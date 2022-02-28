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СБУ блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

СБУ блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України

Кіберфахівці СБУ блокували вебсайт, через який ворог отримував координати для авіаударів по військових об'єктах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кіберфахівці спецслужби виявили, що цей ресурс був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об'єктах України.

"Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об’єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами і тд.", - йдеться у повідомленні.

Наразі роботу вебресурсу блоковано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Відкриваємо кіберфронт, - СБУ закликає допомагати зламувати ресурси окупантів. ВIДЕО

СБУ блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України 01
СБУ блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України 02
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Топ коментарі
+9
кротів в СБУ стільки, що, по ходу, краще на новому місці службу створити
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28.02.2022 17:04
+6
а где вы вы были раньше?
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28.02.2022 17:04
+3
Россияне показали якобы "захваченного в плен" Руслана Муренко, пограничника из Змеиного.

Но на самом деле, человека в кадре зовут Евгений Евгеньевич Малохрено.

Он живет возле Крыма, в Балаклаве. Это алкоголик, водитель Камаза, бьет женщину, за что время от времени попадает в суд. И еще он плохой актер.

https://www.facebook.com/100017371753608/videos/475297124129111/
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28.02.2022 17:04
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Прошу максимального поширення!!Результат обстрілу Маріуполя!! Рекомендую переглянути до конца! Тварюки, палати вам у пеклі!

https://twitter.com/nevedimka123/status/1498302679734435847
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28.02.2022 17:03 Відповісти
кротів в СБУ стільки, що, по ходу, краще на новому місці службу створити
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28.02.2022 17:04 Відповісти
Россияне показали якобы "захваченного в плен" Руслана Муренко, пограничника из Змеиного.

Но на самом деле, человека в кадре зовут Евгений Евгеньевич Малохрено.

Он живет возле Крыма, в Балаклаве. Это алкоголик, водитель Камаза, бьет женщину, за что время от времени попадает в суд. И еще он плохой актер.

https://www.facebook.com/100017371753608/videos/475297124129111/
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28.02.2022 17:04 Відповісти
переиграл алик)) дергается,улыбается и рожа синяя))
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28.02.2022 17:07 Відповісти
а где вы вы были раньше?
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28.02.2022 17:04 Відповісти
шикарно!
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28.02.2022 17:05 Відповісти
не спеціаліст у цій справі, але чи є якась можливість ломанути дорожні навігатори в самій підорашці? ото була б аборігенам радість...
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28.02.2022 17:07 Відповісти
сначала остановка поездов на ходу по плану амеров))
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28.02.2022 17:09 Відповісти
Опять про Вышгород. Это под Киевом ,кто не знает. Какого хера людям не раздают оружие. Что за ****** ******?
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28.02.2022 17:08 Відповісти
Мда...секретні данні на картах в інтернеті.Виберіть ще раз клоуна з кацапськими мародерами,то вони й доступ до бюджету викладуть в інтернет.
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28.02.2022 17:08 Відповісти
а еще выдадут на гора персоналии семейки Альхенов. Ну это просто измена делу.
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28.02.2022 17:22 Відповісти
ментовская подстава, искали кого нибудь чтобы говорил по хахлацки, участковый нашел, а дальше всероссийская известность. Недавно было видео, как репорт из РТ упал перед камерой изображая расстрел, а вдали идет случайный пешеход. Было в анекдотах когда то армянское радио, шас переименовали - армяне сегодня (аратудей).Или Ара Галустян, большой друг зеленского, был ведущим на ТК СевкавТВ.
Для рузге в порядке вещей, сделают говно фейк а потом докажите, что вы правы
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28.02.2022 17:18 Відповісти
СБУ проснулись! Ау, Баканов, вы это нарочно 2 года не работали
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28.02.2022 17:18 Відповісти
Габоталі ,габоталі , тока в дгугую стогану!
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28.02.2022 17:27 Відповісти
Влад Борода@Analytic_center
46 мин

Увага! Не панікуємо!
Є інформація, що війська РФ сьогодні-завтра почнуть глушити зв'язок, інтернет і телебачення в прифронтовій зоні.
Мета - запустити інформацію про здачу військ і капітуляцію України, щоби люди не чинили супротив.
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28.02.2022 17:20 Відповісти
Кажуть що міняний "Топаз" в Харкові обявився. І вже знову зловлений і живий.
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28.02.2022 17:26 Відповісти
останній оплот мародерів- ця особь щось вкрала і піймали.
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28.02.2022 17:31 Відповісти
я так зрозумів, це сайт землевпорядників працював на ворога ? А мітки, це перодична привязка дло місцевості. Щось Ваня літінант довго розкачувався. А його оточення ще на місці, чи у відрядженнях на митницях.
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28.02.2022 17:29 Відповісти
 
 