Процедура оформлення жінок та дітей під час перетину кордону у західному напрямку максимально спрощена, - Держприкордонслужба
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Процедура оформлення жінок та дітей під час перетину кордону у західному напрямку максимально спрощена, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.
"Процедура оформлення на державному кордоні після вторгнення Росії в Україну зі збільшенням потоку людей на західній ділянці максимально спрощена Державною прикордонною службою. Вдячні партнерам із країн ЄС, які також спростили умови в'їзду для громадян України. Жінки та діти максимально швидко оформлюються для того, щоб не було затримок під час оформлення", - сказав Демченко "Інтерфакс-Україна" у понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що пасажиропотік зріс у рази, але і прикордонники України, і прикордонники суміжних країн максимально швидко забезпечують процедуру оформлення.
"При цьому ми не вимагаємо всього переліку документів, визначеного законодавством для перетину державного кордону. Для дітей це може бути свідоцтво про народження, внутрішні паспорти. На це пішли і прикордонники суміжних країн", - розповів Демченко.
За його словами, найбільший потік наразі спостерігається на кордоні з Польщею.
"Звертаємось до громадян із проханням відслідковувати ситуацію щодо завантаженості пунктів пропуску на всіх ділянках із країнами ЄС для того, щоб для себе обирати оптимальніший маршрут та не навантажувати одну ділянку", - зазначив Демченко.
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Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
До речі, єфросініна з Криму, вона ніколи і слова про окупацію не сказала.
Курви зрадливі.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3415220-ak-priednatisa-do-internacionalnogo-legionu-oboroni-ukraini-algoritm.html
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tB3tpzsd5ER9P33h3t5b0aa_rvnD3RXkh1WRmR4QOUw/edit#gid=0