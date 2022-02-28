Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ
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Внаслідок санкцій проти Росії 40-50% - нова кредитна ставка російських банків.
Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
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