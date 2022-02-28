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МОК рекомендує заборонити спортсменам з РФ та Білорусі брати участь у змаганнях

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

МОК рекомендує заборонити спортсменам з РФ та Білорусі брати участь у змаганнях

Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним спортивним федераціям не дозволяти виступати у змаганнях російським та білоруським спортсменам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОК.

"З метою захисту чесності глобальних спортивних змагань та безпеки всіх учасників Виконком МОК рекомендує міжнародним спортивним федераціям та організаторам спортивних заходів не запрошувати та не дозволяти участь російських та білоруських спортсменів та офіційних осіб у міжнародних змаганнях", - йдеться в повідомленні.

Якщо є виконати це виявиться неможливим найближчим часом, виконком МОК "наполегливо закликає міжнародні спортивні федерації та організаторів спортивних заходів у всьому світі зробити все можливе, щоб жодного спортсмена або спортивного чиновника з Росії чи Білорусі не було допущено до участі під своїми прапорами".

"Громадяни Росії чи Білорусі, чи це окремі особи чи команди, мають сприйматися лише як нейтральні спортсмени чи нейтральні команди. Не допускається використання національних символів, кольорів, прапорів чи гімнів", - додали в МОК.

Читайте: МОК не проводитиме будь-які змагання на території Росії чи Білорусі і закликає усі міжнародні федерації чинити так само

Автор: Богдан Гуньковський
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Це як Північна Корея, чи вже гірше?
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28.02.2022 16:42 Відповісти
Північна Північна Корея
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28.02.2022 16:49 Відповісти
Страна 404...
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28.02.2022 16:44 Відповісти
Краще всесвітній голодомор цапам.Доки не виздихають до останнього.
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28.02.2022 16:44 Відповісти
Ой у полі два дубки, два дубки,
Ху..й лука та ху...й з мааскви.
Яка чудова українська пісня
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28.02.2022 16:45 Відповісти
Накачанные допингом прославлятели вяличия. - идите *****!!
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28.02.2022 16:46 Відповісти
В лапту хай грають, виключно на мокшанії ))) Дуже скрєпна гра, як раз для мокщан)))
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28.02.2022 16:49 Відповісти
Передаю пламенный привет все спорцмэнам ябатькам, пописавшим провластное письмо.
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28.02.2022 16:49 Відповісти
 
 