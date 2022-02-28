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На підході нові санкції від США та ЄС проти РФ, а для України - нова зброя, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На підході нові санкції від США та ЄС проти РФ, а для України - нова зброя, - Кулеба

На Росію чекають нові санкції, а на Україну - нова зброя для захисників.

Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступ на дипломатичному фронті триває

Запроваджено додаткові санкції - Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії, чи Міністерство фінансів РФ. Також Мінфіном США запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду.

На підході нові санкції від США, ЄС та інших.

Нова зброя їде в Україну для наших захисників.

А от Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде в Женеву, тому що його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи", - наголосив міністр.

Також читайте: РФ випустила по Україні 180 ракет: крилатих та з "Іскандерів". Вперше з 1941 року бомбардування зазнав і Київ, - Кулеба

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+19
Україні потрібні ******* установки пво, щоб закрити небо над країною, щоб збивати все, що сюди залітає.
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28.02.2022 17:23
+13
*****, даже Добкіна порвало
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28.02.2022 17:22
+11
це гібридна війна, хай знають, що і в Магадані не сховаються
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28.02.2022 17:25
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Нах ти про зброю ******
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28.02.2022 17:21 Відповісти
це гібридна війна, хай знають, що і в Магадані не сховаються
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28.02.2022 17:25 Відповісти
що сцися?
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28.02.2022 17:32 Відповісти
Просто можна говорити коли ця зброя буде на фроні
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28.02.2022 17:34 Відповісти
нехай вже сцуться, від одної думки, що вона є, а де то їх не стосується, скрізь буде
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28.02.2022 17:50 Відповісти
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28.02.2022 17:22 Відповісти
*****, даже Добкіна порвало
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28.02.2022 17:22 Відповісти
Не напевно фейк.
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28.02.2022 17:23 Відповісти
Цим вірити не можна, навіть "Слава Україні" не написав.
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28.02.2022 17:25 Відповісти
а мав велику можливість Гепі телеграму особисто вручити
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28.02.2022 17:27 Відповісти
- Миша, не по тексту говоришь! Тебе не поверят.
- Так я ж скопировал!
- Б#$!ь, смотри что копируешь!
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28.02.2022 17:30 Відповісти
Угу, вместе с единомышленниками- это с которыми ? Помощь только людям, о враге ни слова
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28.02.2022 17:33 Відповісти
Україні потрібні ******* установки пво, щоб закрити небо над країною, щоб збивати все, що сюди залітає.
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28.02.2022 17:23 Відповісти
Засрашку добивают окончательно.
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28.02.2022 17:23 Відповісти
Это санкционная ядерная бомбардировка
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28.02.2022 17:28 Відповісти
SWIFT Отключили?? Если нет, то грош цена вашему *******!!!
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28.02.2022 17:27 Відповісти
НЕ ОТКЛЮЧИЛИ! По состоянию на 17-37 по Киеву - НЕ ОТКЛЮЧИЛИ!!!
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28.02.2022 17:37 Відповісти
Подякуй зрадникам, що саме зараз почали перемовини з ворогом. Саме завдяки їм, захід поставив на паузу відключення від SWIFT.
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28.02.2022 17:49 Відповісти
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28.02.2022 17:28 Відповісти
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28.02.2022 17:34 Відповісти
А где же проанонсированное и Вами, господин Кулеба, и господином Борелем, отключение россии от СВИФТа? По состоянию на 17-40 По Киевскому времени - отключения россии от СВИФта - НЕТ!!!
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28.02.2022 17:39 Відповісти
 
 