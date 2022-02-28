"Укрзалізниця" закликає всі країні, які межують з РФ, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з країною-агресором

"Укрзалізниця" звертається до всіх країн Європи та Азії із закликом зупинити будь-яку взаємодію залізничних адміністрацій з країною-агресором — Російською Федерацію.

Відповідне звернення розіслано до адміністрацій усіх залізниць, які здійснюють перевезення з рф, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрззалізниці".

"Росіянине, ти вже не можеш нікуди літати, а тепер ти не зможеш нікуди і їздити. Закликаємо залізничні адміністрації всіх країн, які межують з рф, припинити вантажне та пасажирське залізничне сполучення з цією країною. Також закликаємо припинити будь-яку взаємодію систем та виключити РЖД з усіх міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Український перевізник вказує, що провідники, диспетчери, машиністи та інші працівники РЖД виконують злочинні накази везти окупантів та їхні танки до кордонів України. Тому їх не можна більше називати залізничниками, лише вбивцями.

"Своїми діями ти вбиваєш мирне населення та чиниш геноцид над українським народом. Ти навіть у своєму найстрашнішому сні не бачив, як працювати під вибухи снарядів та постріли, днями не спавши, ризикуючи своїм життям, вивозити мирне населення з-під обстрілів. А ми працюємо так уже п’ятий день і далі будемо працювати, допоки не переможемо!", - запевняє "УЗ".

В "УЗ" додали, що українські залізничники мають "залізні нерви і не тільки…", а Росія – дірява, як і її вагони.

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