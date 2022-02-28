Байден проведе нараду з союзними країнами та партнерами, щоб обговорити вторгнення РФ в Україну і узгодити відповідь країні-агресору
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Президент США Джо Байден у понеділок зранку за Вашингтоном проведе телефонну розмову із союзними країнами та партнерами, щоб обговорити останній розвиток подій щодо повномасштабного російського вторгнення до України та cкоординувати відповідь - повідомляє Білий дім.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".
Раніше, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у неділю заявила, що США розглядають більше суворіших санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.
На тлі закриття європейського авіапростору для російський перевізників посольство США в Москві закликало американців негайно залишити Росію – після закриття багатьма країнами свого повітряного простору для російських літаків через вторгнення в Україну і скасування рейсів.
"Все більша кількість авіакомпаній анулюють вильоти... Громадянам США слід подумати про від’їзд із Росії через ті комерційні варіанти, які поки що залишаються доступними", – йдеться у повідомленні на сайті американської дипмісії.
У неділю стало відомо, що президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування російської армії на особливий режим бойового чергування, причиною яких у Кремлі назвали "агресивні висловлювання" вищих посадових осіб НАТО на адресу Росії. США назвали це неприйнятною ескалацією.
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Через 2-3 місяці такого тиску, Росія розпадеться не 4-8 княжеств і тоді Україна поверне свої території.
Стало известно о требовании Украины по Крыму на переговорах с Россией, которые проходят в Гомельской области. Ранее говорилось, что киевские власти запросят прекращение огня и вывода российских войск с украинской территории.
Украина потребовала вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Это подтвердили РБК в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
Я б почав з вимоги про демілітарізацію Білорусі і всіх областей по кордону України.
Она тоже напала на Украину !