У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян, - Євстратій (Зоря). ФОТОрепортаж
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У Михайлівському Золотоверхому монастирі знешкодили диверсантів.
Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Також поруч з територією були виявлені мітки, які були знешкоджені. Митрополит Епіфаній подякував охоронцям за пильність.
Відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування тут незалежної від Росії Церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору – лідерів українського суспільства і держави.
Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна зараз оприлюднити, отримана від українських і міжнародних джерел, дали підстави об’єктивно вважати, що серед цілей російського терору – Предстоятель ПЦУ.
Враховуючи це були вжиті особливі заходи безпеки, щоби попередити непоправні наслідки для Помісної Церкви і України в цей час боротьби за свободу, якби ворог досяг успіху свого задуму.
Можу офіційно засвідчити, що Предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною.
Він має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви", - розповів архієпископ.
Будь ласка, зачекайте...
Повісили б на місці.
РПЦ має бути заборонена в Україні на законодавчому рівні та визнана терористичною організацією. В іншому випадку, ми, народ України візьмемо цей процес в свої руки.
Російські окупанти розстріляли українського капелана ПЦУ
Окрім того розслідування довело причетність Шарія до Костянтина Малафєєва, праворадикального російського фашиста. Шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій росії. Малафєєв був одним з авторів так званої "рускої весни" у 2014 року.
он это любит.
а мы с томосом.
и он нас бережот
в Украине не будет ни одного московского попа
перейдите в ПЦУ,
или будете гореть в аду
Єдине,що може спасти РПЦ в Україні від розгрому-
Негайне проголошення АНАФЕМИ *****!!!!!!!!!!!!!
І то ,по доброті нашій!!!!!!!!
Смерть ворогам!
По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, прецеденты с отчислением зафиксированы в вузах Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы
Некоторые европейские вузы отчисляют российских студентов на фоне операции России на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
По ее словам, прецеденты с отчислением зафиксированы в вузах Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы. Об этом сообщается в Instagram Москальковой по итогам ее встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Отмечается, что министерство принимает все меры по защите прав российских студентов.
Слава Петру!