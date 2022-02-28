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В Росії зараз реальна криза, треба закінчувати весь цей держкапіталізм, - російський олігарх Дерипаска
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Російський бізнесмен Олег Дерипаска заявив, що в Росії нині реальна криза.
Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Підйом ставки, обов'язковий продаж валюти (зараз ще згадають, що за курсом, встановленим ЦБ на дату проведення розрахунків) – це перший тест на те, за чий кошт реально буде цей банкет.
Дуже хочеться роз'яснень та виразних коментарів щодо економічної політики найближчих трьох місяців", - йдеться в повідомленні.
За його словами, для виходу з кризи потрібні "реальні кризові менеджери, а не фантасти з пачкою "презенташок".
"Зараз, як у 2014 році, пересидіти не вдасться. Необхідно змінювати економічну політику, треба закінчувати весь цей держкапіталізм", - підсумував він.
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