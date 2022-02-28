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Російський мільярдер Тіньков виступив проти війни з Україною: "Держави повинні витрачати гроші не на війну. Ми проти!"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський мільярдер Тіньков виступив проти війни з Україною:

Російський мільярдер, засновник TCS Group Олег Тіньков виступив проти війни з Україною.

Відповідну публікацію Тіньков зробив в Instagram, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в Україні гинуть безневинні люди, щодня, це немислимо та неприпустимо! Держави повинні витрачати гроші на лікування людей, дослідження перемоги над раком, а не на війну. Ми проти цієї війни!" - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Російські бізнесмени за місяць втратили $28 мільярдів через загрозу вторгнення в Україну, - Forbes

Російський мільярдер Тіньков виступив проти війни з Україною: Держави повинні витрачати гроші не на війну. Ми проти! 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+84
А почему в 2014 не выступал ? Лицемерные твари, как за кошелек прихватили, так сразу против войны
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28.02.2022 14:34
+53
⚡️Глава Харьковской ОГА: По статье «Госизмена» задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.
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28.02.2022 14:35
+52
Пізно алєжка, пізно...
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28.02.2022 14:34
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Первый прозрел и пошел!
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28.02.2022 14:34 Відповісти
Ніфіга!!!
Читай, будь ласка, мій пост нижче...
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28.02.2022 14:38 Відповісти
так прзрієш, коли активи Діду Байден палить ясним пламенем
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28.02.2022 14:41 Відповісти
ошибочка вышла - не миллиардер, а бомж Тиньков
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28.02.2022 14:43 Відповісти
Просто его банк вчера ещё более-менее работал (в отличие от какого-нибудь их сбера), а тут, видать и у него проблемы начались. Дошло наконец и до этого...голубя мира
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28.02.2022 14:52 Відповісти
Це вже третій....
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28.02.2022 14:34 Відповісти
ну хоть один
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28.02.2022 14:34 Відповісти
А почему в 2014 не выступал ? Лицемерные твари, как за кошелек прихватили, так сразу против войны
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28.02.2022 14:34 Відповісти
Пізно алєжка, пізно...
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28.02.2022 14:34 Відповісти
Інфа тв.
Японія заявила про повернення Курил.
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28.02.2022 14:35 Відповісти
заберуть 100%як параша буде сипатись
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28.02.2022 14:40 Відповісти
⚡️Глава Харьковской ОГА: По статье «Госизмена» задержаны мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор.
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28.02.2022 14:35 Відповісти
Розстріляти !
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28.02.2022 14:39 Відповісти
Так найміть уже там героя з табакєркою або кандєлябром.
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28.02.2022 14:35 Відповісти
.......у них швабра в ходу.
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28.02.2022 14:47 Відповісти
Він нічого не говорит про російські війська,
це по принципу і ваним і нашим
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28.02.2022 14:35 Відповісти
ПАШЛИ НАКУЙ!!!! Раньше нужно было говорить. А теперь....
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28.02.2022 14:35 Відповісти
8 лет мрази молчали, а теперь они против. Они все лицемеры и мерзавцы, ни капли доверия оркам.
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28.02.2022 14:35 Відповісти
Вони просто дико пообсирались їм тепер буде непереливки.
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28.02.2022 14:43 Відповісти
пропоную утриматись від під.обок. у нього рак, наче б і неоперабельний, так що ризикну висловити здогад, що говорить те, що думає, йому ні боятись резону нема, ні особливо грошей вже не треба.
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28.02.2022 14:35 Відповісти
Сім'я у нього є, за неї і турбується.
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28.02.2022 14:38 Відповісти
звісно бо старшого можут скоро забрати гасіть хахлов))
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28.02.2022 14:46 Відповісти
все може бути. але в будь-якому разі краще так, ніж мовчання.
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28.02.2022 14:47 Відповісти
Лучше бы он молчал при оккупации Крыма, ни капли сострадания этим *****.
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28.02.2022 14:57 Відповісти
Якщо без підйобок і йому втрачати нічого, тоді нехай стає і в повний ріст заявляє все як є, і про вайска і асвабаждєніє
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28.02.2022 15:00 Відповісти
добре, я передам
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28.02.2022 15:01 Відповісти
Завтра его в лучшем случае закроют
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28.02.2022 14:35 Відповісти
Наврядли он с кацапии вещает. А вот новичок , это более реально.
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28.02.2022 14:50 Відповісти
молодец,мы повесим его последним.
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28.02.2022 14:36 Відповісти
пять баллов
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28.02.2022 14:55 Відповісти
Пішло ***** падло кацапське.
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28.02.2022 14:36 Відповісти
⚡️ФСБ рассылает фишинговые письма.

