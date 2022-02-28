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Переговори між Україною та РФ продовжуються, очікується третій раунд, - радник глави ОП
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Переговори між українською та російською делегаціями ще продовжуються.
Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+36 Павло ШОвте
показати весь коментар28.02.2022 17:02
+34 elena kosakovskaya
показати весь коментар28.02.2022 16:55
+32 Игорь Рыбалка 05625755
показати весь коментар28.02.2022 16:55
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Будь ласка, зачекайте...
есть блокирующие требования россии-крым,вода в него ,лугандония в довоенных границах-это не обсуждаемо никак
есть интересы украины-отвод войск,репарация за ущерб и убитых,компенсация за территории,вступление в ес ,деньги,нато
есть желания западной коалиции-затянуть боевые действия для перемалывания военной машины россии и грабежа российских активов
Вот так трезво все выглядит ситуация вкратце.
Всё остальное это речи сказанные на дипломатическом новоязе
Это до разгрома войск и при фуфель - только 100 за доллар. Дальше будет меняться.
>вступление в ес ,деньги,нато
Это без москалей решается. Разрешения не требуется.
Просто каждый день проволочки это тысячи жизней с обеих сторон прежде всего и банально у нас меньше сил чем у рф.Сейчас все железные дороги от волги до границ забиты эшелонами с техникой (гляньте российские твиты),снимает технику с резерва длительного хранения-а там ее хватит на 20 лет войны,призывает 500000 резервистов с боевым опытом,проводит стрельбы цирконами на северном море,начал громить инфраструктуру пока только восточных областей-то есть идет ва-банк и какие то минимальные дивиденды от операции он должен получить в любом случае ,иначе не обьяснить внутреннему пиплу такие жертвы по людях ,материально и особенно по престижу-из этого надо исходить,а не загонять раненного зверя в глухой угол
а нынешние санкции-это пока только виртуальные потери по капитализации и превратятся в реальные довольно не скоро.
Тем более есть несколько глобальных проблем-первая-это посевная в обеих странах-думаю про обьем поставок продовольствия и удобрений на внешний рынок говорить не надо-покрыть их нечем ,даже открыв госрезервы больших стран
-вторая-газ,алюминий,титан и частично нефть и нефтехимия из рф-замены пока нет ,и не предвидится
Про украинские проблемы -топливо,особенно солярка,газ на следующий год (парашенковский виртуальный реверсный не пойдет),восстановление разрушенного (реально а не обещаниями хитрожопого запада),беженцы,пенсии семьям убитых и инвалидам (тоже большие деньги и очень длительно по времени),восстановление военного имущества (его почти скорее всего уже почти нет)-все это можно торгануть с кацапов и запада ,если конечно не затягивать с конфликтом и упираться рогом по вторичным (явно уже давно потерянным територриям,на интеграцию которых все равно нет средств и взять неоткуда) требованиям -крым,лугандония в границах довоенных и воде в крым
...снимает технику с резерва длительного хранения-а там ее хватит на 20 лет войны... Та вона там як і є, то в такому жахливому стані, торкнеш пальцем- россипеться, там максимум 5% заведеться, та й тій треба півроку цілодобово робить ТО, міняти консерваційні оливи, а резина, прокладки, підшипники, і т.д., хто це буде робить??! Особливо коли ті, хто знався на такій техніці або в землі, або скошені альцгеймером та всякими артрітами старезні дідугани?!
І ще: в такому резерві може бути техніка чи те що лишилось від неї найсвіжіше 80х років, бо до ***** 2000 там була криза, і все що можна було швидко поставити на хід згоріло і зірвано в Чечні, а з 2000р все що не використовувалось в локальних конфліктах продавалось за кордон, а як нє, то такий неконкурентний лом, що мав бути давно зданий в утиль як 8а категорія.
Так що забудь. Іди допоможи військовим чим можеш.
пуйло тягне час, а доти бульб-ло 4 дні проводить мобілізацію. і підуть знову у наступ.
Бо якщо б загинули цивільні, то міністр оборони в кращому випадку у відставку був відправлений.
Тому я спокійно живу, не боячись.
А чому в Україні не так? Чи так?
Так что нато это прежде всего сша
- немедленный вывод войск из Украины, включая тупорылое ОРДЛО;
- капитуляция и политическая ликвидация ордловских бандитов и восстановление границ Донецкой и Луганской областей в пределах территориальных областей страны;
- возвращение Крыма Украине;
- возмещение Россией ущерба Украине от войны (репатриация).
Ряд стран разрешил добровольцам ехать на войну в Украину. Речь идет о Хорватии, Дании, Литве, Латвии, Эстонии, Польше, а также Израиле.
"Добровольцы из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Израиля уже на пути в Украину. Готовы убивать россиян - это здорово", - сообщили в группе Промышленный портал в Twitter.
1. Вывод всех орков
2. Выход из ОРДЛО.
3. На *** из Крыма пешком через мост, после себя , что б разобрали его.
4. Компенсация всех наших потерь и ущерба!
Только так.
2 - виплата компенсації за заподіяні збитки від 2014 - 2022рр.
І більше ніяких перемовин, поки не будуть підписані вимоги.