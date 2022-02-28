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Абрамович на прохання Києва допомагає в українсько-російських переговорах, - The Jerusalem Post

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Абрамович на прохання Києва допомагає в українсько-російських переговорах, - The Jerusalem Post

Мільярдер Роман Абрамович на прохання України перебуває в Білорусі для допомоги в переговорах між Україною та РФ в рамках зусиль щодо припинення війни.

Про це пише The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Зазначається, що російський мільярдер, який має тісні зв'язки з єврейськими громадами України та Росії, на прохання влади України перебуває в Білорусі для надання допомоги в переговорах.

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Цю інформацію підтвердив продюсер Олександр Роднянський, який послався на розмову з Абрамовичем.

"Українці намагалися знайти в Росії когось, хто міг би допомогти в пошуку мирного вирішення. Вони звернулися за допомогою, і Роман – це та людина, яка вирішила допомогти та мобілізувати підтримку для мирного вирішення проблеми", – сказав Роднянський.

Речник Абрамовича не став коментувати повідомлення про те, що власник "Челсі" перебуває в Білорусі, але підтвердив звернення до нього офіційних осіб України.

"Я можу підтвердити, що до Романа Абрамовича зверталася українська сторона за підтримкою в досягненні мирного врегулювання, і що з того часу він намагається допомогти.

Зважаючи на те, про що йдеться, просимо зрозуміти, чому ми не прокоментували ні ситуацію як таку, ні його причетність", – сказав представник бізнесмена.

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На фотографіях із зали переговорів між Росією та Україною Романа Абрамовича немає.

Раніше Абрамович передав управління ФК "Челсі" благодійному фонду.
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Топ коментарі
+66
Мария Снеговая - российская Журналистка

Результаты нескольких дней военных действий:
- Мы - мировые изгои. Не думаю, что россияне осознают весь масштаб случившейся катастрофы. Это не про курс доллара. Против нас сейчас весь мир. Атака Россией Украины осмыслена планетой как САМАЯ крупная варварская военная агрессия за последние 80 лет, абсолютно ВСЕ от Великобритании с Австралией, до Китая и Талибана - возмущены, резко против и мобилизуются для поддержки Украины. На нас теперь клеймо нацистской Германии и от него не отмыться будет долгие десятилетия. Россия оказывается в мировой изоляции беспрецедентного уровня. Не только экономической, но и социальной изоляции. Отныне россиян будут сторониться, их товары - бойкотировать, Россию - изолировать. Сегодняшняя попытка ядерного шантажа Путиным только убедила мир в том, что Россия today - мировая проблема #1.
Уверена, что будет новая Гаага, а российскому обществу предстоит долгая работа по очищению от путинского и коммунистического наследия. Повторюсь, российский режим переосмысляется планетой, как основной вызов мировому порядку сегодня.

- The West is back. Уникальная сплоченность Запада. Такого не ожидал никто. Мощнейшие беспрецедентные в истории западные санкции, их скоординированность и скорость, с которой они были введены, показывают, что слухи о смерти Запада были сильно преувеличены. Запад резко возрождается, сплачивается, усиливается. Это все - в течение 4х дней! Возвращение Германии к активной геополитической роли. И что особенно заметно и радует,- это растущая роль ЕС (не США) в последних раундах санкций. Неповоротливая забюрократизированная европейская машина вдруг очнулась, завелась и рванула вперед. Путин резко просчитался с этим (хотя и не только с этим).

- Абсолютный героизм Украины. И контраст между нашими двумя странами. Прекрасный, мужественный, воюющий вместе со своим народом Зеленский ПРОТИВ прячущегося в бункере озлобленного Путина. Сплоченные, героические украинцы, готовые жизнь отдать за свою свободу, превратившиеся в мощнейшую нацию, ПРОТИВ пассивных, атомизированных, напуганных и промытых пропагандой россиян. Два мира, две страны с совершенно противоположным зарядом. Символично, что этот контраст так высветился именно благодаря Украине - стране, где происходит по Хантингтону разлом между западно- и восточноевропейской цивилизациями (в смысле культурного и институционального наследия разных империй).

