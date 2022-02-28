"Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo видалив зі своєї бази всі російські фільми
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український медіасервіс Megogo видалив зі своєї бази всі російські фільми.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні медіасервусу у фейсбуці.
"Русские фильмы, идите нах#й!", – йдеться у повідомленні, яке починається з фрази, яка вже стала крилатою під час російсько-української війни.
"Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+26 Voloshka P.
показати весь коментар28.02.2022 13:45
+12 Ирина Мороз
показати весь коментар28.02.2022 13:51
+11 Лора Нагорняк d64760b1
показати весь коментар28.02.2022 13:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Навіть "Крим", "Защитники" та "Каха"?!!
Це непоправна втрата для всесвітьного кінематографу!!!
https://youtu.be/gZYeUBby9ZQ