На підході нові санкції від США та ЄС проти РФ, а для України - нова зброя, - Кулеба

На Росію чекають нові санкції, а на Україну - нова зброя для захисників.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступ на дипломатичному фронті триває

Запроваджено додаткові санкції - Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії, чи Міністерство фінансів РФ. Також Мінфіном США запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду.

На підході нові санкції від США, ЄС та інших.

Нова зброя їде в Україну для наших захисників.

А от Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде в Женеву, тому що його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи", - наголосив міністр.

Також читайте: РФ випустила по Україні 180 ракет: крилатих та з "Іскандерів". Вперше з 1941 року бомбардування зазнав і Київ, - Кулеба