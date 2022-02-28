УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7027 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 324 52
війна (56581) євроінтеграція (428) Порошенко (13234) Євросоюз (7042) Європейська Солідарність (1021)

Порошенко закликав ЄС терміново надати Україні статус країни-кандидата та виділити фінансову допомогу для відбудови інфраструктури

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Порошенко закликав ЄС терміново надати Україні статус країни-кандидата та виділити фінансову допомогу для відбудови інфраструктури

П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав країни Європейського Союзу підтримати заявку України на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.

Порошенко також закликав європейських партнерів надати масштабну фінансову допомогу для відбудови зруйнованої інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".

"Щиро вітаю довгоочікувану та стратегічно важливу заяву керівництва інституцій Євросоюзу щодо доцільності відкриття перед Україною перспективи членства в ЄС. Український народ своєю жертовністю та рішучими діями довів справжню відданість європейським цінностям та проєкту Об’єднаної Європи. Сьогодні ніхто в світі так не захищає і не бореться за свою незалежність, європейську ідентичність та цивілізаційне майбутнє як Україна. Майбутнє України в ЄС та НАТО!", – пише Порошенко у Facebook.

"Україна має негайно подати заявку на членство в Євросоюзі відповідно до статті 49 Договору ЄС, а держави-члени ЄС схвалити рішення про надання Україні статусу країни-кандидата та розпочати відповідні переговори про вступ за окремою процедурою. Євросоюз також має схвалити рішення про виділення Україні фінансово-економічної допомоги на кшталт "Плану Маршалла" для відбудови зруйнованої інфраструктури нашої держави", – вважає Порошенко.

Читайте також: Звертаємося до ЄС щодо невідкладного приєднання України за новою спеціальною процедурою, - Зеленський

"Нам потрібно лише одне – перемогти, перемогти божевільного і дуже потужного ворога, який вирішив знищити, стерти з лиця землі все українське. Наша сила у єдності та солідарності як всередині країни, так і з нашими союзниками. Україна обов’язково переможе!", – пише Петро Порошенко.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
"Плану Маршалла" за рахунок рашкованського конфіскату в світових банках

на перший час вистачит
показати весь коментар
28.02.2022 14:06
+14
Фу мЛя, как рюзгая свинья сюда попала?
показати весь коментар
28.02.2022 14:07
+11
Теперь монитор после него полчаса проветривать...
показати весь коментар
28.02.2022 14:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На документи посилання буде?
Чи просто ******* - це не мішки таскати?
показати весь коментар
28.02.2022 14:11 Відповісти
Колишній урядовець мав би розуміти, що заява і домовленість це різні речі.
Але ні. Колишні посадовці, вихідці із совка, і досі смердять в Україні.
показати весь коментар
28.02.2022 14:17 Відповісти
Фінанси виділить парашка як контрибуції.
показати весь коментар
28.02.2022 14:05 Відповісти
створити фонд із вже конфіскованого валютного запасу і
по пришвидшеній процедурі гаагського трибуналу передати в спецфонд
показати весь коментар
28.02.2022 14:12 Відповісти
Валютний запас не конфіскований. Це може бути зроблено лише за рішенням суду
показати весь коментар
28.02.2022 14:14 Відповісти
чукча закони знає, однако:
по пришвидшеній процедурі гаагського трибуналу

хоча Діду з афганськими грошима зробив сам, із словами:
"Да хто цей парєнь, чорт, забирай, який встановлює нові держави ?"
показати весь коментар
28.02.2022 14:36 Відповісти
Я написав нижче стососвно процедури і реальних справ, як я їх бачу.
показати весь коментар
28.02.2022 14:40 Відповісти
Діду Байден зробив це з афганськими грошима - вони смішні, всього 3 чи 6 млрд.
гроші Діду поділив по справедливості:
50% - родинам та постраждалим 11.09.2001 та ще
50% - майбутнім жертвам Талібану.
показати весь коментар
28.02.2022 14:33 Відповісти
Фу мЛя, как рюзгая свинья сюда попала?
показати весь коментар
28.02.2022 14:07 Відповісти
Теперь монитор после него полчаса проветривать...
показати весь коментар
28.02.2022 14:08 Відповісти
Смерть московитам
показати весь коментар
28.02.2022 14:10 Відповісти
Лучше иметь призрачную надежду на вступление в ЕС,чем хоть сейсас примкуть к россии.Вы захватчики и изгнанцы во всем мире!
показати весь коментар
28.02.2022 14:11 Відповісти
нічого призрачного і ніяких сподівань.

