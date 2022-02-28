Україна готує заявку на вступ до ЄС. Народ давно зробив свій вибір, - Шмигаль
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Україна готує заявку на вступ до Європейського Союзу.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Історична пропозиція прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера про членство України в ЄС. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку!" - заявив Шмигаль.
Нагадаємо, на тлі вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ звернувся до Євросоюзу із проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.
Топ коментарі
+17 Alex Syromyatnikov
показати весь коментар28.02.2022 16:42
+14 Лилия Стацкая
показати весь коментар28.02.2022 16:42
+14 Porol ferton
показати весь коментар28.02.2022 16:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию МИД Германии.
зато случится в течении года
не так страшно
главное от орков отбиться
полная деоккупация
и в предентенты в ес и может нато (надо ли, можно как гарант безопасности был нато и все
хватит, главное чтобы оружие было)
так як Україна вступає ще ніхто не вступав! мала би бути скидка
Пишайтеся цим,і не підведить у тяжку хвилину.
она будет платить за восстановление всей украины
ярых коллабарантов под ручки и в темницу
ПРИ РІЧІ ПОСПОЛИТІ - УКРАЇНА НЕ БУЛА ЄВРОПОЙ ТІЛЬКИ ПІД ОКУПАЦІЄЙ МОСКВИ З
1654 РОКУ