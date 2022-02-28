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Угорщина не дозволить транзит летальної зброї для України своєю територією, - Сійярто
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Угорщина не відправлятиме війська або зброю в Україну і не дозволить транзит летальної зброї через свою територію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Причина ухвалення цього рішення полягає в тому, що такі поставки можуть стати об'єктами ворожих військових дій, і... ми повинні забезпечити безпеку Угорщини... щоб ми не втягувалися в цю війну
Топ коментарі
+65 Constantine N
показати весь коментар28.02.2022 17:27
+55 Сергей Осадчий bf081de4
показати весь коментар28.02.2022 17:28
+52 Юрий Новак
показати весь коментар28.02.2022 17:27
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Может Польша сможет инициировать?
Ведь модяры потомки орков монгольских,вот и не хотят обидеть своего в Кацапстане. Почитайте историю откуда появились Модяры.
Министр иностранных дел Венгрии- иди ***** !