззаду до окупанта і всадити йому ніж в шию. Через це загине ще багато українців. Бо у кацапів таких проблем нема.
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28.02.2022 13:43 Відповісти
так стінгерами їх, джавелінами, стугнами, NLAW треба їх х**рить, для чого ж руки марать
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28.02.2022 14:11 Відповісти
Ехал в Украину за крестом на груди а получил крест у головы...
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28.02.2022 13:43 Відповісти
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28.02.2022 13:51 Відповісти
Так це і є той ...командиром СОБР (специальный отряд быстрого реагирования. - Ред.) по Кемеровской области полковником Константином Огием. У него был опыт боевых действий в Чечне и Афганистане.
---
Досвід не поміг? Полетів ногами вперед.
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28.02.2022 13:58 Відповісти
Логічно поміркувавши можна прийти до висновку що в Афгані воно не було- хіба що сопляком на кухні в САВО при зйобувані на березі річко Ош в совку.
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28.02.2022 14:41 Відповісти
Палковник бил большая **** он пасовал при трьох тузах . А в Україні зіграв тотус з повним зажмуренням!!!
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28.02.2022 14:10 Відповісти
весь пробитый скрепами, абсолютно весь ...
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28.02.2022 14:23 Відповісти
вся грудь в кресах но ,думал, одного креста не хватает.
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28.02.2022 14:47 Відповісти
В ногах, вообще-то
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28.02.2022 13:56 Відповісти
не совсем. у русни не совсем крест, а крест с домиком над могилкой. это мордва так хоронила своих рузьких лудей в домике для мертвых.
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28.02.2022 13:58 Відповісти
Просмотрел кучу видео о пленных, но не видел. чтобы москвичи или петербуржцы там встречались. В основном регионы подальше от т,н, столицы
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28.02.2022 13:44 Відповісти
ну дак може москвичі і петербуржці і не йдуть в рос армію. туди, мабуть, з голодухи йдуть ті, хто в регіонах. ще й данину мафії платять, я чула. кожен раз після получки.
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28.02.2022 14:14 Відповісти
В одному стрімі були салаги-танкісти обісцяні з Каменки під Виборгом. В 80х точно там був танковий полк, бував там на полігоні.
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28.02.2022 14:19 Відповісти
Нравится-не нравится а ОМОН зашкварится ...
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28.02.2022 13:46 Відповісти
пора бомбить мацкву не ядреными бомбами , а трупами расейско-фашистских оккупантов. и не только кремль , но и каждую расейскую избу.
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28.02.2022 13:47 Відповісти
це йому за чечню і вбитого героя дудаева
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28.02.2022 13:48 Відповісти
Мне вот интересно , чисто гипотетически , а самки с русни , будут после этого рожать ещё? Ну бабами их не назовёшь, бабы ,берегут своё потомство ,
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28.02.2022 13:50 Відповісти
Ну что, русская мать, встречай в пакете сына
Он "херой", он убил детей в Украине
Будьте прокляты, номинация "уроды года"
Нарожаете себе еще потом уродов
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28.02.2022 14:17 Відповісти
пуйлоскотине повезло. не будут страдать по засортиренной пуйлом расее.
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28.02.2022 13:51 Відповісти
Похороночки матусям полетілі. Зара почнеться.
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28.02.2022 13:52 Відповісти
Пуйло послало соколиків на забій, повернуться на родіну свіжозамороженим "ГРУЗом200"
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28.02.2022 13:53 Відповісти
Вони не "загиблi", вони - "знищенi".
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28.02.2022 13:54 Відповісти
за чей счёт банкет/самолёт?
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28.02.2022 13:54 Відповісти
Сначала вывозят, кому далеко, того авиа почтой
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28.02.2022 14:01 Відповісти
AliExpress Standard Shipping
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01.03.2022 11:31 Відповісти
Увесь цей відпрацьваний безславний непотріб гнідний слід складати пачками поблизу московитського кремля. Най володя пронюхає, чим тхне руський дух непереможний. Звісно, місця на всіх хробікав може й забракувати - то ж нехай бажаючі заздалегідь записуються у чергу, перекличка за дзвінком колокольчика з шійки деряблої скаженої кремлівської корови.
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28.02.2022 13:54 Відповісти
Наїлися московські окупанти-убивці Української земельки в Київщині!!
Думали з наскоку, а воно он як НЕЛОВКО вийшло…
Щоб вас, падлюк, сира земля не прийняла !!
Слава Захисникам України!!!

Слава України !!,
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28.02.2022 13:54 Відповісти
СТОП *****!!!



