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Союзники НАТО нарощують підтримку України: ракети ППО, протитанкова зброя, гуманітарна та фінансова допомога, - Столтенберг
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Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та заявив про нарощування зусиль із надання підтримки альянсом Україні.
"Я щойно провів розмову із президентом Зеленським", - розповів Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Союзники НАТО нарощують підтримку: ракети ППО, протитанкова зброя, а також гуманітарна та фінансова допомога", - додав він.
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Сергей Яковлев e7f4e3fd
показати весь коментар28.02.2022 13:49 Відповісти Мені подобається 11
Ivan Franko
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Все Обманываете
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Mykola Vynohrad
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