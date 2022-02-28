УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4879 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
53 038 146
війна (56581) перемовини (2484) Росія (47263) Подоляк Михайло (296)

Переговори між Україною та РФ продовжуються, очікується третій раунд, - радник глави ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Переговори між Україною та РФ продовжуються, очікується третій раунд, - радник глави ОП

Переговори між українською та російською делегаціями ще продовжуються.

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Інформація про те, що Київ нібито оточено військами РФ - фейк, - радник глави ОП

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+36
Роман Шухевич: переговори з ворогом мають тривати не довше кулеметної черги.
показати весь коментар
28.02.2022 17:02
+34
Видать с ****** созваниваются
показати весь коментар
28.02.2022 16:55
+32
Забагато зайвих очей у залі щоб можна було щось реальне обговорювати, більше схоже на театр
показати весь коментар
28.02.2022 16:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
это эмоции,они уйдут скоро и взгляните на ситуацию трезво:
есть блокирующие требования россии-крым,вода в него ,лугандония в довоенных границах-это не обсуждаемо никак
есть интересы украины-отвод войск,репарация за ущерб и убитых,компенсация за территории,вступление в ес ,деньги,нато
есть желания западной коалиции-затянуть боевые действия для перемалывания военной машины россии и грабежа российских активов

Вот так трезво все выглядит ситуация вкратце.
Всё остальное это речи сказанные на дипломатическом новоязе
показати весь коментар
28.02.2022 19:57 Відповісти
>крым,вода в него ,лугандония
Это до разгрома войск и при фуфель - только 100 за доллар. Дальше будет меняться.
>вступление в ес ,деньги,нато
Это без москалей решается. Разрешения не требуется.
показати весь коментар
01.03.2022 02:47 Відповісти
не завалят россию за месяц-не стройте иллюзий,думаю и за год не завалят к сожалению.
Просто каждый день проволочки это тысячи жизней с обеих сторон прежде всего и банально у нас меньше сил чем у рф.Сейчас все железные дороги от волги до границ забиты эшелонами с техникой (гляньте российские твиты),снимает технику с резерва длительного хранения-а там ее хватит на 20 лет войны,призывает 500000 резервистов с боевым опытом,проводит стрельбы цирконами на северном море,начал громить инфраструктуру пока только восточных областей-то есть идет ва-банк и какие то минимальные дивиденды от операции он должен получить в любом случае ,иначе не обьяснить внутреннему пиплу такие жертвы по людях ,материально и особенно по престижу-из этого надо исходить,а не загонять раненного зверя в глухой угол

