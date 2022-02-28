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Україна готує заявку на вступ до ЄС. Народ давно зробив свій вибір, - Шмигаль

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Україна готує заявку на вступ до ЄС. Народ давно зробив свій вибір, - Шмигаль

Україна готує заявку на вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Історична пропозиція прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Геґера про членство України в ЄС. Вже готуємо заявку. Народ України давно зробив свій вибір. Щира вдячність за дієву підтримку!" - заявив Шмигаль.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина наполягає на створенні нової процедури членства в ЄС для України, - прем'єр Хегер

Нагадаємо, на тлі вторгнення Росії президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ звернувся до Євросоюзу із проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.
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Топ коментарі
+17
Кто против?????? Медведчук, Шуфрич???? Какой ***** рехферендум???? Я с автомата могу пояснить свою позицию!
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28.02.2022 16:42
+14
Давно пора.Ми і є серце Європи.
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28.02.2022 16:42
+14
Це правильне і потрібне рішення.
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28.02.2022 16:43
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Давно пора.Ми і є серце Європи.
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28.02.2022 16:42 Відповісти
Кто против?????? Медведчук, Шуфрич???? Какой ***** рехферендум???? Я с автомата могу пояснить свою позицию!
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28.02.2022 16:42 Відповісти
Глава МИД Германии Анналена Бербок засомневалась в том, что Украина сможет в ускоренном порядке стать членом Европейского союза. Она считает, что этого не случится в течение нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию МИД Германии.

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28.02.2022 16:52 Відповісти
не случится в течении нескольких месяцев
зато случится в течении года
не так страшно

главное от орков отбиться
полная деоккупация
и в предентенты в ес и может нато (надо ли, можно как гарант безопасности был нато и все
хватит, главное чтобы оружие было)
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28.02.2022 17:02 Відповісти
Германия продовжує себе негарно позіціювати.Де б знайти журналістський огляд,що дійсно зроблено для України,а в чому відмовлено.Странами ЄС....як дві чаши вагів,до подробиць:ось в чому допомога мала позитивні наслідки.А ось в чому відмова веде сьогодні до смерті мирних мешканців...
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28.02.2022 17:14 Відповісти
Це правильне і потрібне рішення.
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28.02.2022 16:43 Відповісти
а в нато?.
так як Україна вступає ще ніхто не вступав! мала би бути скидка
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28.02.2022 16:43 Відповісти
Все будет хорошо!
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28.02.2022 16:45 Відповісти
Якщо подолаєм корупцию !
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28.02.2022 16:44 Відповісти
с тем количеством оружия, которое останется у людей, коррупционеры будут 100 раз думать прежде, чем примут решение воровать.
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28.02.2022 16:46 Відповісти
Будем в этой системе.той коррупции что существовала больше не будет! Никто уже такому бардаку не позволит быть.
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28.02.2022 16:46 Відповісти
Процентов 90 коррупционеров сбежало из Украины ещё до начала войны. Так что можно ставить галочку
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28.02.2022 16:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0YCmjyRtNEc&ab_channel=%D0%9F%D0%98%D0%A0%D0%AF%D0%A2%D0%98%D0%9D
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28.02.2022 16:44 Відповісти
Ну що зелене керівницьтво,зрозуміли яким народом ви керуєте?!
Пишайтеся цим,і не підведить у тяжку хвилину.
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28.02.2022 16:45 Відповісти
Україна зараз стоїть, щоб вся Європа існувала. Україна заслужила бути прийнятою в ЄС.
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28.02.2022 16:45 Відповісти
В історичні часи живемо !
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28.02.2022 16:45 Відповісти
То ти мріяла крисюків та лугндіні бачити в ЕС?!! Хай бог милує(((
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28.02.2022 16:51 Відповісти
Шмыгаль , швиденько . Ще на вчора треба було подать папери !!
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28.02.2022 16:47 Відповісти
Це не можливопрямо вже і зараз з практичної точки зору. Для підготовки потрібен час
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28.02.2022 18:01 Відповісти
Так мы что - и Луганду с собой в ЕС втаскиваем?! Нас же проклянут уже на следующий день все европейцы!!?
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28.02.2022 16:49 Відповісти
не отдавать же их русне
она будет платить за восстановление всей украины

ярых коллабарантов под ручки и в темницу
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28.02.2022 17:10 Відповісти
так вони і так багато в Польщі на заробітках де славлять Путіна та клянуть Україіну!! Топір будуть законно представляти нас(((
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28.02.2022 19:15 Відповісти
Подписывайте уже ставте печатку
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28.02.2022 17:00 Відповісти
НАТО це перща процедура!!!
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28.02.2022 17:03 Відповісти
*перша
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28.02.2022 17:03 Відповісти
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28.02.2022 17:05 Відповісти
Це не тільки вибір а і залізний доказ нашої незворотності вступу як до ЕС так і в НАТО.Цікаво які нові поводи будуть вони ще придумувати щоб відсрочити прийняття України?
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28.02.2022 17:11 Відповісти
Наоборот, НАТО должна подать заявку о вхождении в Украину
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28.02.2022 17:17 Відповісти
NATO. А ЄС ще міг би почекати.
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28.02.2022 17:28 Відповісти
УКРАЇНА І БУЛА ЄВРОПОЙ ПРИ КИЇВІ І РУСИ, ПРИ ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ,

ПРИ РІЧІ ПОСПОЛИТІ - УКРАЇНА НЕ БУЛА ЄВРОПОЙ ТІЛЬКИ ПІД ОКУПАЦІЄЙ МОСКВИ З

1654 РОКУ
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28.02.2022 17:34 Відповісти
 
 