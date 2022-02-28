МОК рекомендує заборонити спортсменам з РФ та Білорусі брати участь у змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти виступати у змаганнях російським та білоруським спортсменам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОК.

"З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань та безпеки всіх учасників Виконком МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях", - йдеться в повідомленні.

Якщо є виконати це виявиться неможливим найближчим часом, виконком МОК "наполегливо закликає міжнародні спортивні федерації та організаторів спортивних заходів у всьому світі зробити все можливе, щоб жодного спортсмена або спортивного чиновника з Росії чи Білорусі не було допущено до участі під своїми прапорами".

"Громадяни Росії чи Білорусі, чи це окремі особи чи команди, мають сприйматися лише як нейтральні спортсмени чи нейтральні команди. Не допускається використання національних символів, кольорів, прапорів чи гімнів", - додали в МОК.

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