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28.02.2022 13:57 Відповісти
у пуйла тормоза отказали . ему нужен принудительный стоп в его бункерном сортире. нету русских на расее ....... одни нацико-фафиковую каку .цапающие.
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28.02.2022 14:04 Відповісти
Всё равно у дебильный родни этих жмуров плохо с причинно-следственными связями. Вряд ли они скажут хоть одно кривое слово в сторону путлера с дружками.🤷
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28.02.2022 13:59 Відповісти
Интересно, что это за самолёт такой? Неужто святейшего гундяя уговорили трупы вывозить?
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28.02.2022 14:00 Відповісти
Та до Чорних тюльпанів вони ще з Афгана привчені.
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28.02.2022 14:15 Відповісти
Дебилы, вы бы хотя бы видео 2014 с нашими щипаными беркутами посмотрели сначала, вас же разберут как матрёшку....
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28.02.2022 14:02 Відповісти
Це перша новина про велику кількість двухсотих була на ехо мацкви ще 2 год назад!!!. На форумі прихильники України викладають сайти з зажмуреними освободителямі. а пригожинські боти і кацаповата -ми побєділі.
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28.02.2022 14:02 Відповісти
Було б непогано збирати тушки в вагони для скота і "виштовхувати" в *********. Хай там самі їх фасують, пакують, нюхають та ідентифікують.
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28.02.2022 14:02 Відповісти
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28.02.2022 14:03 Відповісти
обмен товаром - не грабеж !
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28.02.2022 14:06 Відповісти
Зачем вообще тратить ресурсы на перевоз этого мяса? Закопать их где-то подальше, чтобы не воняло, и забыть.
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28.02.2022 14:08 Відповісти
Хіба що поряд зі скотомогильниками, але ж коні не винні.
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28.02.2022 14:17 Відповісти
42 особини це майже 2 взводи а не відділеня
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28.02.2022 14:08 Відповісти
Потрібно як у фільмі «300 спартанців» побудувати стіну з їх трупів,хай нюхають
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28.02.2022 14:08 Відповісти
****** сибирскую нечесть, это просто зверекак и кадыровцы
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28.02.2022 14:11 Відповісти
Дуже добре, що менти місцеві дізналися. Вони на Московії сила а не армія . Може збунтуються.
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28.02.2022 14:15 Відповісти
а как все радужно начиналось у мордвы. ( Аналогия с Суоми 39-40)
https://www.youtube.com/watch?v=NRZrH6gdpyQ
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28.02.2022 14:17 Відповісти
https://youtu.be/ykFOQFBW_BA
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28.02.2022 14:21 Відповісти
где наши музыканты, почему еще нету такой украинской польки с нашим текстом про Украину????
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28.02.2022 14:35 Відповісти
Хіба оце погана? Для хору - якраз Написав Адміну вранці щоб знайшов вихід на музикантів - щось мовчить!

Від Сяну і Збруча лине пісня могуча

Донбас окликають Карпати

«Вставай, Україно, збирай своє віно,

Коралі вдягай і дукати!



У досвітніх росах сріблиться колосся

Твої це пшеничнії вінці

Вінчайся у зілля, на гоже весілля

Скликай всіх дітей-українців!



Гей, ріднії діти, вже сонечко світить,

Збирайтесь на пир, погуляти!

На рідних розгонах, вином, ще й червоним

Московських гостей напувати…



Щоб так упилися, що й не піднялися,

І з роду до роду йшла слава,

Яка була грізна, вогненна, залізна

Остання з Москвою відправа…



С. Гайдамака.
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28.02.2022 15:55 Відповісти
Константин Огий... и фамилия наша. Но он сам выбрал свою судьбу.
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28.02.2022 14:38 Відповісти
МАНКУРТ!!!
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28.02.2022 15:55 Відповісти
не загинули... подохли бездомными псами... гибнут только за Родину... а они псы шелудивые, типа зверьков какдыровцев... рамзан, ссыкун... выйди на крылечко, ***** тебя по твоим яйцам, чтобы больше уродов не создавал... как твой отец, создавший тебя дебила, сейчас стоит перед Аллахом (салля ллаги алейги у саллям), прося искупления себе и лютой смерти тебе ********, которого **** все горные козлы Дагестана... стыдно ему за тебя ***********... ты оказался не гордым горцем, а ********* и просравшим свою честь и честь тэйпа бараном...
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28.02.2022 14:42 Відповісти
Умер Максим - ну и *** с ним! Положат в гроб, мать его ** ...
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28.02.2022 14:50 Відповісти
Люди вы думаете их на самолётах домой отвезут????А зачем закуплены 45 000 черных мешков предназначенных для утилизации в мобильных крематориях???Ответьте мне ..Зачем мешки????
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28.02.2022 15:50 Відповісти
Ljudi gibnut a okupanti dohnut, tak shto rjuskij soldat - idi nahuj.
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28.02.2022 15:56 Відповісти
повезло, что хоть осталось от тел что отправить
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28.02.2022 17:51 Відповісти
Як би ті уроди ,,Мрії" не розбомбили то можна було б всіх за один раз відправити через тиждень
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01.03.2022 01:52 Відповісти
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