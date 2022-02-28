У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян, - Євстратій (Зоря). ФОТОрепортаж

У Михайлівському Золотоверхому монастирі знешкодили диверсантів.

Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Також поруч з територією були виявлені мітки, які були знешкоджені. Митрополит Епіфаній подякував охоронцям за пильність.

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Відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування тут незалежної від Росії Церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору – лідерів українського суспільства і держави.

Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна зараз оприлюднити, отримана від українських і міжнародних джерел, дали підстави об’єктивно вважати, що серед цілей російського терору – Предстоятель ПЦУ.

Враховуючи це були вжиті особливі заходи безпеки, щоби попередити непоправні наслідки для Помісної Церкви і України в цей час боротьби за свободу, якби ворог досяг успіху свого задуму.

Можу офіційно засвідчити, що Предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною.

Він має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви", - розповів архієпископ.







