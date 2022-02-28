На підході нові санкції від США та ЄС проти РФ, а для України - нова зброя, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Росію чекають нові санкції, а на Україну - нова зброя для захисників.
Про це у Facebook повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"Наступ на дипломатичному фронті триває
Запроваджено додаткові санкції - Мінфін США заборонив американським фізичним та юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії, чи Міністерство фінансів РФ. Також Мінфіном США запроваджено блокувальні санкції проти Російського фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду.
На підході нові санкції від США, ЄС та інших.
Нова зброя їде в Україну для наших захисників.
А от Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде в Женеву, тому що його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи", - наголосив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
- Так я ж скопировал!
- Б#$!ь, смотри что копируешь!