Все будьте внимательны, не открывайте незнакомые письма, ничего не устанавливайте, - глава Минцифры Украины Федоров.
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28.02.2022 14:36 Відповісти
Рускій бізнісмєн, іді на куй!

А чого ти **** це не казав одразу на початку війни?
А почав волати, коли твої грошики почали тю-тю!!
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28.02.2022 14:36 Відповісти
А його банк залежить від центробанку?
Моє питання, сподіваюся, зрозуміло?
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28.02.2022 14:44 Відповісти
Якщо ти сіла в маршрутку, де є водій, і в тебе є гроші на проїзд, але немає пального, то як далеко ти заїдеш?
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28.02.2022 15:27 Відповісти
100%
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28.02.2022 14:49 Відповісти
Нам твоє "Проти" не потрібно. Для початку голову путлєру відріжте.
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28.02.2022 14:36 Відповісти
Голова ***** нічого не варта! Україні потрібно не "чучело *****" а виплатити репарації за спричинені збитки, недоотримані прибутки та родичам за вбивство громадян України!!! І геть з Криму і Донбасу!!!
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28.02.2022 14:43 Відповісти
Це все ще попереду.
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28.02.2022 14:54 Відповісти
Попереду "друга хвиля" окупантів! І вони вже будуть мати наказ ***** знищувати все живе на своєму шляху. А потім загальна мобілізація в ********** і третя хвиля. І вже після знищення останніх можна буде перепочити і видихнути...
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28.02.2022 14:59 Відповісти
samomu slabo po mestu zitelstva? a to ti vo vsex vetkah gavkaesh kakoi ti krutoj.
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28.02.2022 14:57 Відповісти
Русскій алігарх - іді на ***!
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28.02.2022 14:37 Відповісти
Після виплати репарацій Україні олігархи ********** мають стати бомжами!
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28.02.2022 14:45 Відповісти
Ничего , ничего - будем слышать скоро стоны милярдеров , которых хутин делает миллионерами 😀😀😀
САМИ , ЦУКИ , виноваты
терпели ЧМО 23 года . Всех все устраивало?

РАЗОРЯЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ И ОТДЫХАЙТЕ В ТАЙГЕ
ВАС В ПРИЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО БОЛЬШЕ НЕ ПУСТЯТ
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28.02.2022 14:37 Відповісти
Madam, nasčet taigi... Vriad li tovarisči iz KPK zaxotiat ix u sebia tam...
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28.02.2022 16:58 Відповісти
ПОЗДНО ВСРАЛСЯ *******
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28.02.2022 14:37 Відповісти
В 14 году радовался аннексии, оскорблял украинцев, называл их неполноценными. А теперь в Лондоне лечится от рака, не на россии почему то. В это время акции его банка обвалились на 80%. Усрался просто, боится что на болота выпрут.
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28.02.2022 14:37 Відповісти
Київська Мадонна: фото жінки з метро вже стало відомим на весь світ.
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28.02.2022 14:38 Відповісти
У столичному метрополітені, який в умовах загарбницької агресії Росії став для киян укриттям, народилася дитина. Немовлятку вже два дні.
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28.02.2022 14:39 Відповісти
a foto? Budj laska.
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28.02.2022 16:59 Відповісти
Фото з верху.
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28.02.2022 17:18 Відповісти
No. Madonny foto de?
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28.02.2022 17:31 Відповісти
Где он раньше был, когда его пуйло развязал медиа-войну, ясно же было, что реальная война не за горами, но тогда кошельки были целы, а сейчас - плати за все!
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28.02.2022 14:39 Відповісти
Проснулся падло!
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28.02.2022 14:40 Відповісти
Український громадський діяч Сергій Стерненко звернувся до українців із проханням поширити вимогу видати Шарія.

