УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6932 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
32 579 72
війна (56581) Путін (21443) Росія (47263) Шойгу (573) ядерна зброя (928)

"Ядерна зброя": Зміни пунктів управління Ракетних військ РФ розпочали бойове чергування посиленим складом

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту Путіну, що чергові зміни пунктів управління Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Тихоокеанського флотів ВМФ РФ, командування далекої авіації розпочали несення бойового чергування посиленим складом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів главі держави Володимиру Путіну, що чергові зміни пунктів управління Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Тихоокеанського флотів ВМФ РФ, командування далекої авіації розпочали несення бойового чергування посиленим складом", - йдеться в повідомленні.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

Також читайте: Російський мільярдер Тіньков виступив проти війни з Україною: "Держави повинні витрачати гроші не на війну. Ми проти!"

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+64
Вы бензовозы довезти к месту дислокации не можете)
Ядерное оружие они расчехлили)
Отберите кто-нибудь у обезьяны гранату)
показати весь коментар
28.02.2022 14:46
+58
Тихо уползал в тайгу в жопу раненый Шойгу...
показати весь коментар
28.02.2022 14:45
+44
В жопу вам запихнем ваше ЯО *******.
показати весь коментар
28.02.2022 14:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
⚡️В сторону Энергодара идет еще одна колонна с российскими танками, - городской глава Дмитрий Орлов.
показати весь коментар
28.02.2022 14:44 Відповісти
Кому така новина подобається ?
показати весь коментар
28.02.2022 15:36 Відповісти
5!!! Лайків стоїть, то ппц
показати весь коментар
28.02.2022 15:37 Відповісти
Не кому не нравится , но распространять и предупреждать надо .
показати весь коментар
28.02.2022 15:39 Відповісти
*не кому*,- это фыздець, ты настоящее хрюсское неграмотное животное
показати весь коментар
28.02.2022 19:51 Відповісти
➡️
показати весь коментар
28.02.2022 21:47 Відповісти
Правду немцов казав
показати весь коментар
28.02.2022 14:44 Відповісти
воно *******.
показати весь коментар
28.02.2022 14:51 Відповісти
вони
показати весь коментар
28.02.2022 14:57 Відповісти
Тихо уползал в тайгу в жопу раненый Шойгу...
показати весь коментар
28.02.2022 14:45 Відповісти
***..дь вяликая расея, министр обороны оленевод тувинец и сын шамана
показати весь коментар
28.02.2022 14:48 Відповісти
дарма смієтеся: у Шойгу зараз прямий доступ до вуха хла, тож він і має всі підстави сприйматися як легітимний наступник, коли покладе на суд історії хлову голову на блюді
показати весь коментар
28.02.2022 14:59 Відповісти
Шойгу один з ініціаторів війни!!!Який в біса наступник?! Шойгу треба так само пристрелити!
показати весь коментар
28.02.2022 15:38 Відповісти
Оленевод такой же фигурант Гааги, как и Окурок
показати весь коментар
28.02.2022 15:42 Відповісти
Саме завдяки зв"язкам з шаманами, Шойгіч досягнув свого статусу і тому сформував таємну зброю - ментальне військо шаманів!
показати весь коментар
28.02.2022 15:47 Відповісти
В жопу вам запихнем ваше ЯО *******.
показати весь коментар
28.02.2022 14:45 Відповісти
dyk kitaiskij "partner" užo skazav svoemu smerdu - NE SMETJ !
показати весь коментар
28.02.2022 17:20 Відповісти
Экий ты пафосный ,хрюсский...
показати весь коментар
28.02.2022 19:53 Відповісти
пісда пуйлу от всього світу
показати весь коментар
28.02.2022 14:45 Відповісти
Пристрелите уже, кто-нибудь, маразматика!!!
показати весь коментар
28.02.2022 14:45 Відповісти
Вы бензовозы довезти к месту дислокации не можете)
Ядерное оружие они расчехлили)
Отберите кто-нибудь у обезьяны гранату)
показати весь коментар
28.02.2022 14:46 Відповісти
русскій іксклюзіф:
як піднімати курс ***** в пікє ядерною кузькінойматєрью...
показати весь коментар
28.02.2022 15:01 Відповісти

