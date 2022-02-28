Українці відкрили кіберфронт проти РФ: за 3 дні "поклали" систему онлайн-виборів і забезпечення російської армії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У перший же день війни українські хакери об’єдналися і почали "бомбити" ключову онлайн-інфраструктуру РФ. У першу чергу – державні ресурси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перша атака була зроблена вже 24 лютого. І відтоді "лягли" вже сотні російських ресурсів.
Одними з перших українці хакнули потужності компанії "Систематика". Це основний підрядник всіх державних проєктів у сфері інформаційних технологій РФ. А її власником є Дмитро Мєдвєдєв.
Наший кіберам вдалося зламати наступні розробки "Систематики":
• автоматизовану систему "Вибори": голосувати росіяни зможуть тільки по-старому, на папірцях;
• системи електронного документообігу окупаційної влади на території Криму і ОРДЛО: всі файли з серверів завантажені і передані в СБУ для аналізу та долучення до матеріалів кримінальних справ.
25 лютого атаки продовжилися, і завдяки їм було зруйновано систему управління федерального казначейства РФ. Це означає, що механізми фінансування російських армії, поліції, органів влади, бюджетних і держпідприємств порушені, а їхнє грошове забезпечення зупинено.
"Ці інформаційні ресурси для Росії втрачені назавжди, бекапи знищені. Підняти їх знову без наслідків нереально", – кажуть українські хакери.
Вони обіцяють продовжити удари по кіберінфраструктурі РФ і що це будуть не просто DDOS-атаки. Але збитки для РФ від цих кібератак уже зараз – колосальні. Хоча ФСБ цього не визнає. Тільки в перший день вони зробили загальну заяву, що існує критичний рівень загрози кіберзахисту. Але на росТБ цього не розказують: їм спустили вказівки, що ситуація контрольована і не критична. Але по факту – Росія вже повертається у 19 століття.
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Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
Усіки, Ломаченки, Єфросініни і інша вата проходять по цій статті дуже гарно.
Хай кров вбитих українців прилипнить до них і буде на них до самої їх смерті
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Увага! Не панікуємо!
Є інформація, що війська РФ сьогодні-завтра почнуть глушити зв'язок, інтернет і телебачення в прифронтовій зоні.
Мета - запустити інформацію про здачу військ і капітуляцію України, щоби люди не чинили супротив.
Об этом рассказывает портал Autoconsulting. У перевозчиков с номерами России и Белоруссии возникли большие проблемы по передвижению по территории европейских стран. Местные дальнобойщики срывают с машин государств-агрессоров номерные знаки, прокалывают шины, не пускают на парковку. Также, у них есть проблемы с оплатой горючего картами. На трассах уже очень много поврежденных фур.
Биржи криптовалют начали массово блокировать российских пользователей
Биржи криптовалют прекращают работу с российскими пользователями.
По информации Replyua.net со ссылкой на ubr, криптобиржа BTC-Alpha прекратила работу с российскими пользователями, а площадка KUNA отключила торговлю рублевыми парами и закрыла ввод и вывод российской валюты.
Кроме того, представители BTC-Alpha заявили, что приостанавливают любые транзакции с российскими гражданами и со всеми аккаунтами с территории России. Как объяснили на бирже, такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока российские войска не покинут территорию Украины, а ситуация в этой стране не стабилизируется.
Однако в то же время сообщается, что некоторые биржи приостановили работу не только с Россией. К примеру, платформа CEX IO временно прекратила регистрацию новых пользователей с территории Беларуси и России.
На бирже BaksDAO заявили, что уже готовят к заморозке все аккаунты из России на крупнейший в мире площадке криптовалюты Binance.