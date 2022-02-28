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Дерипаска (75) Росія (47263)

В Росії зараз реальна криза, треба закінчувати весь цей держкапіталізм, - російський олігарх Дерипаска

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

В Росії зараз реальна криза, треба закінчувати весь цей держкапіталізм, - російський олігарх Дерипаска

Російський бізнесмен Олег Дерипаска заявив, що в Росії нині реальна криза.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Підйом ставки, обов'язковий продаж валюти (зараз ще згадають, що за курсом, встановленим ЦБ на дату проведення розрахунків) – це перший тест на те, за чий кошт реально буде цей банкет.

Дуже хочеться роз'яснень та виразних коментарів щодо економічної політики найближчих трьох місяців", - йдеться в повідомленні.

За його словами, для виходу з кризи потрібні "реальні кризові менеджери, а не фантасти з пачкою "презенташок".

"Зараз, як у 2014 році, пересидіти не вдасться. Необхідно змінювати економічну політику, треба закінчувати весь цей держкапіталізм", - підсумував він.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+68
путіна треба закінчувати. Або ви його кончите самі або він вас усіх переживе.
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28.02.2022 16:19
+64
иди н7а *** страна(404) рашка
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28.02.2022 16:19
+56
У вас есть весла...плывите нах*й...
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28.02.2022 16:19
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28.02.2022 17:22 Відповісти
прощай, Олежа!
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28.02.2022 17:51 Відповісти
КНЯЗЬКИ ВОН !!! ТОЛЬКО ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ !!! ПРИ ЧЕМ ИСКОННО РУССКОЙ СТОЛИЦЕЙ ГОРОДОМ КИЕВОМ !)
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28.02.2022 17:54 Відповісти
Пора заканчивать вас как государство
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28.02.2022 18:12 Відповісти
А про ***** побоялся…..
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28.02.2022 18:14 Відповісти
Ну так кінчай з карликом, що грошей не вистачає на кілера?
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28.02.2022 18:28 Відповісти
В России сейчас реальный кризис, надо заканчивать весь этот госкапитализм, - российский олигарх Дерипаска Источник: https://censor.net/ru/n3320105

Пізно дятєл - треба було у 2014 Крим не анексувати у України
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28.02.2022 19:22 Відповісти
Все! Шарик громко лопнул..
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28.02.2022 20:08 Відповісти
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