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Чернігівська ОДА попереджає мешканців міста: Безпечних виїздів з міста немає, шляхи заміновано, місто бомблять з літаків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Чернігівська ОДА попереджає мешканців міста: Безпечних виїздів з міста немає, шляхи заміновано, місто бомблять з літаків

Безпечних виїздів з Чернігова немає: все підготовлено для ведення бойових дій. Шляхи заміновано. Мешканців міста просять без необхідності не виходити з домівки чи укриття.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська ОДА у фейсбуці.

Так, задля безпеки у жодному разі не треба покидайти укриття чи домівку під час комендантської години - із 18.00 до 5:00 ранку.

"Безпечних виїздів з міста нема: все підготовлено для ведення бойових дій. Шляхи заміновано! Періодично місто та приміські села росіяни обстрілюють із артилерії, градів, ураганів, балістичними ракетами, бомблять із літаків. Рухатись вулицями небезпечно

Якщо вам таки необхідно пересуватися містом, робіть це виключно у світлу пору доби. При собі майте документи та спокійно реагуйте на вимогу їх пред'явити", - повідомили в ОДА.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ворог нещадно обстрілює житлові будинки Чернігова. Виникла пожежа в районі "Епіцентру", - ДСНС. ФОТО

Чернігівська ОДА попереджає мешканців міста: Безпечних виїздів з міста немає, шляхи заміновано, місто бомблять з літаків 01
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Топ коментарі
+17
Вот так русские освободили мирные украинские города...
Горіть у пеклі, москалі!
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28.02.2022 15:37
+14
Твари, ненавижу!!!!!
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28.02.2022 15:38
+13
Тварі кацапські,будьте прокляті!
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28.02.2022 15:40
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Вот так русские освободили мирные украинские города...
Горіть у пеклі, москалі!
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28.02.2022 15:37 Відповісти
Твари, ненавижу!!!!!
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28.02.2022 15:38 Відповісти
Тварі кацапські,будьте прокляті!
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28.02.2022 15:40 Відповісти
Среди раненых и убитых оккупантов на территории Украины - белорусские военные.

Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.

Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси.
https://t.me/charter97_org/64046
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28.02.2022 15:41 Відповісти
Всё это закончится так же, как расстреливали из танков сами кацапы свой так называемый белый дом, помните? Тогда это был ГКЧП и распад СССР. Точно ТАК ЖЕ они будут уже очень скоро расстреливать из их танков их собственный кремль ,когда будет распадаться расея. Уже скоро.
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28.02.2022 15:46 Відповісти
Как-то всё равно что у них будет. Это заботы Европы и США.
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28.02.2022 15:58 Відповісти
А этот раз они будут Кремль расстреливать. ***** уже ничего даже ЯО не спасет.
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01.03.2022 06:10 Відповісти
кацапи зовсім здуріли.******** наші міста
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28.02.2022 15:50 Відповісти
кацап-м'ясник...
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28.02.2022 15:58 Відповісти
кацап обычный скорее.
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28.02.2022 16:00 Відповісти
Ви новини читаєте сракою?
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28.02.2022 16:02 Відповісти
для оленів цитую: "все готово для ведения боевых действий. Пути заминированы"
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28.02.2022 16:04 Відповісти
 
 