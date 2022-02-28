Переговори між Україною та РФ продовжуються, очікується третій раунд, - радник глави ОП

Переговори між українською та російською делегаціями ще продовжуються.

Про це у Twitter повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Переговори між українською та російською делегаціями тривають. За кілька хвилин розпочнеться третій раунд", - йдеться в повідомленні.

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