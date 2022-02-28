Союзники НАТО нарощують підтримку України: ракети ППО, протитанкова зброя, гуманітарна та фінансова допомога, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та заявив про нарощування зусиль із надання підтримки альянсом Україні.

"Я щойно провів розмову із президентом Зеленським", - розповів Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Союзники НАТО нарощують підтримку: ракети ППО, протитанкова зброя, а також гуманітарна та фінансова допомога", - додав він.

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