"Ядерна зброя": Зміни пунктів управління Ракетних військ РФ розпочали бойове чергування посиленим складом
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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту Путіну, що чергові зміни пунктів управління Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Тихоокеанського флотів ВМФ РФ, командування далекої авіації розпочали несення бойового чергування посиленим складом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.
"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів главі держави Володимиру Путіну, що чергові зміни пунктів управління Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Тихоокеанського флотів ВМФ РФ, командування далекої авіації розпочали несення бойового чергування посиленим складом", - йдеться в повідомленні.
27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.
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Ядерное оружие они расчехлили)
Отберите кто-нибудь у обезьяны гранату)
як піднімати курс ***** в пікє ядерною кузькінойматєрью...
⚡️По подтвержённым оценкам, с утра и до 14:00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной российской техники на направлениях Ирпень - Житомирская трасса, - советник президента Украины Алексей Арестович
А за Парашу даже стаканов поднимать не будут... да Кужегетович не дай БОГ запустить тебе ракету бабахнет так что половина сопок Магаданской и Анадырских областей слетит в Космос...
щоб не було ядерної війни, декілька ударів завдайте по місцю перебування Хутіна.
А как же великая россия
А вы на том свете будете Путинский рай строить?
Неужели вы даже богу войну устроите?
- А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.
Со всем известным для него итогом.
да нехрена
за сирию, за украину он должен вместе с ним сидеть
он, лаврноконь, машказахарка, соловьиный помет, ********* и прочие
чтобы мрази потом в своей искаженной истории не придумывали
что они с нато воевали в 22м году "нА Украине"