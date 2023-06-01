РФ випустила по Україні 180 ракет: крилатих та з "Іскандерів". Вперше з 1941 року бомбардування зазнав і Київ, - Кулеба
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Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет Іскандер.
Як інформуєє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
За його словами, з перших днів вторгнення, яке почалося відразу у чотирьох напрямках, Путін пустив у хід у майже всю зброю та всі роди військ.
"Крилаті ракети, авіацію, колони танків, наземних військ... Бомардування з повітря зазнав і Київ. Вперше з 1941 року, коли на нього падали бомби нацистської Німеччини. Усі злочини зафіксовані на відео", – запевнив міністр.
Але Україна не впала, як розраховували в Росії, нагадав Кулеба: "Жодне з найбільших міст України так і не було захоплене за чотири дні".
"Ми збили 29 російських літаків і 29 вертольотів, спалили 191 танк, 816 бронемашин, 47 артилерійських знарядь, один комплекс Бук, 21 установку Град, 291 автомобіль, 80 цистерн з пальним, три безпілотники, п'ять кораблів та п'ять засобів ППО".
Будь ласка, зачекайте...
Тому так.
Шо, серьозно?
@CITeam_ru
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1 ч
Появились первые свидетельства применения российскими ВКС неуправляемых бомб. Такие авиадуры широко применялись в Чечне и Сирии, нанося огромный ущерб мирному населению
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война...
так гитлер напал на ссср.
так же само путин напал на Украину.