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Союзники НАТО нарощують підтримку України: ракети ППО, протитанкова зброя, гуманітарна та фінансова допомога, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Союзники НАТО нарощують підтримку України: ракети ППО, протитанкова зброя, гуманітарна та фінансова допомога, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та заявив про нарощування зусиль із надання підтримки альянсом Україні.

"Я щойно провів розмову із президентом Зеленським", - розповів Столтенберг, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Союзники НАТО нарощують підтримку: ракети ППО, протитанкова зброя, а також гуманітарна та фінансова допомога", - додав він.

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Комплексы ппо нужны вчера
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28.02.2022 13:49 Відповісти
Давайте скоріше мать вашу.
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28.02.2022 13:49 Відповісти
Молодцы. Слава Украине! Слава Вооруженным Силам Украины! Президент Украины Зеленский самый лучший! Победа будет за нами!
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28.02.2022 13:49 Відповісти
не дай Боже якщо кацапи вцілять в АЕС України. ніде не сховаються будь які любителі *****.. . . .
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28.02.2022 13:51 Відповісти
 
 