Чернігівська ОДА попереджає мешканців міста: Безпечних виїздів з міста немає, шляхи заміновано, місто бомблять з літаків
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Безпечних виїздів з Чернігова немає: все підготовлено для ведення бойових дій. Шляхи заміновано. Мешканців міста просять без необхідності не виходити з домівки чи укриття.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Чернігівська ОДА у фейсбуці.
Так, задля безпеки у жодному разі не треба покидайти укриття чи домівку під час комендантської години - із 18.00 до 5:00 ранку.
"Безпечних виїздів з міста нема: все підготовлено для ведення бойових дій. Шляхи заміновано! Періодично місто та приміські села росіяни обстрілюють із артилерії, градів, ураганів, балістичними ракетами, бомблять із літаків. Рухатись вулицями небезпечно
Якщо вам таки необхідно пересуватися містом, робіть це виключно у світлу пору доби. При собі майте документи та спокійно реагуйте на вимогу їх пред'явити", - повідомили в ОДА.
Будь ласка, зачекайте...
Горіть у пеклі, москалі!
Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.
Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси.
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