Вообще, мы переживаем беспрецедентный исторический момент. Stay tuned.
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28.02.2022 15:32
+27
Роман просто хочет зберечь хоть пару миллиардов. Так как заблокировали почти все.
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28.02.2022 15:36
+20
Это ******, нашли помощника
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28.02.2022 15:33
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Мария Снеговая - российская Журналистка

Результаты нескольких дней военных действий:
- Мы - мировые изгои. Не думаю, что россияне осознают весь масштаб случившейся катастрофы. Это не про курс доллара. Против нас сейчас весь мир. Атака Россией Украины осмыслена планетой как САМАЯ крупная варварская военная агрессия за последние 80 лет, абсолютно ВСЕ от Великобритании с Австралией, до Китая и Талибана - возмущены, резко против и мобилизуются для поддержки Украины. На нас теперь клеймо нацистской Германии и от него не отмыться будет долгие десятилетия. Россия оказывается в мировой изоляции беспрецедентного уровня. Не только экономической, но и социальной изоляции. Отныне россиян будут сторониться, их товары - бойкотировать, Россию - изолировать. Сегодняшняя попытка ядерного шантажа Путиным только убедила мир в том, что Россия today - мировая проблема #1.
Уверена, что будет новая Гаага, а российскому обществу предстоит долгая работа по очищению от путинского и коммунистического наследия. Повторюсь, российский режим переосмысляется планетой, как основной вызов мировому порядку сегодня.

- The West is back. Уникальная сплоченность Запада. Такого не ожидал никто. Мощнейшие беспрецедентные в истории западные санкции, их скоординированность и скорость, с которой они были введены, показывают, что слухи о смерти Запада были сильно преувеличены. Запад резко возрождается, сплачивается, усиливается. Это все - в течение 4х дней! Возвращение Германии к активной геополитической роли. И что особенно заметно и радует,- это растущая роль ЕС (не США) в последних раундах санкций. Неповоротливая забюрократизированная европейская машина вдруг очнулась, завелась и рванула вперед. Путин резко просчитался с этим (хотя и не только с этим).

- Абсолютный героизм Украины. И контраст между нашими двумя странами. Прекрасный, мужественный, воюющий вместе со своим народом Зеленский ПРОТИВ прячущегося в бункере озлобленного Путина. Сплоченные, героические украинцы, готовые жизнь отдать за свою свободу, превратившиеся в мощнейшую нацию, ПРОТИВ пассивных, атомизированных, напуганных и промытых пропагандой россиян. Два мира, две страны с совершенно противоположным зарядом. Символично, что этот контраст так высветился именно благодаря Украине - стране, где происходит по Хантингтону разлом между западно- и восточноевропейской цивилизациями (в смысле культурного и институционального наследия разных империй).

