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Боррель про вступ України до ЄС: Сьогодні це не на порядку денному. Тепер ми повинні боротися проти агресії РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Боррель про вступ України до ЄС: Сьогодні це не на порядку денному. Тепер ми повинні боротися проти агресії РФ

У глави європейської дипломатії запитали про запит України на набуття членства в Євросоюзі. Україна має європейську перспективу, але членство не на порядку денному, оскільки треба побороти агресію Росії.

Про це сказав віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель перед початком неформального засідання міністрів оборони країн-членів ЄС, повідомляє Європейська служба зовнішніх справ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

Зокрема, у глави європейської дипломатії запитали про запит України на отримання членства в Євросоюзі.

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"Сьогодні це не на порядку денному, повірте мені. Ми повинні працювати над більш практичними речами. Членство є тим, на що, у будь-якому разі, знадобиться багато років. І ми повинні надати відповідь (російській війні в Україні. - Ред.) у найближчі години. Не у найближчі роки, але у наступні години", - сказав Боррель.

"Україна чітко має європейську перспективу, але тепер ми повинні боротися проти агресії. Світ не може допустити, щоб потужна країна розгромила сусідню країну із застосуванням її воєнних потужностей. Якщо ми дозволимо це, це буде закон джунглів. Це закон сильнішого: "Я сильніший, ніж ти, і я вб'ю тебе. Я застосую мій закон для тебе". Це закон джунглів. І це для нас, Європейців, є екзистенційною загрозою. Ми зробимо усе можливе для того, щоб припинити це", - наголосив Боррель.

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Топ коментарі
+35
Как не странно он прав. Тут бы выстоять и разбить врага, это цель номер 1.
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28.02.2022 16:52
+28
дайте оружие и идите *****. 8 лет обеспокоенности нам хватило
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28.02.2022 16:53
+23
"Ми повинні боротися..." - кто это "мы"? Борцун херов!
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28.02.2022 16:52
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***... Я в ступорі!!!і:СЬОГОДНІ це не на порядку денному: Ми, блін, їх від лавини кацапської рятуємо, ціною наших воїнів, наших жителів Харкова, Бердянська, Сум, Миколаєва, а в них бль. не на порядку денному
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28.02.2022 22:29 Відповісти
Зайшов на хвилинку на форум... стомлений як загнаний кінь.. БРАТТЯ МОЇ українці - досить скубстись між собою!! Благаю вас! Зара треба Єднатись - ЯК НІКОЛИ!! *** з тим брорелєм - нам зараз головне відбитись од цьої їбучої орди! Хай ті наші друзі-союзники дають нам побільше ЗБРОЇ! Бо заїбало тягати ту ***** сумку з "бандерівським коктейлем"(вже одну пляшку ненароком розбив😒)Чекаємо ті гарненькі нлави, може ше які шведські "густави" чи щось подібне: це врятує багацько життів: наших жінок, матерів та дітей(та й нас самих) - будьте певні! Все, -пішов мо хоч трохи покімарю..Всім добра і НАСНАГИ! Ми цю мерзенну ***** все їдно ********* і викмнем за **** парєбрік - ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!🇺🇦
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28.02.2022 22:38 Відповісти
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