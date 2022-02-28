Розв’язуєш головоломку – блокуєш сайти ворога, - група львівських програмістів придумала, як допомогти Україні прямо з браузера

У Львові група програмістів розробила браузерну онлайн-головоломку для допомоги Україні в боротьбі з агресією путінської Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Що за гра

Playforukraine.live – це наша варіація всесвітньо відомої головоломки "2048", де потрібно складати однакові числа у великі. Проте суть не в самій грі: кожен хід гравця наближає сайти РФ до блокування.

За словами творців, один гравець протягом години може відправити понад 20 тис. запитів на сайти, що обслуговують окупантів. Природньо, точний список таких ресурсів не оголошується з метою безпеки ініціативи.

Що потрібно для участі

Перейдіть за посиланням playforukraine.live.

Як заявили розробники, ефект буде в рази сильніше, якщо відкрити сторінку з ПК.

При цьому грати не обов'язково. Навіть якщо ви просто залишите відкритою сторінку на комп'ютері (або смартфоні), атака на сайти агресора автоматично триває.

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Важливо! Якщо ви граєте з території України, не забудьте включити VPN, щоб приховати своє IP. Якщо ви граєте з інших країн, використання VPN не є обов'язковим.