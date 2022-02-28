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Розв’язуєш головоломку – блокуєш сайти ворога, - група львівських програмістів придумала, як допомогти Україні прямо з браузера

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розв’язуєш головоломку – блокуєш сайти ворога, - група львівських програмістів придумала, як допомогти Україні прямо з браузера

У Львові група програмістів розробила браузерну онлайн-головоломку для допомоги Україні в боротьбі з агресією путінської Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Що за гра

Playforukraine.live – це наша варіація всесвітньо відомої головоломки "2048", де потрібно складати однакові числа у великі. Проте суть не в самій грі: кожен хід гравця наближає сайти РФ до блокування.

За словами творців, один гравець протягом години може відправити понад 20 тис. запитів на сайти, що обслуговують окупантів. Природньо, точний список таких ресурсів не оголошується з метою безпеки ініціативи.

Що потрібно для участі

  • Перейдіть за посиланням playforukraine.live.
  • Як заявили розробники, ефект буде в рази сильніше, якщо відкрити сторінку з ПК.
  • При цьому грати не обов'язково. Навіть якщо ви просто залишите відкритою сторінку на комп'ютері (або смартфоні), атака на сайти агресора автоматично триває.

Також читайте: Відкриваємо кіберфронт, - СБУ закликає допомагати зламувати ресурси окупантів. ВIДЕО

  • Розв’язуєш головоломку – блокуєш сайти ворога, - група львівських програмістів придумала, як допомогти Україні прямо з браузера 01

Важливо! Якщо ви граєте з території України, не забудьте включити VPN, щоб приховати своє IP. Якщо ви граєте з інших країн, використання VPN не є обов'язковим.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Спочатку ти ставиш мітки для приземлення російських ракет та ударів російської авіації, а потім сам ударно приземляєшся на українську пляшку.

https://t.me/operativnoZSU/9582
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28.02.2022 15:20
+18
- Рускій, який курс рубля?
- 300.
- Відсмокчи в артилериста
-
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28.02.2022 15:29
+10
А можна ще простіше: Наші туристи в Єгипті луплять кацапів.
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28.02.2022 15:28
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Спочатку ти ставиш мітки для приземлення російських ракет та ударів російської авіації, а потім сам ударно приземляєшся на українську пляшку.

https://t.me/operativnoZSU/9582
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28.02.2022 15:20 Відповісти
не варто це поширювати
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28.02.2022 15:48 Відповісти
тварь должна так сесть на эту бутылку, чтобы из его вонючего рта она вылазила
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28.02.2022 15:49 Відповісти
ИВАНОВ ЧЕЧЕНЦЫ САЖАЛИ НА БУТЫЛКУ А ТЕПЕРЬ ЕЩЁ И БЕНДЕРОВЦЫ!!!ЧТО ЭТО ЗА НАЦИЯ ЧМЫРДЯЕВ Я НЕ ПОНИМАЮ)))))))
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28.02.2022 15:51 Відповісти
Прикольно! Тут і діток задіяти можна!
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28.02.2022 15:20 Відповісти
потрібно гарантоване підтвердження, що це не нашкодить Україні
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28.02.2022 15:21 Відповісти
какое подтверждение? как можно навредить ддося российские ресурсы?
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28.02.2022 15:45 Відповісти
А можна ще простіше: Наші туристи в Єгипті луплять кацапів.
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28.02.2022 15:28 Відповісти
То хай би наших туристів дрючками забезпечили!
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28.02.2022 15:37 Відповісти
- Рускій, який курс рубля?
- 300.
- Відсмокчи в артилериста
-
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28.02.2022 15:29 Відповісти
Как это работает?
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28.02.2022 15:32 Відповісти
Там написано на украинском языке
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28.02.2022 15:44 Відповісти
Я ЗАШОЛ ЧЕРЕЗ ТОР.НИХРЕНА НЕ РАБОТАЕТ
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28.02.2022 15:48 Відповісти
Работает норм с ТОРом
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28.02.2022 15:50 Відповісти
ПОПРОБУЮ ЩА ЕЩЕ
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28.02.2022 15:52 Відповісти
6600 набрав, треба постаратись краще
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28.02.2022 15:43 Відповісти
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28.02.2022 15:45 Відповісти
не обязательно даже играть, просто запустить сайт
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28.02.2022 15:52 Відповісти
Люди интересуются вирус не подхватишь
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28.02.2022 16:11 Відповісти
нема там вірусів.
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28.02.2022 17:30 Відповісти
Кто может подсказать?
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28.02.2022 16:12 Відповісти
зайшов.було більше 40 тис. атак зайшов знову 25 тис.
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28.02.2022 16:20 Відповісти
Пускай лучше IT сделают инструкцию по LOIK, что бы каждый желающий мог присоединиться своим "железом" к прессингу сайтов кацапии в месте с анонимусами. Траффик есть у всех, компы тоже.
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28.02.2022 16:28 Відповісти
Напевно добре працює, за годину Your attacks: 109468
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28.02.2022 16:37 Відповісти
Если запущу через браузер Tor все заработает?
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28.02.2022 18:01 Відповісти
Если здесь есть эти программисты,положите сайт Fishki.net огромедный развлекательный портал,но там с 2014 года такая жесткая пропоганда льется на Укарину,капец.Даже сегодня зная что их пиз....а,боты там накручивают рейтинг что мы фашисты и люди верят.Работайте пацаны,а я страницу вашей игры держу открытой.Молодцы ребята,удачи и Украина по над усе.
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28.02.2022 19:24 Відповісти
 
 