⚡️По подтвержённым оценкам, с утра и до 14:00 уничтожено и повреждено более 200 единиц различной российской техники на направлениях Ирпень - Житомирская трасса, - советник президента Украины Алексей Арестович
показати весь коментар
28.02.2022 14:46 Відповісти
на південь не вистачає снарядів, колони московитів почувають як дома
показати весь коментар
28.02.2022 14:56 Відповісти
А ты откуда знаешь,хитрожопый паренек?
показати весь коментар
28.02.2022 19:55 Відповісти
москалі ніяк не можуть без жопи, ну ніяк
показати весь коментар
02.03.2022 08:20 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 14:46 Відповісти
Це типу вони США погрожують адерними ударами, нюню...
показати весь коментар
28.02.2022 14:46 Відповісти
їх там можна голими руками брати.
показати весь коментар
28.02.2022 14:52 Відповісти
нам мир дает кучу денег, ну наймите вы спеца на убийство этого маразматика!! та даже вагнеровцев перекупите, они же за бабло мать родную сольют
показати весь коментар
28.02.2022 14:46 Відповісти
СССР ---ШОЙГУ ВСЕ ГОДЫ НЕС БОЕВЫЕ ДЕЖУРСТВА..... А ЗА ТРЕМЯ СТАКАНАМИ ТРИ МУЖИКА РЕШИЛИ НЕФИГ ДЕЖУРИТЬ И ЗАКРЫЛИ СТРАНУ СССР ОШИБКА 500 ОШИБКА 500..
А за Парашу даже стаканов поднимать не будут... да Кужегетович не дай БОГ запустить тебе ракету бабахнет так что половина сопок Магаданской и Анадырских областей слетит в Космос...
показати весь коментар
28.02.2022 14:46 Відповісти
******* *****! Хрущов хоч мав "кузькіну мать"
показати весь коментар
28.02.2022 14:47 Відповісти
⚡️Минфин США запретил осуществлять операции с Центробанком РФ.
показати весь коментар
28.02.2022 14:47 Відповісти
Загнанная в угол крыса очень опасна
показати весь коментар
28.02.2022 14:47 Відповісти
Ну то дрином її прип##дити, не наближаючись.
показати весь коментар
28.02.2022 14:50 Відповісти
Значит надо дать ей яду.😁Думаю что этим все и закончится.
показати весь коментар
28.02.2022 14:54 Відповісти
Еще один путинский ублюдок! Я так понял его в один ряд с путлером, лошадью и письюковым поставили по санкциям!!! Так шо недолго тебе еще жопу путину подтирать!!!
показати весь коментар
28.02.2022 14:48 Відповісти
Оленевод ***..ий, ти думаеш цим налякати світ. Ідіть у тайгу з ****** і чпокайте один одного. Курва, я б зараз прибив того аптекаря, що продав вашим батькам браковані презервативи.
показати весь коментар
28.02.2022 14:48 Відповісти
Агония каздамордых
показати весь коментар
28.02.2022 14:49 Відповісти
Градами по містах, пугалки ЯО - це агонія *****
показати весь коментар
28.02.2022 14:49 Відповісти
а ватные людишки не понимают что страной руководит престарелый, выживший из ума маразматик
показати весь коментар
28.02.2022 14:50 Відповісти
От ви дєбіли там... Якщо прибить отого гобліна нікому, ходили б до ***** у бункер, як у психлікарню, доповідали б - всьо зроблено, гаспадін царь! всє в шокє от вашей мудрасті! - а самі б жили нормально, і весь світ би вас не проклинав.
показати весь коментар
28.02.2022 14:50 Відповісти
Даю пораду всім моцкалям:
щоб не було ядерної війни, декілька ударів завдайте по місцю перебування Хутіна.
показати весь коментар
28.02.2022 14:50 Відповісти
Это как обосраный таракан, который бегал с аксу без магазина, только масштаб другой. И в отличии от таракана против хла не цветочки на коленках, а все адекватные люди Планеты, настроенные крайне решительно.
показати весь коментар
28.02.2022 14:52 Відповісти
ай да серёнька-пассивный ********... не удивляйтесь... благодаря своей жопе, которую подставил путьке и еще одному, он имел должности...
показати весь коментар
28.02.2022 14:56 Відповісти
Он, видимо, никогда не проигрывал и делать этого не умеет. В этом вся опасность. В какой-то момент он может решить, что империя не построена, конец близок, надо утащить на тот свет всех.
показати весь коментар
28.02.2022 14:57 Відповісти
Вполне себе правдоподобно...Но есть еще и провидение, а там все не так просто
показати весь коментар
28.02.2022 15:46 Відповісти
Якщо до цього дійде, я сподіваюсь, що їх металобрухт кацапський, здетонує не старті!
показати весь коментар
28.02.2022 14:59 Відповісти
И че типа бункер для себя вырыли
А как же великая россия
А вы на том свете будете Путинский рай строить?
Неужели вы даже богу войну устроите?
показати весь коментар
28.02.2022 15:00 Відповісти
Да пошли вы лапти на со свои ЯО. ху.те оккупанта. и не обращайте на это внимание.
показати весь коментар
28.02.2022 15:02 Відповісти
Riuzge jadrionnyj oružije, - іди там же...
показати весь коментар
28.02.2022 17:26 Відповісти
Это рассчитано на внутренних холопов,чтобы они не заметили крах экономики рфии!
показати весь коментар
28.02.2022 15:02 Відповісти
Надеюсь, найдётся кто-то из ближнего окружения, кто просто застрелит его. Даже самые упоротые до корней офицеры иногда прозревают
показати весь коментар
28.02.2022 15:03 Відповісти
Є ліпша ідея: ми вже запропонували купляти танки в кацапських екіпажів по 5М, то треба зробити тоталізатор: зі збільшенням суми поки, хтось не замочить це ху..ло: замочив і отримав поточну сумму. відразу знайдуться охочі. Або зробити кріто-гаманець та збирати туди гроші для кіллера - Anonymous!!! ДЕ ВИ???
показати весь коментар
28.02.2022 15:22 Відповісти
Дуже хочеться, щоб Вову Пу найскоріше замуровали в Кремлівську стіну.
показати весь коментар
28.02.2022 15:04 Відповісти
Ну, ну... давайте, показуйте надалі на весь світ які ви там всі дебільні старі шизофренікі. Тим скоріше порвемо вас на мотлох!
показати весь коментар
28.02.2022 15:09 Відповісти
Японці хитро підіграли сша в цьому ядерному шантажі - сказала зранку що Курили і Сахалін "нє_раssия", а вони обісрались. Одне діло напасти на нас а друга справа втримати вкрадені території, от і реально почали очкувати. Москалі історично знають що таке японський імператорський флот.
показати весь коментар
28.02.2022 15:10 Відповісти
Россия будущего. Экскурсия.
- А тут у нас Путин. В начале 2022 года он выиграл войну с Украиной, потом захватил всю Прибалтику, Польшу, Венгрию, Чехию, Словакию, Румынию, восстановил Югославию. Открывать дверь, увы, нельзя, но можно посмотреть на него в глазок. Он буйный.

