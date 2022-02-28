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У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян, - Євстратій (Зоря). ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян, - Євстратій (Зоря). ФОТОрепортаж

У Михайлівському Золотоверхому монастирі знешкодили диверсантів.

Про це повідомив заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Також поруч з територією були виявлені мітки, які були знешкоджені. Митрополит Епіфаній подякував охоронцям за пильність.

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Відомо, що у своїй промові перед початком війни Путін однією з претензій до України назвав існування тут незалежної від Росії Церкви. Також відомо від міжнародних партнерів про складені окупантами списки цілей їхнього терору – лідерів українського суспільства і держави.

Ці публічні повідомлення, а також інформація, яку не можна зараз оприлюднити, отримана від українських і міжнародних джерел, дали підстави об’єктивно вважати, що серед цілей російського терору – Предстоятель ПЦУ.

Враховуючи це були вжиті особливі заходи безпеки, щоби попередити непоправні наслідки для Помісної Церкви і України в цей час боротьби за свободу, якби ворог досяг успіху свого задуму.

Можу офіційно засвідчити, що Предстоятель не виїжджав і не виїде за межі України, сама думка про це є абсурдною.

Він має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись з архієреями та духовенством на місцях, з нашими закордонними друзями, підносячи молитви", - розповів архієпископ.

У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян, - Євстратій (Зоря) 01
У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян, - Євстратій (Зоря) 02
У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян, - Євстратій (Зоря) 03
У Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві знешкодили диверсантів. Епіфаній може бути ціллю росіян, - Євстратій (Зоря) 04
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Топ коментарі
+42
расстреливать сразу за такое
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28.02.2022 14:39
+24
А коли візьмуься за секту фсб - церкви мп: це ж легалізовані дрг. Там в підвалах може бути зброя, як це було в Славянську в 2014р...
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28.02.2022 14:42
+23
він має бути захищенний не менше Зеленського
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28.02.2022 14:41
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расстреливать сразу за такое
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28.02.2022 14:39 Відповісти
не сразу....сначала помучать
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28.02.2022 14:41 Відповісти
и допросить
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28.02.2022 14:43 Відповісти
геть розумом поехали "дыверсанты" конченные кто их надоумил ПЕРЕТЬ ПРОТИВ БОГА!!!!!?????
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28.02.2022 14:44 Відповісти
Сатана *****...
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28.02.2022 14:54 Відповісти
він має бути захищенний не менше Зеленського
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28.02.2022 14:41 Відповісти
Вот твари, все готовы уничтожить, суки православные!
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28.02.2022 14:41 Відповісти
Навіщо затримали?
Повісили б на місці.
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28.02.2022 14:41 Відповісти
Шо то за шмата на дереві ? Кацапа повісили за яйка ?
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28.02.2022 14:42 Відповісти
А коли візьмуься за секту фсб - церкви мп: це ж легалізовані дрг. Там в підвалах може бути зброя, як це було в Славянську в 2014р...
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28.02.2022 14:42 Відповісти
В більшості так і чинять. Диверсанти поза конвенцією
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28.02.2022 14:44 Відповісти
Звернення до української влади!
РПЦ має бути заборонена в Україні на законодавчому рівні та визнана терористичною організацією. В іншому випадку, ми, народ України візьмемо цей процес в свої руки.
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28.02.2022 14:47 Відповісти
Все вірно.Одна Україна,одна церква.Ніяких уточнень ,та ще про маскальський патріархат. Хай здохнуть за благословляння кацапських ракет,військ.
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28.02.2022 14:52 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YQAcctfA3Mo
Російські окупанти розстріляли українського капелана ПЦУ
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28.02.2022 16:02 Відповісти
ваня, на швабру, шагом марш
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28.02.2022 15:11 Відповісти
ты иуда в лавре у мп фсб за 30 сребников.
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28.02.2022 15:19 Відповісти
SSUKI гундяєвські посіпаки, зашчишчали мацковский сатанат. Хто не знає, то у гундяєва мацковцкага сатаната є своя бойова гвардія - тіпа уйобка стрєлкова-гіркіна ********.
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28.02.2022 14:49 Відповісти
Шарій, його дружина та партійна мережа причетні до коригування вогню в українських містах - джерела в МВС
Окрім того розслідування довело причетність Шарія до Костянтина Малафєєва, праворадикального російського фашиста. Шарій співпрацював у проекті "Бастіон" центру психологічно-інформаційних операцій росії. Малафєєв був одним з авторів так званої "рускої весни" у 2014 року.
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28.02.2022 14:52 Відповісти
З 2014 я вимагаю прибрати з серця України - Києво-Печерської Лаври - кацапську секту ФСБ кірюші гундяєва. І що? Там резедентура ФСБ! Саме звідти почав Гіркін, саме звідти по Києву розповзаються диверсанти і мають там притулок. Києво-Печерська Лавра не має ніякого стосунку до **********!!! Це наша, київська святиня. Що там роблять кацапськи ******** під час війни? Готують хресні ходи за "мір і дрючьбу"?
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28.02.2022 14:52 Відповісти
Сказав трохи ран!ше мене)))
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28.02.2022 14:57 Відповісти
Та я вже "гавкати" задовбався! Склав 8 петицій і всі вони "раптово" зникають з сайту як Пєті так і Зєлі а мій від на сайт блокують...
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28.02.2022 15:05 Відповісти
Відправити їх душі до найвищого начальства Епіфанія. Той точно все розсудить справедливо.
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28.02.2022 14:55 Відповісти
это московскому и всея россии гундяю можно отсосать,
он это любит.
а мы с томосом.
и он нас бережот
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28.02.2022 14:56 Відповісти
Онухрія ловіть і всі московські церкви перевіряйте терміново! Там точно і зброя, і москальські тварини!
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28.02.2022 14:57 Відповісти
думаю, после окончания войны
в Украине не будет ни одного московского попа
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28.02.2022 14:57 Відповісти
призываю всех прихожан УПЦ МП
перейдите в ПЦУ,
или будете гореть в аду
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28.02.2022 14:59 Відповісти
А, что московитый дебил, по кличке Кирилл, молчит? Оно же претендует на паству здесь - и, благословила своих скотов на убийство безоружных граждан?
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28.02.2022 15:00 Відповісти
Перед відправкою в Україну кацапські попи освячували зброю окупантам і благословляли на "ратний подвіг".
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28.02.2022 15:09 Відповісти
Бережи вас Господь, Отче.
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28.02.2022 15:01 Відповісти
та моліться за Україну...отче
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28.02.2022 15:22 Відповісти
Шануймося українці!
Єдине,що може спасти РПЦ в Україні від розгрому-
Негайне проголошення АНАФЕМИ *****!!!!!!!!!!!!!
І то ,по доброті нашій!!!!!!!!
Смерть ворогам!
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28.02.2022 15:01 Відповісти
На святе замахнулись пи..ери.
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28.02.2022 15:05 Відповісти
Росейский десант приземлился ... на бутылку https://t.me/operativnoZSU/9582
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28.02.2022 15:06 Відповісти
Зашибісь!!!
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28.02.2022 15:22 Відповісти
Без коментарів.
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28.02.2022 15:08 Відповісти
почему не застрелили????
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28.02.2022 15:09 Відповісти
Появились первые свидетельства применения российскими ВКС неуправляемых бомб. Такие авиадуры широко применялись в Чечне и Сирии, нанося огромный ущерб мирному населению
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28.02.2022 15:09 Відповісти
ну раз поймали удмуртского лазутчика в храме, так там и нужно на воротах прибить его четырьмя гвоздями сотки.
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28.02.2022 15:10 Відповісти
И осиный кол в сердце. Чтобы потом не сбежал.
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28.02.2022 15:29 Відповісти

По словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, прецеденты с отчислением зафиксированы в вузах Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы

Некоторые европейские вузы отчисляют российских студентов на фоне операции России на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, прецеденты с отчислением зафиксированы в вузах Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы. Об этом сообщается в Instagram Москальковой по итогам ее встречи с главой Минобрнауки РФ Валерием Фальковым. Отмечается, что министерство принимает все меры по защите прав российских студентов.
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28.02.2022 15:11 Відповісти
Війна--якщо сказати що це погано---це не сказати НІЧОГО!! Але є і свої плюси,єдність,примирення,визнання якої країни ти громадянин і багато ще чого і я так розмірковою,що після всього цього страхіття,дуже,ні,поголовно будуть зафіксовані переходи МП під лоно ПЦУ. В свій час,Єпіфаній говорив,що всьому свій час і цей час настав!!! ГОСПОДЬ з нами і перемога буде за нами,і будемо сподіватись,що наші правителі не забудуть хто відстояв Україну,і повернуться лицем до народу,забудуть свої чвари,і будуть працювавти на благо свого народу і України!!!! СЛАВА ГЕРОЯМ!!!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!!
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28.02.2022 15:14 Відповісти
Військовим варто заглянути "в гості" в лавру.Цілком ймовірно що там база диверсантів.
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28.02.2022 15:15 Відповісти
В 2014 році так і було на Донбасі. Масковські церкви були базами для сепаратюг і складами їхньої зброї.
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28.02.2022 15:23 Відповісти
Томос - одна з основних причин початку цього масштабного наступу.
Слава Петру!
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28.02.2022 15:15 Відповісти
Це вже перебор . Слава Україні ,а не Петру чи Володимиру ...
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28.02.2022 15:21 Відповісти
Героям слава !!!
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28.02.2022 16:05 Відповісти
Викинуть усе кончене РПЦ з Лаври, перевірте Лавру на диверсантів.
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28.02.2022 15:15 Відповісти
Заборонити куйло-цЕркву по всій Україні! Чого чекаємо?
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28.02.2022 15:45 Відповісти
нічого святого немає, тварі.
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28.02.2022 16:15 Відповісти
просто разорвите договор аренды -чего панькатся
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28.02.2022 17:07 Відповісти
О церкви: скажите мне где тот святой который предаст Путина анафеме!??
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28.02.2022 17:46 Відповісти
 
 