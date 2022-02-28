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Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією, - Сійярто

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією, - Сійярто

Угорщина не відправлятиме війська або зброю в Україну і не дозволить транзит летальної зброї через свою територію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Причина ухвалення цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій, і... ми повинні забезпечити безпеку Угорщини... щоб ми не втягувалися в цю війну

Також читайте: Сійярто спростував інформацію щодо блокування Угорщиною санкцій проти РФ: пропонуємо Будапешт для переговорів України та РФ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+65
Ми це запам'ятаємо.
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28.02.2022 17:27
+55
НАТО - до відома! Козачок у вас засланий!
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28.02.2022 17:28
+52
Сірунятко, пригадається і тобі...
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28.02.2022 17:27
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А може это к лучшему, сдал бы **** маршрут
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28.02.2022 18:23 Відповісти
Теперь небось жалеет ,что не догадался человеком прикинуться,а сразу показал ,что чмо он
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28.02.2022 18:33 Відповісти
ми будемо пам"ятати тебе Сийярто.
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28.02.2022 18:24 Відповісти
Пора звонить Владу III Цепишу чтоб этого ******* Сийярто на кол посадил ...
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28.02.2022 18:25 Відповісти
Гівно сране, без вас мадяри смердючі обійдемось.
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28.02.2022 18:26 Відповісти
кто старое помянет - тому глаз вон, а кто забудет - тому оба вон
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28.02.2022 18:29 Відповісти
Угорський прорашистський міністр - пішов на ***..
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28.02.2022 18:29 Відповісти
********.
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28.02.2022 18:32 Відповісти
Украина in EU, Венгрия out of EU !!!
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28.02.2022 18:33 Відповісти
Мадярский табор идёт *****!
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28.02.2022 18:33 Відповісти
уйобики они такие вонючие. Плевок на карте а гонору полные штаны.
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28.02.2022 18:33 Відповісти
В свое время румыны их херачили в румыно-венгерской войне. Говорят трусливые, но жестокие. На рашистов похожие.
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28.02.2022 18:34 Відповісти
Так родня же... Когда они сорвались с территории нынешней московии, убегая от орды?
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28.02.2022 22:42 Відповісти
Виключіть це гімно з ЄС, хай не ганьбить і разом з рашою жує ягель
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28.02.2022 18:36 Відповісти
Иобик как высшая и последняя стадия ********
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28.02.2022 18:36 Відповісти
Разорвать отношения немедленно!
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28.02.2022 18:37 Відповісти
Вот такое гавно и разделяет НАТО и ЕС. Оно не нужно там.
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28.02.2022 18:38 Відповісти
венгрия - синоним мерзости и подлости.
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28.02.2022 18:44 Відповісти
Вот тварь конченная ну мадьяры фашиста выбрали
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28.02.2022 18:55 Відповісти
твари !!!!
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28.02.2022 18:56 Відповісти
Во ******!!!!
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28.02.2022 18:56 Відповісти
венгрия-прислуга террористов
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28.02.2022 18:58 Відповісти
Magyar disznók ****** prostituáltai!
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28.02.2022 18:59 Відповісти
І після цього він іще вимагатиме, щоб угорці в Україні вчилися тільки угорською мовою?
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28.02.2022 18:59 Відповісти
Справжні фашисти як завжди об'єднуються...
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28.02.2022 19:00 Відповісти
Очкастая ТВАРЬ
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28.02.2022 19:04 Відповісти
А может предложить послать их ***** из НАТО и Евросоюза?
Может Польша сможет инициировать?
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28.02.2022 19:07 Відповісти
***** вонючий.
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28.02.2022 19:08 Відповісти
Чмо трусливое.
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28.02.2022 19:09 Відповісти
Не удивительно.
Ведь модяры потомки орков монгольских,вот и не хотят обидеть своего в Кацапстане. Почитайте историю откуда появились Модяры.
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28.02.2022 19:14 Відповісти
генетично, чи якось там по іншому - кацапи (коренні) походять від угро-фінів, т.ч. угорці - то є західні кацапи
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28.02.2022 20:56 Відповісти
мадьяры всегда были **********, твари и пособники фашистов.
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28.02.2022 19:14 Відповісти
На йух ви комусь потрібні кремляді довбані.
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28.02.2022 19:17 Відповісти
Клінічний ідіот, ці суїцидні ****** вже наступного місяця через такі заяви програють вибори.
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28.02.2022 19:27 Відповісти
Венгрия агент Москвы. Гнать из ЕС и особенно из НАТО. (Орбан зарабатывает баллы у пахана).
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28.02.2022 19:42 Відповісти
Мадяри - не люди(с) Закарпатська істина. Тут у нас таке, як аксіома. Але ми їх ніколи не чіпали, хай би собі жили. Вони завжди собі за своє, а мы їм нічого з того не говорили. Зараз борзануть??! ***** їм усім чорна! Вони це розуміють дуже добре. Тому: мутня йде від московита Орбана, але не від закарпатських угорці. Тут у нас усе добре, а з дебілами мы самі собі дамо ради, будьте спокійні! Се Закарпаття, дєтка!)) Туй буде все Україна!
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28.02.2022 19:48 Відповісти
Не надо так говорить... Мадяры в основном хорошие люди. Просто они выбрали ***** для Х-йла, а тот как и путлер засиделся на своём месте и уходить не хочет, использует все возможные хитрости и пакости (типа раздача паспортов Венгрии в Украине для увеличения своего электората, демонизация оппозиции и т.д.) и всё на деньги РФ.
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28.02.2022 21:20 Відповісти
Kurwa putina !
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28.02.2022 19:54 Відповісти
Разберемся с козломордыми и нужно заняться зауральскими циганами...
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28.02.2022 20:03 Відповісти
Вонючих мадяр выгнать надо с НАТО и еес
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28.02.2022 20:08 Відповісти
венгрия говоришь - пошла на х.......й
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28.02.2022 20:13 Відповісти
Венгрия не будет отправлять войска или оружие в Украину и не позволит транзит летального оружия через свою территорию. Источник: https://censor.net/ru/n3320138


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28.02.2022 20:19 Відповісти
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28.02.2022 20:20 Відповісти
Не понимаю я их... Они что, 1956-й год забыли?!!!
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28.02.2022 21:12 Відповісти
он просто - долба*б.....
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28.02.2022 21:17 Відповісти
Ну шо сказать - твари....
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28.02.2022 21:37 Відповісти
Венгрия - иди на ***
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28.02.2022 21:47 Відповісти
Вот ******* мадяры....
Министр иностранных дел Венгрии- иди ***** !
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28.02.2022 22:31 Відповісти
Сірунято мордерське гівно
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01.03.2022 03:56 Відповісти
******, вони і в Африці ******.
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01.03.2022 04:41 Відповісти
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