показати весь коментар
28.02.2022 15:16 Відповісти
США, Великій Британії потрібно просто негайно завдати масованого яденого удару по всій росії включно з пересувними і стаціонарними точками ядерних ракет,це має робитись вже і зараз! бо скоро можебути пізно.
показати весь коментар
28.02.2022 15:22 Відповісти
Зовсім дурний як *****??? Чи фізику в школі не викладали? РАДІАЦІЯ НЕ ЗНАЄ КОРДОНІВ! ЦЕ СМЕРТЬ ВСЬОМУ СВІТУ!
показати весь коментар
28.02.2022 15:41 Відповісти
Да засунь его себе в сраку -мы не боимся
показати весь коментар
28.02.2022 15:36 Відповісти
Надеюсь, что Китай его приструнит. Он уже высказал свое фе по этому поводу.
показати весь коментар
28.02.2022 15:39 Відповісти
Два больших банка Китая присоединились к санкциям!
показати весь коментар
28.02.2022 17:40 Відповісти
Его предшественник - строитель немецкого мира - в 1945 году тоже надеялся на чудо-оружие.
Со всем известным для него итогом.
показати весь коментар
28.02.2022 15:39 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 15:39 Відповісти
Этих ********, СРОЧНО, срочно гасить трэба!
показати весь коментар
28.02.2022 15:41 Відповісти
И шо? Денег от этого больше не станет. Ты теперь вроде той Буренки, доить которую будут китайцы до последнего галлона и кубометра.
показати весь коментар
28.02.2022 15:45 Відповісти
шойгу,застрель путіна,ввійди в історію!
показати весь коментар
28.02.2022 15:49 Відповісти
и чтобы его наградили?
да нехрена
за сирию, за украину он должен вместе с ним сидеть
он, лаврноконь, машказахарка, соловьиный помет, ********* и прочие
чтобы мрази потом в своей искаженной истории не придумывали
что они с нато воевали в 22м году "нА Украине"
показати весь коментар
28.02.2022 16:58 Відповісти
dyk za zaslugu možlivo sidetj, a ne visetj. Dve bolšie raznicy.
показати весь коментар
28.02.2022 17:30 Відповісти
понты кацапские
показати весь коментар
28.02.2022 17:14 Відповісти
 
 