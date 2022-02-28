Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією, - Сійярто

Угорщина не відправлятиме війська або зброю в Україну і не дозволить транзит летальної зброї через свою територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Причина ухвалення цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій, і... ми повинні забезпечити безпеку Угорщини... щоб ми не втягувалися в цю війну

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