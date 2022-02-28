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Сім'ям загиблих під час війни з РФ воїнів виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, - постанова Кабміну

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сім'ям загиблих під час війни з РФ воїнів виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, - постанова Кабміну

Сім’ям наших військовослужбовців, які загинули під час війни, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

Відповідне рішення прийнято сьогодні Кабінетом міністрів України на виконання Указів Президента, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ ЗСУ.

Згідно постанови, в умовах воєнного стану військовослужбовцям Збройних Сил, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту, особам рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейським, виплачується додаткова винагорода в розмірі 30 000 грн в розрахунку на місяць.

Військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують проведення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів ̶ розмір додаткової винагороди збільшується до 100 000 грн в розрахунку на місяць, пропорційно часу участі у таких діях та заходах.

Також повідомляється, що сім’ям наших військовослужбовців, які загинули у цій війні, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

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"Про це вчора сказав президент України Володимир Зеленський. Сьогодні рішення виконане Кабінетом міністрів. І я хочу повторити слова президента: це робиться не для того, щоб нам сказали "дякую". Це робиться, щоб наші захисники і захисниці знали, що країна їм вдячна. Держава має гідно платити за цю важливу роботу. Окрім того, ми продовжуємо робити все для посилення нашої обороноздатності на міжнародному рівні! Дякую за підтримку всім країнам-партнерам! Слава Україні!", - додав міністр оборони України Олексій Резніков.

Автор: Ірина Дашківська
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28.02.2022 16:52 Відповісти
...на освітній сертифікат - замість отетіх

Georgia ❤️🇬🇪💒@Tbili5·4 ч

Гарвард приостанавливает процесс обучения граждан рф и детей чиновников рф, попавших под санкции:
«вам не нравится америка, значит вам не нужно американское образование»
*прекрасно, как по мне ))
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28.02.2022 16:52 Відповісти
і ці гроші потрібно стягнути з росії
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28.02.2022 16:56 Відповісти
стягнуть обов"язково, порахують усе до копійочки
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28.02.2022 17:02 Відповісти
А кацапы свои трупы забрать не хотят. Хочется сказать : Россия, как же ты пала! А потом отдергиваешь себя и говоришь, да блин, она же такой была всегда
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28.02.2022 17:15 Відповісти
какой забрать ? там уже в каждом кармане семена которые дороже самих кацапов .
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28.02.2022 17:19 Відповісти
Куди це Параша впала ? Вони такими є всю свою історію з того моменту, як Золота Орда їх зняла з дерев і дала їм пляшку і швабру
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28.02.2022 17:40 Відповісти
А З ЯКОГО ЧИСЛА ******* !?
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28.02.2022 17:16 Відповісти
Кацап да!?
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28.02.2022 17:29 Відповісти
НЕТ
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28.02.2022 17:37 Відповісти
Пропорционально времени участия?
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28.02.2022 17:26 Відповісти
Чот мутно написано...15 лямов на всех или на каждую семью ?
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28.02.2022 17:28 Відповісти
Делится на всех членов семьи
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10.03.2022 10:19 Відповісти
я не побачила... А де компенсації для ТеРоборони!?
Компенсація сім'ям загиблих у війні з Піідарашкою з 2014!?!?
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28.02.2022 17:28 Відповісти
Тероборони???Туди йдуть добровiльно.
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10.03.2022 10:23 Відповісти
ТАК ці репарації мають бути зафіксовані,, а далі будк довго..
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28.02.2022 17:35 Відповісти
 
 