Ми не в ЄС - то робимо свою потужну країну. Крапка.
показати весь коментар
28.02.2022 14:13 Відповісти
УЙОБОК!!! У твоего КУЙла кончаются бабки и нечем будет платить дань немытому овцейобу кадырову. Ты представляешь, что потом с тобой будет делать немытый овцейоб???? Парсвильно!!!! Отрежет тебе яйки, засунет в твое срердячее чрызло, а потом и голову НАКУЙ орежет
показати весь коментар
28.02.2022 14:14 Відповісти
"Плану Маршалла" за рахунок рашкованського конфіскату в світових банках

на перший час вистачит
показати весь коментар
28.02.2022 14:06 Відповісти
Мова не лише про економічні процеси.
Порошенко, як досвічений урядовець і політик розуміє, що приєднання України до ЄС це не рішення, а шлях. Що потребує змін, - реформ. Які потрібні саме Україні, а не ЄС. І далеко не все вирішується грошима. Навіть швидке приєднання Польщі, яка проходила, але й досі не завершила внутрішнє реформування, створює проблеми і для ЄС і для самої Польщі. Саме кандидування із точною перрспективою, широка участь ЄС у реформуванні в цей період, є запорукоє змін в країні, а не обіцянка швидкого приєднання, через яке Україна швидко втратить значну чисельність працездатних осіб і буде змушена, як і Польща, імпортувати їх зі сходу. А
показати весь коментар
28.02.2022 14:37 Відповісти
вагнеровец ?

исчезни !
показати весь коментар
28.02.2022 14:10 Відповісти
у нас все президенты, а у вас?
показати весь коментар
28.02.2022 14:16 Відповісти
все деньги конфискованные у рашистских олигархов и лично путлера - отдать Украине на восстановление инфраструктуры.
показати весь коментар
28.02.2022 14:07 Відповісти
главное не забыть после победы, разобраться внутри страны, а то деньги выделят, а попилят прежние
показати весь коментар
28.02.2022 14:08 Відповісти
Вал Мишель


@VALMICHEL7

·
13 ч



«Как за три дня всё ********» В. Путин
Бестселлер 2022 года.
показати весь коментар
28.02.2022 14:09 Відповісти
Президента надо пинать, иначе он не понимает. Не одному же Ермаку его пинать.
показати весь коментар
28.02.2022 14:13 Відповісти
петя ты идиот. не кандидата а члена ес. пусть принимают по срочной процедуре. негайно
показати весь коментар
28.02.2022 14:21 Відповісти
А НАТО? На них надо давить и пропихивать нас в НАТО!
показати весь коментар
28.02.2022 14:21 Відповісти
Зачекай декілька днів, поки пиню в бункері грохнуть)
показати весь коментар
28.02.2022 17:30 Відповісти
***** в бункере так забарикадировался, шо его оттуда фиг выковыряешь
показати весь коментар
01.03.2022 07:18 Відповісти
На ремонт інфраструктури кацапи хай платят!
показати весь коментар
28.02.2022 14:22 Відповісти
Чого це Порох дублює заяви президента? Коня кують - і жаба ногу наставляє? )))
показати весь коментар
28.02.2022 14:28 Відповісти
Йому вже нічого не світить
показати весь коментар
28.02.2022 15:42 Відповісти
Жаба 🐸 вже стала конем?

Після закінчення війни 🐸 має відповісти на вагон питань чому власне сталася ця війна:

Домовимся посередені
Паризькі перемовини

Занедбана армія

Посадки генералів

Війни не буде

Буковель

Байден підриває економіку

Війни не буде..
показати весь коментар
28.02.2022 17:36 Відповісти
Знов починає ту стару пісню - дайти там примхливе перспективу членства... Ну дайте ну будь-ласочка..
показати весь коментар
28.02.2022 14:29 Відповісти
Так не діє.
показати весь коментар
28.02.2022 14:30 Відповісти
Мені здається, шо багато хто вже увіровав у перемогу, але все ж тільки починається. Швидке вторгнення ЗСУ відбили, далі кацапи будуть міняти тактику. Можуть взагалі наважитись на чеченський сценарій і піти шляхом масових обстрілів і руйнування великих міст з метою посіяти паніку у людей, що залишись. І це все заради кращої позиції для наступних перемовин.
показати весь коментар
28.02.2022 14:39 Відповісти
все нехай фiнансують з заблокованих грошей цб паРашi...
показати весь коментар
28.02.2022 14:44 Відповісти
 
 