Вообще, мы переживаем беспрецедентный исторический момент. Stay tuned.
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28.02.2022 15:32 Відповісти
Все эти побасенки пофиг! Когда евреи начинают """ спасать"" Украину , украинцам наступает жопа. Нах всех ! Украиной должны управлять украинцы!
Точно также как и Израиль для евреев.
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28.02.2022 15:47 Відповісти
А это я не понял
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28.02.2022 15:32 Відповісти
Роман просто хочет зберечь хоть пару миллиардов. Так как заблокировали почти все.
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28.02.2022 15:36 Відповісти
мировой сионистский заговор (упс, меня забанят)) никто не отменял, н7о тут вмешался безумный русский и превзошел их самих.... думаю, они включатся и ликвидируют зарвавшегося гоя....
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28.02.2022 15:42 Відповісти
Абрамович к слову сказать давно на ножах с Путиным он кстати помог США и Британии и сдал многие схемы вывоза Путиным и кооперативом Озеро капиталов все цепочки что были известны ему США и Британия с Путина потребовали гарантий безопасности для Абрамовича.. и он неприкасаемых в любых случаях.. я не пою реляции Абрамовичу но факт...... деньги любят тишину и должны приносить прибыль...... а не убытки причем убытки по воле неадекватного идиота... который сам и рубля не заработал...
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28.02.2022 15:45 Відповісти
Гоша Фантомас b9eb6379 у Ромы Абрамовича-- мама ЕВРЕЙКА..... ЧТО ВЫ ПИШИТЕ ЗА БРЕД...
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28.02.2022 15:48 Відповісти
с такими деньгами Рома 1000% еврей для них и таки да
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28.02.2022 15:56 Відповісти
Глупости. Если б он был "на ножах" с путеном, он уже давно кормил бы червей на глубине 2 м.
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28.02.2022 16:07 Відповісти
Это ******, нашли помощника
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28.02.2022 15:33 Відповісти
Там не лише цей френд *****. Там, здається, усе москальсько-маланське кодло.
Хто це розповідає про яйця Зеленського?
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28.02.2022 16:15 Відповісти
Наші олігархи співпрацюють з російскими олігархами, щоб захистить їх від санкцій западу.
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28.02.2022 16:44 Відповісти
шо за бред?до чого тут директор Челсі?
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28.02.2022 15:35 Відповісти
Абрамович віддав Челсі повністю!
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28.02.2022 15:41 Відповісти
ЩО ЦЕ ЗА *****?????????????
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28.02.2022 15:36 Відповісти
неужели Абрамович знает, как правильно перевести для рашистов фразу "идите ***** !"
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28.02.2022 15:36 Відповісти
О заметались свиньи кацапские!
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28.02.2022 15:37 Відповісти
Чи не занадто дивний з Абрамовича вийде кацап?
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28.02.2022 15:47 Відповісти
Нашли к кому обратиться. К кошельку ельцина и карманному олигарху *****.... Тупые...
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28.02.2022 15:38 Відповісти
Согласен на все сто. Это очень сомнительный трюк какой-то. Да и состав укр-делегации, мягко говоря, не сильно русофобный
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28.02.2022 15:50 Відповісти
Просто у наших олігархів так само "мордочки в пушку" як у їх російских друзів.
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28.02.2022 16:46 Відповісти
Коли мегрели і жиди починають якісь гешефти на крові українців то толку з цього не буде ніякого. Така собі "димова завіса" облуди, брехні і шкурного інтересу.
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28.02.2022 15:39 Відповісти
Протухшого Медведчука поміняли на свіжішого Абрамовича
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28.02.2022 15:39 Відповісти
просто он пытается спасти хоть какое то свое бабло, но это ему уже не поможет
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28.02.2022 15:39 Відповісти
От шабата до шабата, брат на**вает брата.
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28.02.2022 15:39 Відповісти
Абрамович- іди нах..й
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28.02.2022 15:39 Відповісти
Що ви від зе очікувала. Замість надійних союзників Абрамович. Він профукає всі досягнення армії.
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28.02.2022 15:43 Відповісти
Тобто канал зв'язку с потенціальними вбивцями ***** є. Далі буде...
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28.02.2022 15:46 Відповісти
Это кошелек Путина, он должен сказать что он тереь сам себе кошелёк
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28.02.2022 15:46 Відповісти
Ни у кого никаких вопросов не возникает по поводу этих переговоров теперь? По просьбе Киева? Абрамович? Это как? Это шутка какая-то? Я знаю, что Зеленского сейчас всуе пе принято как-то вспоминать, но это что вообще ...... ???
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28.02.2022 15:47 Відповісти
Це з якого дива на прохання Києва?
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28.02.2022 15:48 Відповісти
"… російський мільярдер, який має тісні зв'язки з єврейськими громадами України та Росії, на прохання влади України перебуває в Білорусі для надання допомоги в переговорах "
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28.02.2022 15:51 Відповісти
З якого дива ПЕРЕГОВОРИ на прохання Києва? Читай, що саме пишеш.
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28.02.2022 15:55 Відповісти
Чого чіпляєшся до слів? Написано ж "для надання допомоги в ПЕРЕГОВОРАХ". Для чого його іще туди покликали??? Чи просто так - посидіти десь біля дверей???
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28.02.2022 16:40 Відповісти
Бо слова розумні люди складають у РЕЧЕННЯ.
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28.02.2022 16:54 Відповісти
А люди навпаки чіпляються до слів.
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28.02.2022 17:23 Відповісти
Для того щоб помогти знять санкції з росіских братів-олигархів, з якими в них спільний бизнес, та в надії, що може й своє накрадене в Україні не буде під слідством.
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28.02.2022 16:51 Відповісти
Українські санкції зняти?
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28.02.2022 16:54 Відповісти
Україна не вводила санкцій, не погано так з рфією вела спільний бізнес під час війни.
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28.02.2022 17:01 Відповісти
Вводила, москалику.
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28.02.2022 17:58 Відповісти
мы начинаем Ералаш...
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28.02.2022 15:47 Відповісти
Шось мені цей маланський "междусобойчік" зовсім не подобається
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28.02.2022 15:49 Відповісти
А що ти ще чекав від нашої влади.
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28.02.2022 16:53 Відповісти
Украиной должны управлять украинцы! Хотите управлять страной, вам в Израиль.
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28.02.2022 15:49 Відповісти
надо было еще усилить переговорщиков нашим главным "инвестором" Ахметовым, кстати интересно где он ?
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28.02.2022 15:49 Відповісти
pashol ***** "miratvorec" nasholsa !!!
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28.02.2022 15:50 Відповісти
Трастовий фонд заперечує передачу прав на Челсі Абрамовічем

