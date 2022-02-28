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Сайти російських інформагентств зламали хакери з Anonymous: Закликають не відправляти солдат до України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сайти російських інформагентств зламали хакери з Anonymous: Закликають не відправляти солдат до України

Російське державне інформагентство ТАСС зламали хакери з Anonymous.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Сайти російських інформагентств зламали хакери з Anonymous: Закликають не відправляти солдат до України 01

На сайт відображаєтьяс повідомлення, в якому громадян РФ закликають припинити відправляти своїх синів та чоловіків на війну до України. Також там повідомляється про 5,3 тис. загиблих російських військових на території України за 4 дні.

Крім ТАСС зламали "Известия", "Комерсант", "РБК", "Фонтанку", "Forbes Россия" та інші ЗМІ, а також сайти "Сбербанка", ВТБ і "Тинькофф".

Також читайте: Українські хакери зламали сайт Кремля та опублікували всю їхню телефонну базу, - МВС

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
Эх, еще бы фотографии разбитых колонн там разместили. Для наглядности. А то ж, московиты никому не верят, пока сами не увидят.
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28.02.2022 13:41
+11
Anonymus!!!! Дуже прошу!!! Дані людей з подвійним громадянством!!! Please!!!!
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28.02.2022 13:52
+9
Все силы брошены на посты "потерь нет"
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28.02.2022 13:52
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⚡️Артисты начали ставить на обложку ко всем своим видео на YouTube флаг Украины и призыв остановить Путина.
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28.02.2022 13:39 Відповісти
красавы )))
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28.02.2022 13:41 Відповісти
Эх, еще бы фотографии разбитых колонн там разместили. Для наглядности. А то ж, московиты никому не верят, пока сами не увидят.
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28.02.2022 13:41 Відповісти
Один хрен суки скажут это постанова и фейк))Когда им скабеева ссыт в уши они верят в распятые трусики на плачущей корове
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28.02.2022 14:18 Відповісти
Пусть закликают делать переворот в хремле
тащить крысу хутина из бункера
И В ЖОПУ ЗОНТ !!!
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28.02.2022 13:41 Відповісти
Покажіть як на електрозапраці в кацапстані пише 'путін *****, слава Україні, смерть ворогам'

Кацапи в ****.
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28.02.2022 13:43 Відповісти
Красавцы.
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28.02.2022 13:43 Відповісти
и гдэ там й/баны спэцы из Ольгино ?
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28.02.2022 13:46 Відповісти
Все силы брошены на посты "потерь нет"
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28.02.2022 13:52 Відповісти
Повернись живим
@BackAndAlive· 3 год

‼️ВАЖЛИВО‼️

Зловмисники створили фейковий сайт "Повернись живим", щоб обкрадати небайдужих -

http://savelife.net.ua

Ми просимо вас поширити цю інформацію і користуватися тільки офіційними ресурсами Фонду:

https://savelife.in.ua

https://comebackalive.in.ua

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28.02.2022 13:47 Відповісти
Провал кацапов в Украине за 4 дня нанес ущерба больше, чем все войны вместе взятые, начиная с Цусимы. Да, да. именно с с Цусимы. Часть второй мировой, которую кацапы фашисты называют отечественной наоборот помогла создать молоха, потому что кацапы получили трофеи и незаслуженную славу одних из победителей. Сейчас же мы наблюдаем конец распухшей московии.
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28.02.2022 13:51 Відповісти
Anonymus!!!! Дуже прошу!!! Дані людей з подвійним громадянством!!! Please!!!!
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28.02.2022 13:52 Відповісти
О це сильно
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28.02.2022 13:53 Відповісти
досим сайты орков вместе!

https://lviv1256.com/lists/hraiesh-v-onlayn-hru-blokuiesh-sayty-voroha-lvivski-prohramisty-stvoryly-ddos-hru/
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28.02.2022 13:55 Відповісти
«Россия умрет, когда взойдёт Украинское солнце!
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28.02.2022 13:55 Відповісти
Подтверждаю. Обычно просматриваю СМИ врага, среди которых было известия. Сегодня увидел эту же картинку. Прекрасная работа.
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28.02.2022 15:05 Відповісти
Дякуємо,вам Anonymous!!! Thanks anonymous! 👏
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01.03.2022 17:42 Відповісти
 
 