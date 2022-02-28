В Росії зараз реальна криза, треба закінчувати весь цей держкапіталізм, - російський олігарх Дерипаска

Російський бізнесмен Олег Дерипаска заявив, що в Росії нині реальна криза.

Про це він повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Підйом ставки, обов'язковий продаж валюти (зараз ще згадають, що за курсом, встановленим ЦБ на дату проведення розрахунків) – це перший тест на те, за чий кошт реально буде цей банкет.

Дуже хочеться роз'яснень та виразних коментарів щодо економічної політики найближчих трьох місяців", - йдеться в повідомленні.

За його словами, для виходу з кризи потрібні "реальні кризові менеджери, а не фантасти з пачкою "презенташок".

"Зараз, як у 2014 році, пересидіти не вдасться. Необхідно змінювати економічну політику, треба закінчувати весь цей держкапіталізм", - підсумував він.

Також дивіться: Наслідки обстрілу російськими окупантами Чернігова. ВIДЕО