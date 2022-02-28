"Русские фильмы, идите нах#й!": Megogo видалив зі своєї бази всі російські фільми

Український медіасервіс Megogo видалив зі своєї бази всі російські фільми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні медіасервусу у фейсбуці.

"Русские фильмы, идите нах#й!", – йдеться у повідомленні, яке починається з фрази, яка вже стала крилатою під час російсько-української війни.

"Наразі всі російські фільми видалено з нашого сервісу. Слава Україні. Слава ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

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