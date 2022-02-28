УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4915 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном Війна
16 042 29
війна (56581) Росія (47263) санкції (6855) економіка (714) Шабунін (460)

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ

Внаслідок санкцій проти Росії 40-50% - нова кредитна ставка російських банків.

Про це у Facebook повідомив голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Трішечеки фінансових новин з росії, зібраними нашими партнерами з "Ліги антитрасту":

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Курс долара з відкриттям ринку зранку впав на 30%

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття та падіння доходів населення вище 10%

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Банк "ВТБ" просить клієнтів не робити оновлення його мобільного застосунку. Російське ПЗ розроблено на базі коду Open Source. А іноземні розробники починають блокувати свої коди для російських користувачів та ПЗ

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Sberbank Europe (європейський банк, придбаний "Сбербанком" в 2012) капітулював першим - банкрутство або дуже ймовірне банкрутство разом з хорватськими та словенськими підрозділами!

Причина: відтік депозитів

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акції російського "Сбербанку" обвалилися на 73% на відкритті торгів

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Ціна будівельних матеріалів в різко виросла до 40% та незабаром відобразиться на ціні нерухомості

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Все більше орендодавців та лізингодавців думають про дефолт та просять повернути літаки. При цьому близько половини авіапарку Росії - літаки, чиї власники є резидентами країни, що наклали санкції

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 40-50% - нова кредитна ставка російських банків

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Credit Suisse, Societe Generale, ING Groep NV, Radobank відмовляються кредитувати та фінансувати угоди щодо поставки товарів з Росії

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Boing закрив російським авіаперевізникам доступ до своєї технічної документації

Шабунін про наслідки санкцій: Росія очікує інфляцію 30-40%, безробіття. 40-50% - нова кредитна ставка банків РФ 01 Росія згортає все кредитування ринкового сектору економіки, іпотеки та споживчі кредити, інвестиційне кредитування", - розповів він.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
мало, чтоб они там повыздыхали.
показати весь коментар
28.02.2022 15:51
+11
я думаю на 400% будет инфляция и безработица на 60%
показати весь коментар
28.02.2022 15:51
+10
все буде для московії набагато гірше
показати весь коментар
28.02.2022 15:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Исправьте ошибку "курс доллара с утра упал на 30 %" - не доллара а рубля
показати весь коментар
28.02.2022 15:50 Відповісти
Це ви "спеціалісту" Шабуніну? Чи кому саме?
показати весь коментар
28.02.2022 15:54 Відповісти
не ерничайте...просто смотрите на курс и прогноз ...ставки повышаются,господа))) совок приближается,импорт закрывается))
показати весь коментар
28.02.2022 15:57 Відповісти
З ВАМИ ХТОСЬ РОЗМОВЛЯВ?
показати весь коментар
28.02.2022 16:00 Відповісти
з вами теж ніхто не розмовляв
показати весь коментар
28.02.2022 16:07 Відповісти
В спам за флуд.
показати весь коментар
28.02.2022 16:10 Відповісти
К концу дня обменный наличный курс ожидают 300 за 1$
показати весь коментар
28.02.2022 15:56 Відповісти
То по скільки тепер буде кілограм лика на взуття?
показати весь коментар
28.02.2022 18:03 Відповісти
я думаю на 400% будет инфляция и безработица на 60%
показати весь коментар
28.02.2022 15:51 Відповісти
Бажаєте деякі громадяни України приєднатися до **********, буде Фюрер і скрізь вороги.
показати весь коментар
28.02.2022 15:51 Відповісти
Я тоже не понимаю тех кто на это расчитывает. Это большая Северная Корея.
показати весь коментар
28.02.2022 15:57 Відповісти
мало, чтоб они там повыздыхали.
показати весь коментар
28.02.2022 15:51 Відповісти
все буде для московії набагато гірше
показати весь коментар
28.02.2022 15:51 Відповісти
З нього і мольфар- як і антикорупціонер.
показати весь коментар
28.02.2022 15:52 Відповісти
Мало.Кожен кацап повинен страждати .Вони співучасники вбивства українців
показати весь коментар
28.02.2022 15:52 Відповісти
Какие вы там оптимисты!
показати весь коментар
28.02.2022 15:53 Відповісти
Москалі, чи не прийшов для вас час бунту проти влади плешивого, " осмысленного и беспощадного"?
показати весь коментар
28.02.2022 15:55 Відповісти
ви щось забули мінімум по одному нулю в кінці данних показників
показати весь коментар
28.02.2022 15:55 Відповісти
Шабунін навіть немає поняття наскільки все катострофічніше для кацапського царства х..йла буде
показати весь коментар
28.02.2022 15:56 Відповісти
Яка сумна новина!
показати весь коментар
28.02.2022 16:00 Відповісти
30-40% инфляция? Разве что в неделю
показати весь коментар
28.02.2022 16:01 Відповісти
це на сьогодні )
показати весь коментар
28.02.2022 16:23 Відповісти
Сьогодні день особливий. Сьогодні 70%
показати весь коментар
28.02.2022 16:41 Відповісти
может русские начнут что-то подозревать или там тырса в голове...
показати весь коментар
28.02.2022 16:09 Відповісти
Якщо б такі санкції ввели в 2014-му, не було б війни зараз. А так, захід показав руським нацистам, що їм все зійде з рук.
показати весь коментар
28.02.2022 16:10 Відповісти
Ну все йде то того,як розстрілювали зі своїх танків кацапи їхній білий дім і ГКЧП шо там тоді засіло, так сєсєсєр розпався ж тоді. Отак будуть знову херячити по кремлю вже дуже скоро і розпадеться тепер паРашка назавжди.
показати весь коментар
28.02.2022 16:22 Відповісти
нехай би жабуня їхав на свою істєрічєскую родіну, там потрібні борцуни з корупцією
показати весь коментар
28.02.2022 16:34 Відповісти
Шибунину жалко свои соплеменников ? да похер как там рубль ? фюрер прикажет рублю стоять он и встанеть. как и делает корейский импотент. А как там цены на товары-колышет пускай только Шибунина. Иди пивка попей, лодырь корупционерный. Сходи к Вовку в гости, как он там себя чувствует. И возьми с собой капустки тушеной с мяском (Бигуса) и втроем будете обсуждать как контрабандой возили мосты к БТРам. Или бигусенок уже сдрыснул, наверное родственнички из ФСБ предупредили. побережье Моря братьев Лаптевых безгранично, будешь там тунгусам лекции читать о коррупции в Украине. Тему нашел? Что ни поц то рузге.
показати весь коментар
28.02.2022 16:51 Відповісти
Береста, валєжнік, ягель. Є що їсти!
показати весь коментар
02.03.2022 23:59 Відповісти
 
 