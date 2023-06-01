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РФ випустила по Україні 180 ракет: крилатих та з "Іскандерів". Вперше з 1941 року бомбардування зазнав і Київ, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

РФ випустила по Україні 180 ракет: крилатих та з

Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет Іскандер.

Як інформуєє Цензор.НЕТ  із посиланням на Лігу, про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, з перших днів вторгнення, яке почалося відразу у чотирьох напрямках, Путін пустив у хід у майже всю зброю та всі роди військ.

"Крилаті ракети, авіацію, колони танків, наземних військ... Бомардування з повітря зазнав і Київ. Вперше з 1941 року, коли на нього падали бомби нацистської Німеччини. Усі злочини зафіксовані на відео", – запевнив міністр.

Але Україна не впала, як розраховували в Росії, нагадав Кулеба: "Жодне з найбільших міст України так і не було захоплене за чотири дні".

"Ми збили 29 російських літаків і 29 вертольотів, спалили 191 танк, 816 бронемашин, 47 артилерійських знарядь, один комплекс Бук, 21 установку Град, 291 автомобіль, 80 цистерн з пальним, три безпілотники, п'ять кораблів та п'ять засобів ППО".

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Топ коментарі
+23
Рашка завжди вважала саме Україну своїм смертельним ворогом. Ні кого іншого.
Тому так.
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28.02.2022 16:21
+9
будет ответка и не одна
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28.02.2022 16:22
+8
Историю московиты-мокши "********" и присвоили себе. Московиты без брехни дышать не могут, никогда не верьте московитам
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28.02.2022 16:24
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Где "ответка" по территории агрессора ?????
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28.02.2022 16:21 Відповісти
будет ответка и не одна
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28.02.2022 16:22 Відповісти
щоб нас потім взагалі забомбили "тополями"? Кремлефюрер може...
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28.02.2022 16:53 Відповісти
достаточно что они бомбят уже
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28.02.2022 16:57 Відповісти
Буде, потерпіть кілька днів
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28.02.2022 17:00 Відповісти
Рашка завжди вважала саме Україну своїм смертельним ворогом. Ні кого іншого.
Тому так.
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28.02.2022 16:21 Відповісти
чує кощей, де його смертть
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28.02.2022 16:30 Відповісти
***** мабуть там шаман нагадав, що українець його вбʼє
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28.02.2022 16:33 Відповісти
Вважаєте, що в ***** є "секретне" яйце?
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28.02.2022 17:03 Відповісти
от не знаю, я вже заплуталась, чи бабушка він, чи дєдушка
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28.02.2022 17:12 Відповісти
вони побачили в другу світову, та мінімум в афгані, як воюють українці, та хто такі українці, й зрозуміли, що саме в Україні знаходиться голка смерті мордора. ну і звичайно - потрібно вкрасти історію України, своєї то в них не має.
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28.02.2022 16:31 Відповісти
наче вже 2 буки ?
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28.02.2022 16:21 Відповісти
п'ять кораблів, де це було??
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28.02.2022 16:22 Відповісти
5+5????
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28.02.2022 16:29 Відповісти
Историю московиты-мокши "********" и присвоили себе. Московиты без брехни дышать не могут, никогда не верьте московитам
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28.02.2022 16:24 Відповісти
"...пять кораблей и пять кораблей..."

Шо, серьозно?
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28.02.2022 16:32 Відповісти
Гарно розхірячили
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28.02.2022 16:33 Відповісти
CIT


@CITeam_ru

·
1 ч



Появились первые свидетельства применения российскими ВКС неуправляемых бомб. Такие авиадуры широко применялись в Чечне и Сирии, нанося огромный ущерб мирному населению
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28.02.2022 16:37 Відповісти
вся рашка - одна некеровна бомба з ядерним мотлохом всередині і хйлом на червоній кнопці
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Странность вот в чем американцы насчитали 320 пусков наши 180 прилетов вопрос где остальные? В болота попадали? Быстрей всего негодное или старье перелицованое снятое со старых ракет.
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28.02.2022 16:53 Відповісти
Я маленько знаю, как они там разрабатываются - всё-таки родители в космической области работали. Отец бы мой сказал: странно, что больше половины вообще долетело.
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28.02.2022 16:57 Відповісти
Маю честь це підтвердити
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28.02.2022 17:07 Відповісти
пво
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28.02.2022 22:17 Відповісти
Так чи не пора вже розбомбити керченський міст?
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28.02.2022 16:58 Відповісти
Спочатку Воронеж(там виготовляють ракети і літаки), потім смерчами перекопати "перекоп", далі зачистити все, що блукає на півдні України і взяти Крим(касаби сухопутні війська, базовані в Криму похоронили на Херсонщині). Фініш це тріумфальний вхід в лугандон
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28.02.2022 17:19 Відповісти
нет. это путь отступления, иначе придется перебить всю крымскую группировку. кто в курсе знает, где был другой мост того же назначения. которым уже пришлось пользоваться этой армии
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28.02.2022 22:18 Відповісти
В советском союзе был такой стишок

Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война...

так гитлер напал на ссср.

так же само путин напал на Украину.
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28.02.2022 17:11 Відповісти
россияне вы нелюди, вы убиваете украинских граждан придумав себе оправдание про нациков, но именно вы фашисты нацисты. Смерть вам на нашей земле преступники.
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28.02.2022 17:14 Відповісти
"Ми збили ... один комплекс Бук": дивно, тільки цензор розповсюдив два відео про знищення буків в різних місцях
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28.02.2022 23:36 Відповісти
 
 