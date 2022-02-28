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Процедура оформлення жінок та дітей під час перетину кордону у західному напрямку максимально спрощена, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Процедура оформлення жінок та дітей під час перетину кордону у західному напрямку максимально спрощена, - Держприкордонслужба

Процедура оформлення жінок та дітей під час перетину кордону у західному напрямку максимально спрощена, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Процедура оформлення на державному кордоні після вторгнення Росії в Україну зі збільшенням потоку людей на західній ділянці максимально спрощена Державною прикордонною службою. Вдячні партнерам із країн ЄС, які також спростили умови в'їзду для громадян України. Жінки та діти максимально швидко оформлюються для того, щоб не було затримок під час оформлення", - сказав Демченко "Інтерфакс-Україна" у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що пасажиропотік зріс у рази, але і прикордонники України, і прикордонники суміжних країн максимально швидко забезпечують процедуру оформлення.

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"При цьому ми не вимагаємо всього переліку документів, визначеного законодавством для перетину державного кордону. Для дітей це може бути свідоцтво про народження, внутрішні паспорти. На це пішли і прикордонники суміжних країн", - розповів Демченко.

За його словами, найбільший потік наразі спостерігається на кордоні з Польщею.

"Звертаємось до громадян із проханням відслідковувати ситуацію щодо завантаженості пунктів пропуску на всіх ділянках із країнами ЄС для того, щоб для себе обирати оптимальніший маршрут та не навантажувати одну ділянку", - зазначив Демченко.

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Топ коментарі
+6
Ольга Рев@Olha_Rev

15 мин

Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
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28.02.2022 17:16
+4
Мене теє верне від тих шалав.
До речі, єфросініна з Криму, вона ніколи і слова про окупацію не сказала.
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28.02.2022 17:18
+4
Вони тільки прозріли, на восьмому році війни.
Курви зрадливі.
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28.02.2022 17:18
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Ольга Рев@Olha_Rev

15 мин

Поки українці обороняються, поки цивілізований світ шаленіє від українського героїзму, рубльові шльондри типу єфросініної, усіка, лободи, ломаченка, кравець в погано накладеному гримі типу "я згвалтована і заплакана" у позі раком просять рашку змилуватись над Україною. Не дорікаючи росії НІЧИМ, підкреслюючи СВОЇ гастролі в рязанях під час війни, шльондри саме ЗАРАЗ намагаються повернути Україні створений роспропагандою образ такої собі "дівулі з Окружної", яку "покалачіваєт" маскулінна росія (бйот, значіт, любіт - основний меседж).
До цієї ганебної ретрансляції мишебратства підключились українські ЗМІ, поповнені десантом з медведчуківських каналів, добре навченими на росії інфостерв'ятниками. Що вони розповідають українцям? Що російські військові - аніждєті і аніжнєзналі (ага, на п'ятий день в Україні). На відео з черговою горілою технікою рос. армії автор, місцевий дядько, коментуючи, звертається з докором до російського народу, а потім себе ВИПРАВЛЯЄ: звертає докір до російського правітєльства. Розумієте? Це вже вбито в підкірку простого наріду (ТМ).
Всі оці демонстративні *****, які зараз прописують навіть в офіційних документах - ніщо, коли простий український дядько, чий дім обстріляли росіяни (а не пупін), ОСМИКУЄ сам себе, боячись образити російського "брата". Бо йому показали мітинг 300 людей в 6-мільйонному російському місті з фєнєчками і плакатиками нєтвойнє, і сказали, що ось це і є істина.
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28.02.2022 17:16 Відповісти
Мене теє верне від тих шалав.
До речі, єфросініна з Криму, вона ніколи і слова про окупацію не сказала.
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28.02.2022 17:18 Відповісти
Вони тільки прозріли, на восьмому році війни.
Курви зрадливі.
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28.02.2022 17:18 Відповісти
Мажорів пропускають за 2 тис доларів і пох їм на війну
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28.02.2022 17:16 Відповісти
Чоловіки, ***** шастать! жінок відправили і до військомату.
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28.02.2022 17:16 Відповісти
Саме так абсолютна більшість і робить! 👍
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28.02.2022 17:33 Відповісти
Панове! Кто знает как подать заявку на вступление в Иностранный Легион? Не могу найти инфу.
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28.02.2022 17:17 Відповісти
мурза пока не что не ясно как всегда уточню предам работаем делаем красивое да так что рузге пёхом из сёл уже валят по золотому мать его так мосту мы не они слово держим
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28.02.2022 17:23 Відповісти
Дякую. Ипаш их, брат!
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28.02.2022 17:28 Відповісти
валим их но прут Орки та какие орки мля Нургла детки мля заразные с подарками такими что наш парамед акуевший он там принимал пару пленных с полостными машина воняет теперь как магазин быт хима мля они с глистами причём полный набор от остриц до мля цепня
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28.02.2022 17:36 Відповісти
Неудивительно. Это же дикари, даже не хочу представлять себе шо они жрут.
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28.02.2022 17:42 Відповісти
Через посольство України, там багатокрокова інструкція
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3415220-ak-priednatisa-do-internacionalnogo-legionu-oboroni-ukraini-algoritm.html
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28.02.2022 17:29 Відповісти
Дякую Пану.
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28.02.2022 17:30 Відповісти
твоим землякам спасибо за опыт- красивое минус 2 пу зрк БУкhttps://twitter.com/i/status/1498319056977465352
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28.02.2022 17:41 Відповісти
Красивое
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28.02.2022 17:43 Відповісти
с расчётами причём ой да на югах пансыря целый захватили колона в хлам а пво сопровождения в трофеи- только херово мля их из чернозёмов вытягивать
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28.02.2022 17:45 Відповісти
Тут надо урочнить, шо я таки не Азербайджанец. Наполовину Киримли, наполовину Украинец. Просто в Карабахе в свое время довелось ...ну, скажем, поработать, в звании капитана, комбат 120-х минометов.
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28.02.2022 17:46 Відповісти
Русофашисти мають розконсервованими понад 3000 танків з яких близько 200 ми вже гепнули. А нам за вчора лише Швеція надала 5000 одиниць протитанкової зброї. Уявляєте, яка конкуренція - по кілька бажаючих на знищення одного танку! Оце конкуренція!(ц)
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28.02.2022 17:55 Відповісти
I наскiльки я знаю, Украiна своi танки ще майже не застосовувала. Отправил заявку в консулат в Нью-Йорке, жду анкету.
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28.02.2022 17:59 Відповісти
медведи воюют но они как пто работают
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28.02.2022 18:01 Відповісти
Еще Польска не згинела
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28.02.2022 17:18 Відповісти
Велика вдячність братам полякам!
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28.02.2022 17:29 Відповісти
Друзі, хто не в курсі тут загальна онлайн база ЄС по Людям, що готові прийняти українських біженців:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tB3tpzsd5ER9P33h3t5b0aa_rvnD3RXkh1WRmR4QOUw/edit#gid=0
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28.02.2022 18:03 Відповісти
Наші брати поляки в **** от беженок с накачаними губами з котиками та собачками
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08.03.2022 13:52 Відповісти
 
 