Джерело:
телеграм-канал STERNENKO
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28.02.2022 14:41 Відповісти
i kivu za odno....oba pedika v odnu kameru
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28.02.2022 15:22 Відповісти
О заныли российские "кошельки"
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28.02.2022 14:41 Відповісти
Если кому-то вдруг станет жалко кацапов, откройте старые материалы за 14-15 год. Почитайте комменты, посмотрите фотожабы про украинцев. Жалостливость как рукой снимает, гарантирую.
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28.02.2022 14:42 Відповісти
Та досить тобі втирати, підхутінчик, однаково місце на лавці біля путьки чекає на тебе.
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28.02.2022 14:44 Відповісти
Які ж вони жалюгідні. Зараз всі всру..ся і будуть проти свого дружбана Путлера тіпа все це він придумав а ми тут нідочого.
Гарно було б якби вони його самі тихо прибрали, скільки людей недоумок вбив і так обманює
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28.02.2022 14:45 Відповісти
Скоро приберуть.
"Альонушка уже табакерку на стол поставила" .
Я гадав ***** до літа дотягне але бачу що ні. Згадаєте Укроповича потім
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28.02.2022 14:49 Відповісти
https://youtu.be/4RHSPuXARMc
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28.02.2022 14:46 Відповісти
русский, ок - ИДИ *****!
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28.02.2022 14:47 Відповісти
руцкий миллиардер иди ***** !
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28.02.2022 14:53 Відповісти
ну еще бы!
когда одним чудесным утром проснешься с пустыми карманами, еще и не такое скажешь!
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28.02.2022 14:51 Відповісти
8 років Тінькову було *****.
Рускій "протів" - іді *****.
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28.02.2022 14:53 Відповісти
Деньги кончаются, а на бирже труда много не дают.
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28.02.2022 14:53 Відповісти
Лондон сльозам не вірить.
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28.02.2022 15:09 Відповісти
это он просто пользу не видит
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28.02.2022 14:53 Відповісти
Чует собака куда ветер дует
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28.02.2022 14:54 Відповісти
Ребята, пост не в тему, но не нахожу места для него. Здесь копируется много фейков о том, что Израиль не поддерживает освободительную войну Украины. У нас они распространяются уже не один месяц, но когда мы пытаемся установить их происхождение, след всегда обрывается у забора посольства России.
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28.02.2022 14:55 Відповісти
А можно сводку по тому, сколько миллиардер Тинькофф за свою жизнь миллиардером вложил в лечение своей рассейской челяди и исследования рака ?
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28.02.2022 14:56 Відповісти
Vsjo ravno UROD! Eto nado bilo 5 dnei nazad govoritj. Zopu hocet padalj prikritj. Neverte kacapu- beite v mordu! No s drugoi storoni- lucse pozze, cem nekogda. Seicas pobegut priznanija protiv voini kak reka.
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28.02.2022 14:56 Відповісти
Цікаво що в мокшанські міліардери не мають горшей щоб скинутися на кілерів для того щоб знищити ***** та його оточення.Кожен день втрачають сотні міліонів а декілька міліонів в кишенях знайти неможуть.
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28.02.2022 14:58 Відповісти
От як заскавулив, а де ти раніше був?!
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28.02.2022 14:59 Відповісти
А гаманець Путіна таваріщ Абгамовіч ще мовчить ... Напевне в Гаагу з Путіним зібрався !
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28.02.2022 15:01 Відповісти
Вчора його *** послали в Лондоні і в "челсі".
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28.02.2022 15:11 Відповісти
Kak tolko zatronuli oligarxov uze nacialos.Deripaska takze skazal nado zakoncit s takoj politikoj.Realno oni dolzni ubrat putlera
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28.02.2022 15:03 Відповісти
с такими миллиардами можно убрать старого деда с кресла- в гроб
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28.02.2022 15:07 Відповісти
обосрался отсанкции иди *****!
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28.02.2022 15:14 Відповісти
Too f#icng late!!!!
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28.02.2022 15:17 Відповісти
prosnulsa *****.....gde ti **** byl 8 let ?
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28.02.2022 15:20 Відповісти
....перекупи вагнеровцев - и пусть они завалят хйла
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28.02.2022 15:24 Відповісти
Російський мільярдер Тіньков виступив проти війни з Україною:.. Ми проти!"
------------------------------------------------------
А раз против, то устрани пуйла.
Денег у тебя достаточно, на которые найдутся желающие.
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28.02.2022 15:36 Відповісти
Первый пошёл! Хоть и с опозданием в восемь лет. По идее по его примеру и остальные вскоре подтянутся. Так будут выбивать финансовый табурет из-под ног ВПК запоребрика. Свои баблишки ближе к телу. ))
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28.02.2022 15:37 Відповісти
он сказал много денег уходит на войну
т.е. если бы было достаточно денег и не заметно было что тратится
то было все ок что ли?
ах ты тварь
вас тольк деньги заботят
"братский" народ блин
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28.02.2022 18:44 Відповісти
он плохо кончит....
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28.02.2022 19:35 Відповісти
Тиньков бл... , такая пи...деж как мы против войны или мы за мир уже не проходит, **** ты такая. Почему ты и вы всякие козломордые олигархи не скажете прямо в рыло путину: путин прекрати войну и выведи войска полностью из Украины. А???? Слабо????
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19.04.2022 22:22 Відповісти
 
 