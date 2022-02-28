СБУ блокувала вебсайт, через який ворог отримував координати для бомбардування України

Кіберфахівці СБУ блокували вебсайт, через який ворог отримував координати для авіаударів по військових об'єктах України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Кіберфахівці спецслужби виявили, що цей ресурс був одним із джерел розвідінформації для авіаударів по військових об'єктах України.

"Сайт позиціонував себе як платформа з високоточними топографічними картами і надавав послуги з пошуку будь-яких об’єктів на мапі. Зокрема, на ньому були розміщені навіть секретні об’єкти, включно з арсеналами військових частин, прихованими базами і тд.", - йдеться у повідомленні.

Наразі роботу вебресурсу блоковано.

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