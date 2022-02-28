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Армія РФ накрила двома пакетами касетних боєприпасів н.п.Киїнка на Чернігівщині, - Оперативне командування "Північ"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Армія РФ накрила двома пакетами касетних боєприпасів н.п.Киїнка на Чернігівщині, - Оперативне командування

Російські окупанти вбивають мирних українців та стирають з лиця землі цілі села.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Оперативне командування "Північ".

"Двома пакетами касетних боєприпасів армія рф накрила н.п. Киїнка на Чернігівщині. Загарбники б‘ють цивільних зброєю, забороненою Женевською конвенцією. Але, про що може бути мова, коли вони підступно напали на незалежну країну, примушуючи їх "любити" руйнуючи будинки, села та забираючи життя. Так вчиняють лише боязуги", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Місцеві жителі на Чернігівщині влаштували "завал": Бензовоз військ РФ врізався в дерево. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+36
У ***** вже агонія.Бліцкриг провалився.Відчуває п..здець.
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28.02.2022 15:32
+25
Мы можем разхерячить откуда они ведут обстрелы? пох если это беларусь или рф. Мочите
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28.02.2022 15:33
+22
Короче! После таких обстрелов любого захваченного кацапа будут рвать на куски даже женщины, старики и дети !!!
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28.02.2022 15:37
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У ***** вже агонія.Бліцкриг провалився.Відчуває п..здець.
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28.02.2022 15:32 Відповісти
Мы можем разхерячить откуда они ведут обстрелы? пох если это беларусь или рф. Мочите
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28.02.2022 15:33 Відповісти
Это бомбы, сбрасываются с самолётов.
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28.02.2022 16:01 Відповісти
Хтось тут писав що штати приймають рішення закрить воздушний простир України, схоже то був фейк.
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28.02.2022 16:56 Відповісти
Не знаю, я таких сообщений не видела. Пока, во всяком случае. Хотя у них сегодня какой-то большой хурал собрался. Прийти к такому решению они могли бы, если паче чаяния Генассамблея ООН примет решение принять резолюцию по оркам с обвинением в геноциде. Вот тогда возможно. Остается надеяться.
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28.02.2022 21:25 Відповісти
Срут они кирпичами, куйла боятся. Поэтому, очень сомневаюсь.
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01.03.2022 01:39 Відповісти
Це звичайна тактика мордора: тиск при перемовинах для "результату".
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28.02.2022 15:35 Відповісти
Про яких полонених може йти мова після такого, винищувати як щурів усіх кацапів
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28.02.2022 15:35 Відповісти
Короче! После таких обстрелов любого захваченного кацапа будут рвать на куски даже женщины, старики и дети !!!
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28.02.2022 15:37 Відповісти
Окупанти московіі казяться від безсилля !!!
Смерть московським окупантам та їх агентурі в Україні!!
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28.02.2022 15:47 Відповісти
Слава Нації - пізда федерації
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28.02.2022 15:49 Відповісти
безопаснее конечно когда падают банки и их отделения,вчера 3 штуки в рашке. Будешь без порток но хоть живой....мрази они конченные,просто играют в свою рулетку,развлекаются.
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28.02.2022 15:53 Відповісти
Внинмаие !
https://www.facebook.com/sveta.vardanova.73/videos/325595799623105/
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28.02.2022 15:55 Відповісти
Загнанную крысу надо уничтожить.
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28.02.2022 15:55 Відповісти
жалейте дальше русского окупанта (((( я уже все сказал про обстрел Харькова градами !!!
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28.02.2022 15:57 Відповісти
привязывайте по крышах пленных орков , снимайте и фото в рашу , с не людьми только так !!! идёт война за выживание!!!!!
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28.02.2022 15:59 Відповісти
Захватчики бьют гражданским оружием, запрещенным Женевской конвенцией.
Я не понимаю - что значит "гражданское оружие"?
Херня какая то.
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28.02.2022 16:13 Відповісти
Вивчи українську. Нею все правильно написано
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28.02.2022 16:26 Відповісти
пошла тактика "умиритворения" как в алеппо
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28.02.2022 16:52 Відповісти
Московити набагато хужі фашистов .Не люди,а варвари.Будьте ви прокляті за сльози наші,за наше горе,за нашу кров.
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28.02.2022 16:59 Відповісти
 
 