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Українці відкрили кіберфронт проти РФ: за 3 дні "поклали" систему онлайн-виборів і забезпечення російської армії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українці відкрили кіберфронт проти РФ: за 3 дні

У перший же день війни українські хакери об’єдналися і почали "бомбити" ключову онлайн-інфраструктуру РФ. У першу чергу – державні ресурси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ. 

Перша атака була зроблена вже 24 лютого. І відтоді "лягли" вже сотні російських ресурсів.

Одними з перших українці хакнули потужності компанії "Систематика". Це основний підрядник всіх державних проєктів у сфері інформаційних технологій РФ. А її власником є Дмитро Мєдвєдєв.

Наший кіберам вдалося зламати наступні розробки "Систематики":

• автоматизовану систему "Вибори": голосувати росіяни зможуть тільки по-старому, на папірцях;

• системи електронного документообігу окупаційної влади на території Криму і ОРДЛО: всі файли з серверів завантажені і передані в СБУ для аналізу та долучення до матеріалів кримінальних справ.

25 лютого атаки продовжилися, і завдяки їм було зруйновано систему управління федерального казначейства РФ. Це означає, що механізми фінансування російських армії, поліції, органів влади, бюджетних і держпідприємств порушені, а їхнє грошове забезпечення зупинено.

Також читайте: Українців закликають видалити російські програми зі своїх гаджетів: Yandex, Kasperskiy, Mail. ru, VK, Rambler, Одноклассники. ВIДЕО

"Ці інформаційні ресурси для Росії втрачені назавжди, бекапи знищені. Підняти їх знову без наслідків нереально", – кажуть українські хакери.

Вони обіцяють продовжити удари по кіберінфраструктурі РФ і що це будуть не просто DDOS-атаки. Але збитки для РФ від цих кібератак уже зараз – колосальні. Хоча ФСБ цього не визнає. Тільки в перший день вони зробили загальну заяву, що існує критичний рівень загрози кіберзахисту. Але на росТБ цього не розказують: їм спустили вказівки, що ситуація контрольована і не критична. Але по факту – Росія вже повертається у 19 століття.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+33
Ольга Рев@Olha_Rev

15 мин

Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
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28.02.2022 17:16
+20
На Троєщині в Києві бабусі качалками для тіста забили диверсанта. Після цього сміливі жінки передали його бійцям територіальної оборони.
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28.02.2022 17:17
+20
Как пишут украинские дальнобойщики, сейчас в странах ЕС начали очень враждебно относиться к фурам из России и Белоруссии. Дальнобойщики срывают с них номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку.

Об этом рассказывает портал Autoconsulting. У перевозчиков с номерами России и Белоруссии возникли большие проблемы по передвижению по территории европейских стран. Местные дальнобойщики срывают с машин государств-агрессоров номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку. Также, у них есть проблемы с оплатой горючего картами. На трассах уже очень много поврежденных фур.
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28.02.2022 17:19
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в 16 век их..с ихними бородами и лаптями...до 1654 года
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28.02.2022 17:16 Відповісти
извините в 17)))
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28.02.2022 17:20 Відповісти
И зубы рвать без наркоза
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28.02.2022 17:48 Відповісти
Ольга Рев@Olha_Rev

15 мин

Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
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28.02.2022 17:16 Відповісти
підтримую цей коментар
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28.02.2022 17:18 Відповісти
уже дебилом надо быть чтоб верить в ихние мы не знали
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28.02.2022 17:21 Відповісти
Ломаченко вступил в ряды теробороны. Вчера новость проскакивала.
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28.02.2022 17:23 Відповісти
і Усик теж
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28.02.2022 17:37 Відповісти
Так все правильно ви написали. Зараз наших людей вбивають російські ********.Не народ ,народу там нема .А є тупе сцикливе стадо.
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28.02.2022 17:38 Відповісти
Вічні ліцеміри. Переобуваються на ходу. Таких нажаль в Україні багато. дуже багато
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28.02.2022 17:42 Відповісти
Бути зараз ватою це держзрада України.
Усіки, Ломаченки, Єфросініни і інша вата проходять по цій статті дуже гарно.
Хай кров вбитих українців прилипнить до них і буде на них до самої їх смерті
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28.02.2022 20:29 Відповісти
На Троєщині в Києві бабусі качалками для тіста забили диверсанта. Після цього сміливі жінки передали його бійцям територіальної оборони.
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28.02.2022 17:17 Відповісти
взломали бы лучше выборы вчера в Белоруси и показали что подделка
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28.02.2022 17:18 Відповісти
Що там ламати? Хіба що ручку у головного підрахуя .Що чмо усате захотів те і написали.
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28.02.2022 17:41 Відповісти
Оххоспадя, онлайн-выборы! Вот РЕАЛЬНОЕ ФОТО этих онлайн выборов, не пародия, не фейк.
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28.02.2022 17:18 Відповісти
мені оце подобається...романтично
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28.02.2022 17:43 Відповісти
вывсьоврёти! этанираися! где ракета из говна?
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28.02.2022 17:44 Відповісти
Влад Борода@Analytic_center

