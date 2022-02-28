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Байден проведе нараду з союзними країнами та партнерами, щоб обговорити вторгнення РФ в Україну і узгодити відповідь країні-агресору

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Байден проведе нараду з союзними країнами та партнерами, щоб обговорити вторгнення РФ в Україну і узгодити відповідь країні-агресору

Президент США Джо Байден у понеділок зранку за Вашингтоном проведе телефонну розмову із союзними країнами та партнерами, щоб обговорити останній розвиток подій щодо повномасштабного російського вторгнення до України та cкоординувати відповідь - повідомляє Білий дім.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки".

Раніше, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у неділю заявила, що США розглядають більше суворіших санкцій щодо Росії через її вторгнення в Україну.

На тлі закриття європейського авіапростору для російський перевізників посольство США в Москві закликало американців негайно залишити Росію – після закриття багатьма країнами свого повітряного простору для російських літаків через вторгнення в Україну і скасування рейсів.

"Все більша кількість авіакомпаній анулюють вильоти... Громадянам США слід подумати про від’їзд із Росії через ті комерційні варіанти, які поки що залишаються доступними", – йдеться у повідомленні на сайті американської дипмісії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Існує висока ймовірність застосування збройних сил Білорусі, - Оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 11.00 28 лютого

У неділю стало відомо, що президент Росії Володимир Путін наказав перевести сили стримування російської армії на особливий режим бойового чергування, причиною яких у Кремлі назвали "агресивні висловлювання" вищих посадових осіб НАТО на адресу Росії. США назвали це неприйнятною ескалацією.
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Топ коментарі
+12
На глазах сочувствующего, но беспомощного мира Украина выполняет свою великую историческую миссию : избавление человечества от Гитлера с атомной бомбой.
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28.02.2022 15:03
+12
Арестович заявив, що українська делегація на перемовинах наполягає на виведенні усіх російських військ - з ДОНБАСУ І КРИМУ теж
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28.02.2022 15:06
+10
⚡️Госдеп США объявил о приостановке работы посольства в Минске и разрешении на добровольный выезд из России сотрудников посольства в Москве
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28.02.2022 15:01
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⚡️Госдеп США объявил о приостановке работы посольства в Минске и разрешении на добровольный выезд из России сотрудников посольства в Москве
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28.02.2022 15:01 Відповісти
На глазах сочувствующего, но беспомощного мира Украина выполняет свою великую историческую миссию : избавление человечества от Гитлера с атомной бомбой.
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28.02.2022 15:03 Відповісти
⚡️ Спочатку ти ставиш мітки для приземлення російських ракет та ударів російської авіації, а потім сам ударно приземляєшся на українську пляшку☝🏻

https://t.me/operativnoZSU/9582
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28.02.2022 15:04 Відповісти
Ось так остаточно росію повернуть у кам'яне століття.
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28.02.2022 15:04 Відповісти
Арестович заявив, що українська делегація на перемовинах наполягає на виведенні усіх російських військ - з ДОНБАСУ І КРИМУ теж
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28.02.2022 15:06 Відповісти
Все вірно. Тільки так!
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28.02.2022 15:08 Відповісти
Саме це і має стати головною вимогою. Молодці !
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28.02.2022 15:18 Відповісти
Вернуть статус-кво по состоянию на 23 февраля уже было бы апупительной победой.
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28.02.2022 15:28 Відповісти
А в чому "победа"? Потрібно, домовлятись з союзниками та не знімати санкції, до тих пір, поки оккупант не виведе всі війська з ОРДЛО та Криму.
Через 2-3 місяці такого тиску, Росія розпадеться не 4-8 княжеств і тоді Україна поверне свої території.
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28.02.2022 15:57 Відповісти
Ще й про репарації потрібно згадати. Але агресор на це ніколи не погодиться на таку капітуляцію. Який сенс цих переговорів?
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28.02.2022 16:04 Відповісти
Ще ***** видати до гаазі
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28.02.2022 15:13 Відповісти
Це майже нагадує відомий сов-фільм про Абдуллу, якому, засипаному по горлянку у пісок пустелі та спрагнілому, до рота із чайника льється живляча вода.
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28.02.2022 15:16 Відповісти
Гидко на цього "лідєра свабодного міра" дивитись. Чекали до понеділка(у нас вже кінець дня), щоб вирішити які ще санкції....а дружній візит Дональда Кука з Дефендером до Одеси слабо? А закрити повітря над Україною слабо?......Будуть ще місяць чекати, пока санкції запрацюють?.....сцикота.
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28.02.2022 15:18 Відповісти
США, Великій Британії потрібно просто негайно завдати масованого яденого удару по всій росії включно з пересувними і стаціонарними точками ядерних ракет,це має робитись вже і зараз! бо скоро можебути пізно. Бо ЯЗ впершу чергу націлена на США і Європу, часу на роздуми 0.
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28.02.2022 15:27 Відповісти
Цього ніколи не буде. США і Європа ще не зійшли з розуму). У них є система ПРО, у нас немає
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28.02.2022 16:07 Відповісти
Зрады нет!!!!!

Стало известно о требовании Украины по Крыму на переговорах с Россией, которые проходят в Гомельской области. Ранее говорилось, что киевские власти запросят прекращение огня и вывода российских войск с украинской территории.

Украина потребовала вывода всех российских войск, в том числе из Крыма и Донбасса. Это подтвердили РБК в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
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28.02.2022 15:34 Відповісти
Це найменше, що вони мали вимашати, щоби їх не зжерли, з огляду на справи.
Я б почав з вимоги про демілітарізацію Білорусі і всіх областей по кордону України.
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28.02.2022 17:31 Відповісти
Почему никто не упоминают белоруSSию ?
Она тоже напала на Украину !
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28.02.2022 15:37 Відповісти
Потому что никто ее за страну не считает, говорят о Рашке в целом
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28.02.2022 17:32 Відповісти
підозрюю,що путін хоче кинути ядерну на Київ і ,схоже,Львів.аналогія Хіросіма,Нагасакі.зараз тягтиме переговори,щоб все підготувати.
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28.02.2022 15:40 Відповісти
потрібно здаватися?
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28.02.2022 16:05 Відповісти
ні.потрібно нейтралізувати путіна.закрити небо.
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28.02.2022 16:09 Відповісти
ядерна зброя це інший рівень глобальний, це зона відповідальності НАТО.
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28.02.2022 16:20 Відповісти
Думаю у США уже таку можливість прорахували.
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28.02.2022 16:11 Відповісти
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28.02.2022 15:41 Відповісти
 
 