а нынешние санкции-это пока только виртуальные потери по капитализации и превратятся в реальные довольно не скоро.
Тем более есть несколько глобальных проблем-первая-это посевная в обеих странах-думаю про обьем поставок продовольствия и удобрений на внешний рынок говорить не надо-покрыть их нечем ,даже открыв госрезервы больших стран
-вторая-газ,алюминий,титан и частично нефть и нефтехимия из рф-замены пока нет ,и не предвидится
Про украинские проблемы -топливо,особенно солярка,газ на следующий год (парашенковский виртуальный реверсный не пойдет),восстановление разрушенного (реально а не обещаниями хитрожопого запада),беженцы,пенсии семьям убитых и инвалидам (тоже большие деньги и очень длительно по времени),восстановление военного имущества (его почти скорее всего уже почти нет)-все это можно торгануть с кацапов и запада ,если конечно не затягивать с конфликтом и упираться рогом по вторичным (явно уже давно потерянным територриям,на интеграцию которых все равно нет средств и взять неоткуда) требованиям -крым,лугандония в границах довоенных и воде в крым
показати весь коментар
01.03.2022 11:40 Відповісти
думаю перед самим вторжением россии сша и британия обманули зеленского,приуменьшив силы вторжения раза в три не меньше,что создало у него иллюзию невозможности вторжения
показати весь коментар
01.03.2022 11:42 Відповісти
...призывает 500000 резервистов с боевым опытом... Звідкиля така інфа? абсолютно нереальна цифра.
...снимает технику с резерва длительного хранения-а там ее хватит на 20 лет войны... Та вона там як і є, то в такому жахливому стані, торкнеш пальцем- россипеться, там максимум 5% заведеться, та й тій треба півроку цілодобово робить ТО, міняти консерваційні оливи, а резина, прокладки, підшипники, і т.д., хто це буде робить??! Особливо коли ті, хто знався на такій техніці або в землі, або скошені альцгеймером та всякими артрітами старезні дідугани?!
І ще: в такому резерві може бути техніка чи те що лишилось від неї найсвіжіше 80х років, бо до ***** 2000 там була криза, і все що можна було швидко поставити на хід згоріло і зірвано в Чечні, а з 2000р все що не використовувалось в локальних конфліктах продавалось за кордон, а як нє, то такий неконкурентний лом, що мав бути давно зданий в утиль як 8а категорія.
Так що забудь. Іди допоможи військовим чим можеш.
показати весь коментар
01.03.2022 15:04 Відповісти
Про що можна говорити з вбивцями?
показати весь коментар
28.02.2022 17:24 Відповісти
Ну, тебя уже не раз. Ты про вазелин не забывай
показати весь коментар
28.02.2022 17:30 Відповісти
какой счет первых двух? это они сказали - мы позвонили Зеленскому, потом мы ответили - они путену позвонили. Теперь их ответ мы ждем. Так?
показати весь коментар
28.02.2022 17:27 Відповісти
покажіть останні фотки з Харкова...
пуйло тягне час, а доти бульб-ло 4 дні проводить мобілізацію. і підуть знову у наступ.
показати весь коментар
28.02.2022 17:28 Відповісти
Эти переговоры - очередная ловушка московских упырей. Вспомните Минск и штурм Дебальцево в это время. С 12 -00 враг бомбит и штурмует Харьков, чтобы склонить Украину на мир на условиях параши. И "третий" раунд только затягивание времени в ожидании результатов боев за Харьков
показати весь коментар
28.02.2022 17:29 Відповісти
Ковровая бомбардировка городов мегамощными ракетами, бомбардировщиками и касетными бомбами - как реагировать на такой шантаж в переговорах?
показати весь коментар
28.02.2022 17:29 Відповісти
Я щочь не можу зрозуміти де оноайн трансляція, що ***** за секретики від народу??? Може ви там насправді домовляєтесь як перебити наш народ і поділити країну!!! Негайно онлайн!!!
показати весь коментар
28.02.2022 17:35 Відповісти
Путин послан на переговоры с Украиной чмошников даже по российским меркам - Слуцкого и Мединского. Это все равно что послать кусок говна. Не надо ждать ничего от этих переговоров
показати весь коментар
28.02.2022 17:36 Відповісти
ВАнгую: русские потянут время.... предложать закончить завтра..А ночью устроят на фроте какое-нибудь грандиозное западло на фронте.
показати весь коментар
28.02.2022 17:40 Відповісти
Еще один обстрел Харькова градами,то ******* по мосту крымскому! Поставить ультиматум
показати весь коментар
28.02.2022 17:41 Відповісти
да хотя бы по тому месту откуда стреляют. Давно пора бахнуть по белорусской территории откуда ракеты пускают. Есть все основания.
показати весь коментар
28.02.2022 19:22 Відповісти
Хочуть зраду подати як перемогу.
показати весь коментар
28.02.2022 17:52 Відповісти
Лучше пусть считают нас военной хунтой, чем подстилкой пуйла. Если бомбардировки наших городов, то в ответ бомбардировки их аэропортов, мостов. После подхода трёх белорусских бригад непосредственно к украинской границе нужно нанести упреждающий удар. Боекомплекты им уже розданы, сомнений в намерениях нет.
показати весь коментар
28.02.2022 17:57 Відповісти
я вже 20 років в Німеччині живу. Не сумніваюсь, що навіть якийсь російський військовий корабель, чи сухопутний військовій підрозділ перетнув би кордон, а ще й відкрив вогонь, його б розхєрачили нікого не питаючи.
Бо якщо б загинули цивільні, то міністр оборони в кращому випадку у відставку був відправлений.
Тому я спокійно живу, не боячись.
А чому в Україні не так? Чи так?
показати весь коментар
28.02.2022 18:37 Відповісти
різниця у 40 років цивілізованості
показати весь коментар
28.02.2022 21:25 Відповісти
ну на немецкие войска то то же не рассказывайте-в нато боеспособны только сша полноценно,это уже и так понятно со всех конфликтов где оно участвовало ,все остальные даже на массовку не тянут.
Так что нато это прежде всего сша
показати весь коментар
01.03.2022 11:48 Відповісти
Потому надо срочно принимать Украину в НАТО. Для помощи им.
показати весь коментар
01.03.2022 19:14 Відповісти
Украинская армия так крута духом, что впору НАТО проситься, чтобы её приняли в Украину.
показати весь коментар
01.03.2022 23:48 Відповісти
Так гонец сначало кал должен сдать, потом пройти пытки и наркоту, потом бункер и смерть, после чего другой специально выращенный гонец должен доставить решение мумии, короче будет нескоро
показати весь коментар
28.02.2022 18:01 Відповісти
Там в сусідній залі столи накриті, не вздумайте нічого в них їсти!
показати весь коментар
28.02.2022 18:04 Відповісти
Фейк дивилась із Путіним... Гадство.
показати весь коментар
28.02.2022 18:08 Відповісти
Чем дольше прегорворы, тем страшней за Украину. Гляди и начнут мирится и обмениватся ништяками
показати весь коментар
28.02.2022 18:21 Відповісти
Условия переговоров с фашистским Кремлем должны быть:

- немедленный вывод войск из Украины, включая тупорылое ОРДЛО;

- капитуляция и политическая ликвидация ордловских бандитов и восстановление границ Донецкой и Луганской областей в пределах территориальных областей страны;

- возвращение Крыма Украине;
- возмещение Россией ущерба Украине от войны (репатриация).
показати весь коментар
28.02.2022 18:35 Відповісти
а так же вывод с Беларуси, Молдовы, Грузии и возврат Сахалина Японии. ну и Калининград по желанию Германии.
показати весь коментар
03.03.2022 17:15 Відповісти
для зелени шмарклявой ******* шефир самый главный... зеля... переговоры твои через сцыцерона подоляка и гнойного трахамонию - это сдача интересов Украины... это чмо сегодня не сказало ничего, оно, как придорожная проститутка сказало ни о чем... вспомнишь мои слова - будешь с педофилом... ты - изменник и Украина тебе этого не простит... подоляку не переговоры вести, а хер сосать в центре Киева...
показати весь коментар
28.02.2022 18:58 Відповісти
Едут военные с ЕС бить фашистов -

Ряд стран разрешил добровольцам ехать на войну в Украину. Речь идет о Хорватии, Дании, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, а также Израиле.

"Добровольцы из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Израиля уже на пути в Украину. Готовы убивать россиян - это здорово", - сообщили в группе Промышленный портал в Twitter.
показати весь коментар
28.02.2022 19:10 Відповісти
наша влада явно переоцінює свій внесок в успішну оборону від сильного агресора, недооцінюючи силу та дух армії. поїхали вести підкилимні ігри? це для вас може дуже погано скінчитися. той, хто кожного дня під кулями та бомбами захищав суверенітет Країни, можуть не оцінити "прєлєсть вашей ігри"...
показати весь коментар
28.02.2022 19:16 Відповісти
Шо з Броварами. Є хтось?
показати весь коментар
28.02.2022 19:28 Відповісти
подоляк - застрелись... уйдешь героем, а не засранцем... вы там что жрете в офисе вонючего пердизента... вы где учились, кто вас предателей учил... пора военным изгонять вас мудаков и брать власть в свои руки... такие как подоляки, шмаркли и прочая ******** уже сегодня ведут Украину в пропасть... ВСЯ ВЛАСТЬ АРМИИ! только это СПАСЕТ УКРАИНУ! клоуны не должны больше править Украиной! уважаемый Залужный, время пришло... народ уважает армию и Вас... шмарклей с подоляками поры ставить в тот угол возле параши, где они должны стоять! Слава Украине! Слава ее армии!
показати весь коментар
28.02.2022 19:32 Відповісти
Никаких раундов!!!! Вы ****** там с раундами???
1. Вывод всех орков
2. Выход из ОРДЛО.
3. На *** из Крыма пешком через мост, после себя , что б разобрали его.
4. Компенсация всех наших потерь и ущерба!
Только так.
показати весь коментар
28.02.2022 19:40 Відповісти
доречі, чому ще досі стоїть кримський міст? таке враження, що піаніст боїться його розху#рити, бо потім пуйло не дасть піаністові можливості у дупу його заглянути. до Міллєрово дістаємо, а до мосту -- ні?
показати весь коментар
28.02.2022 20:00 Відповісти
Следующий раз мир Украину так не поддержит и москали таких ошибок не сделают. Сейчас решающий момент. Все или ничего.
показати весь коментар
01.03.2022 02:42 Відповісти
Треба офіційно звернутись до ВООЗ з вимогою зібрати консиліум ведучих психіатрів Світу для визначенням точного діагнозу психічно хворого-виродка Путіна, який знищує Україну і веде Світ до Третьої Світової Війни!!! Результати консиліуму і діагноз повідомити у російські війська і народам РФ!
показати весь коментар
01.03.2022 09:51 Відповісти
Покласти пере ПУ листок із вимогами: 1 - вивід усіх війскових і озброєнь РФ-ії з усієї території України, в кордонах визнаних ООН.
2 - виплата компенсації за заподіяні збитки від 2014 - 2022рр.

І більше ніяких перемовин, поки не будуть підписані вимоги.
показати весь коментар
03.03.2022 13:24 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 