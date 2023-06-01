РФ випустила по Україні 180 ракет: крилатих та з "Іскандерів". Вперше з 1941 року бомбардування зазнав і Київ, - Кулеба

Росія з початку повномасштабної війни випустила по Україні 180 крилатих та оперативно-тактичних ракет Іскандер.

Як інформуєє Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це на брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, з перших днів вторгнення, яке почалося відразу у чотирьох напрямках, Путін пустив у хід у майже всю зброю та всі роди військ.

"Крилаті ракети, авіацію, колони танків, наземних військ... Бомардування з повітря зазнав і Київ. Вперше з 1941 року, коли на нього падали бомби нацистської Німеччини. Усі злочини зафіксовані на відео", – запевнив міністр.

Але Україна не впала, як розраховували в Росії, нагадав Кулеба: "Жодне з найбільших міст України так і не було захоплене за чотири дні".

"Ми збили 29 російських літаків і 29 вертольотів, спалили 191 танк, 816 бронемашин, 47 артилерійських знарядь, один комплекс Бук, 21 установку Град, 291 автомобіль, 80 цистерн з пальним, три безпілотники, п'ять кораблів та п'ять засобів ППО".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу російськими окупантами Чернігова. ВIДЕО