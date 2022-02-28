"Ядерна зброя": Зміни пунктів управління Ракетних військ РФ розпочали бойове чергування посиленим складом

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів президенту Путіну, що чергові зміни пунктів управління Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Тихоокеанського флотів ВМФ РФ, командування далекої авіації розпочали несення бойового чергування посиленим складом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

"Міністр оборони Росії Сергій Шойгу доповів главі держави Володимиру Путіну, що чергові зміни пунктів управління Ракетних військ стратегічного призначення, Північного та Тихоокеанського флотів ВМФ РФ, командування далекої авіації розпочали несення бойового чергування посиленим складом", - йдеться в повідомленні.

27 лютого Путін наказав перевести сили стримування в особливий режим бойового чергування.

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