46 мин



Увага! Не панікуємо!
Є інформація, що війська РФ сьогодні-завтра почнуть глушити зв'язок, інтернет і телебачення в прифронтовій зоні.
Мета - запустити інформацію про здачу військ і капітуляцію України, щоби люди не чинили супротив.
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28.02.2022 17:18 Відповісти
Как пишут украинские дальнобойщики, сейчас в странах ЕС начали очень враждебно относиться к фурам из России и Белоруссии. Дальнобойщики срывают с них номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку.

Об этом рассказывает портал Autoconsulting. У перевозчиков с номерами России и Белоруссии возникли большие проблемы по передвижению по территории европейских стран. Местные дальнобойщики срывают с машин государств-агрессоров номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку. Также, у них есть проблемы с оплатой горючего картами. На трассах уже очень много поврежденных фур.
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28.02.2022 17:19 Відповісти
************ обізвався:"Угорщина не відправлятиме війська або зброю в Україну і не дозволить транзит летальної зброї через свою територію.Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто у понеділок."Причина прийняття цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій, і... ми повинні забезпечити безпеку Угорщини... щоб ми не втягувалися в цю війну", - сказав Сійярто після зустрічі з косовським главою МЗС Донікою Герваллою." Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією
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28.02.2022 17:20 Відповісти
Мадьярам давно подохшая империя всё свербит. А вообще забавно - такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій - с ****** втихаря Украину поделили?
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28.02.2022 17:27 Відповісти
Ну выборов у них и так не было, а вот обеспечение это хорошо.
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28.02.2022 17:25 Відповісти
Я сьогодні натрапили на велику кількість каналів, де нібито показують наші міста після обстрілів, завжди з супроводом, що все спокійно, все добре, а під таким прикриттям насправді робляться зйомки місцевості. Люди, будьте пильними! Коли чоловіки знімають щось на телефон довго, відразу ж викликайте поліцію. Зараз скину кілька посилань на такі канали, перший вже викрили -- Юрий Ворожко, Автокрановщик из Харькова, KALITA ALEX KALITA , ELENA MAX, Сантех-Сервис.
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28.02.2022 17:25 Відповісти
КРАСАВЧИКИ! А МИ ЛАЯЛИ СВОЇХ ДІТЕЙ, ЩО ВОНИ НІЧОГО В ЦЬОМУ ЖИТТІ НЕ ВМІЮТЬ!
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28.02.2022 17:30 Відповісти
"Если этот подонок хочет убить себя, ему не нужно ЯО. Пусть это сделает так, как сделал некто в также сидящий в бункере в мае 1945". Из выступления нашего посла в ООН, сейчас. Он говорит о Харькове, Василькове, Счастье...
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28.02.2022 17:44 Відповісти
зорошая ответка за кибератаки на Украину
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28.02.2022 17:45 Відповісти
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Биржи криптовалют начали массово блокировать российских пользователей

Биржи криптовалют прекращают работу с российскими пользователями.
По информации Replyua.net со ссылкой на ubr, криптобиржа BTC-Alpha прекратила работу с российскими пользователями, а площадка KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты.
Кроме того, представители BTC-Alpha заявили, что приостанавливают любые транзакции с российскими гражданами и со всеми аккаунтами с территории России. Как объяснили на бирже, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины, а ситуация в этой стране не стабилизируется.
Однако в то же время сообщается, что некоторые биржи приостановили работу не только с Россией. К примеру, платформа CEX IO временно прекратила регистрацию новых пользователей с территории Беларуси и России.
На бирже BaksDAO заявили, что уже готовят к заморозке все аккаунты из России на крупнейший в мире площадке криптовалюты Binance.
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28.02.2022 17:49 Відповісти
 
 