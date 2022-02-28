Порошенко закликав ЄС терміново надати Україні статус країни-кандидата та виділити фінансову допомогу для відбудови інфраструктури
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
П’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко закликав країни Європейського Союзу підтримати заявку України на вступ до ЄС за спеціальною процедурою.
Порошенко також закликав європейських партнерів надати масштабну фінансову допомогу для відбудови зруйнованої інфраструктури, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили "Європейська Солідарність".
"Щиро вітаю довгоочікувану та стратегічно важливу заяву керівництва інституцій Євросоюзу щодо доцільності відкриття перед Україною перспективи членства в ЄС. Український народ своєю жертовністю та рішучими діями довів справжню відданість європейським цінностям та проєкту Об’єднаної Європи. Сьогодні ніхто в світі так не захищає і не бореться за свою незалежність, європейську ідентичність та цивілізаційне майбутнє як Україна. Майбутнє України в ЄС та НАТО!", – пише Порошенко у Facebook.
"Україна має негайно подати заявку на членство в Євросоюзі відповідно до статті 49 Договору ЄС, а держави-члени ЄС схвалити рішення про надання Україні статусу країни-кандидата та розпочати відповідні переговори про вступ за окремою процедурою. Євросоюз також має схвалити рішення про виділення Україні фінансово-економічної допомоги на кшталт "Плану Маршалла" для відбудови зруйнованої інфраструктури нашої держави", – вважає Порошенко.
"Нам потрібно лише одне – перемогти, перемогти божевільного і дуже потужного ворога, який вирішив знищити, стерти з лиця землі все українське. Наша сила у єдності та солідарності як всередині країни, так і з нашими союзниками. Україна обов’язково переможе!", – пише Петро Порошенко.
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Чи просто ******* - це не мішки таскати?
Але ні. Колишні посадовці, вихідці із совка, і досі смердять в Україні.
по пришвидшеній процедурі гаагського трибуналу передати в спецфонд
по пришвидшеній процедурі гаагського трибуналу
хоча Діду з афганськими грошима зробив сам, із словами:
"Да хто цей парєнь, чорт, забирай, який встановлює нові держави ?"
гроші Діду поділив по справедливості:
50% - родинам та постраждалим 11.09.2001 та ще
50% - майбутнім жертвам Талібану.
Ми не в ЄС - то робимо свою потужну країну. Крапка.
на перший час вистачит
Порошенко, як досвічений урядовець і політик розуміє, що приєднання України до ЄС це не рішення, а шлях. Що потребує змін, - реформ. Які потрібні саме Україні, а не ЄС. І далеко не все вирішується грошима. Навіть швидке приєднання Польщі, яка проходила, але й досі не завершила внутрішнє реформування, створює проблеми і для ЄС і для самої Польщі. Саме кандидування із точною перрспективою, широка участь ЄС у реформуванні в цей період, є запорукоє змін в країні, а не обіцянка швидкого приєднання, через яке Україна швидко втратить значну чисельність працездатних осіб і буде змушена, як і Польща, імпортувати їх зі сходу. А
исчезни !
@VALMICHEL7
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13 ч
«Как за три дня всё ********» В. Путин
Бестселлер 2022 года.
Після закінчення війни 🐸 має відповісти на вагон питань чому власне сталася ця війна:
Домовимся посередені
Паризькі перемовини
Занедбана армія
Посадки генералів
Війни не буде
Буковель
Байден підриває економіку
Війни не буде..