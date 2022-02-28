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З початку доби війська РФ обстріляли щонайменше 9 населених пунктів на Донеччині, є загиблий, - голова ОДА Кириленко

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З початку доби війська РФ обстріляли щонайменше 9 населених пунктів на Донеччині, є загиблий, - голова ОДА Кириленко

Голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко повідомив, що з початку понеділка російські війська обстріляли щонайменше дев'ять населених пунктів, є жертви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він у повідомив у фейсбуці.

Росіяни продовжують обстрілювати мирних жителів Донеччини. За сьогодні станом на 16:30 під удар уже потрапили щонайменше 9 населених пунктів:

— у Зоряному загинула людина і пошкоджено будинок;

— у Новомихайлівці пошкоджено 8 будинків, постраждалих немає;

— Опитне знеструмлено через влучання у високовольтну лінію;

— Тоненьке, Водяне і Сєверне знеструмлені через обстріл;

— у Водяному також пошкоджено будинок, постраждалих немає;

— пошкоджено електропостачання до Верхньоторецького, поблизу селища іде бій;

— біля Світлодарська прилетіла касета Градів, жертв немає;

— обстріляно Калинівку, пошкоджено 1 будинок.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ з "Градів" обстріляли транспорт для евакуації жителів Волновахи, - глава ОДА Кириленко

Разом з ДСНС продовжується евакуацію мешканців Сартани: вивезли 57 осіб, ще близько 150 виїхали самостійно. Нагадаю, що більшість жителів виїхали ще вчора — близько трьох тисяч", - написав він.

"Із однозначно позитивних новин: захисники України збили російський літак, який два дні бомбардував Маріуполь і Сартану. Літак піде на брухт, пілот — на перегній для українського чорнозему", - додав він.

З початку доби війська РФ обстріляли щонайменше 9 населених пунктів на Донеччині, є загиблий, - голова ОДА Кириленко 01
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28.02.2022 17:28 Відповісти
Мабуть будуть зашкварені білоруси...
⚡️В Беларуси четыре дня будут проводить "подготовку военнобязанных", заявили в Минобороны республики. Она продлится до 4 марта
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28.02.2022 17:30 Відповісти
https://twitter.com/korabelnasosna/status/1497692752280231938

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28.02.2022 17:31 Відповісти
Мантелепа@WilnoLwiw·37 мин

🔴УВАГА !!!

12.40 джерело УДО в силових структурах РФ підтвердило, що Путін дозволив відкривати вогонь на ураження по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі України з метою придушення опору місцевого населення.
Iнформувати всіх, хай знищують рашистів одразу!
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28.02.2022 17:39 Відповісти
Україна переможе у цій війні.Інших варіантів у нас не має!
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08.04.2022 15:20 Відповісти
 
 