... в інтерв'ю британському The Times керівники трасту зробили заяву про те, що вони "не погоджувалися взяти на себе ці функції, незважаючи на відповідні слова бізнесмена".
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28.02.2022 15:51 Відповісти
Какой то источник прорашисткий!На просьбу Киева?Наверно Абрамович сам попросился в делегацию от Путина потому как не хочет остаться без Челси и жить в Зажопинске!)
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28.02.2022 15:52 Відповісти
Рома увидел свет в конце тоннеля - и подумал, может все-же пронесёт.
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28.02.2022 15:54 Відповісти
ЗАХОДИТЕ В ТЕЛЕГРАММ ИЩИТЕ БЕЛОУСОВ САЙТ ЗНАКОМВСТ,РАБОТА ИДР.ПИШИТЕ ИМ СКИДУЙТЕ ВИДЕО ФОТО С ТРУПАМИ И РАЗБИТОЙ ТЕХНИКОЙ ПЛЕННЫМИ!!!
ОРГАНИЗОВУЙТЕСЬ ПОТРАТЬТЕ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ БЕЛОРУСОВ ЧТОБЫ У НИХ НЕ БЫЛО ЖЕЛАНИЯ ЕХАТЬ В УКРАИНУ.
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28.02.2022 15:58 Відповісти
**** хочет свое баблишко сохранить
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28.02.2022 15:59 Відповісти
Санкции, вот и запереживал, тот что наши сами его позвали это конечно пзц
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28.02.2022 16:05 Відповісти
А ПРИ ЧЁМ ТУТ ЕВРЕЙСКИЕ ГРОМАДЫ !!!???
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28.02.2022 17:07 Відповісти
Еврейская мафия спасает свои капиталы и хочет править дальше. Они с Путиным одной крови, имя которой коррупция.
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28.02.2022 17:07 Відповісти
Великобритания намерена арестовывать недвижимость и яхты российских олигархов - глава МИД Британии Лиз Трасс

Именно поэтому, еврейская мафия Украины в лице своего ставленника Зелемойского и помогает Абрамовичу спасти свои капиталы от конфискации и создать ему некий благородный имидж за соответствующее еврейское "спасибо", разумеется. Еврейская мафия всегда была подельником *****, т.к. она с ним одной крови под названием "коррупция".

У Путина полный провал и с логистикой (где соляра?), и с боевым духом своих рабов, которые шли сюда убивать бИндер за 1-2 дня всю Украину, а получили все наоборот!

Путину осталось тут агонизировать неделю, ну две, а потом эпохальный исторический разгром Мордора с его дальнейшим развалом и дезинтеграцией по всему периметру границы и изнутри (Татарстан и др.).

Переговоры с врагом сейчас могут вести только предатели, которые хотят продать врагу Победу цивилизации над Мордором!
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28.02.2022 18:36 Відповісти
Так, всем заткнуться и слушать!
В Расии что-то Пупркину сказать против его бреда может КТО?
Реально?
Вот еврейская громада, да ради своей клопеечки в банках Лонона....
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28.02.2022 19:50 Відповісти
 
 