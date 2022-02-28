Український механік намагався затопити яхту гендиректора Рособоронекспорту на Майорці
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Українець, який працював матросом на яхті керівника "Рособоронекспорту", визнав на суді, що хотів затопити судно, щоб помститися за напад Росії на Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC Україна.
48-метрова яхта "Леді Анастасія" належить Олександру Міхеєву, генеральному директору російського державного збройного велетня.
Яхта стояла на іспанському острові Майорці, коли механік-українець вирішив відкрити засуви у моторному відділенні яхти
У суді українець заявив, що не шкодує про свій вчинок і що якби мав другий шанс, то зробив би так само.
Він заявив, що спробував затопити яхту Міхеєва після того, як побачив репортажі про те, що відбувається в Україні.
"Я бачив, як вертоліт атакує будинок у Києві! Вони нападають на невинних", - цитують місцеві ЗМІ слова українця в суді.
Наразі Олександр Міхеєв, керівник "Рособоронекспорту", компанії, що експортує російське озброєння, включно з танками, БТР, кораблями, літаками, зброєю та амуніцією, не коментував інцидент зі своєю яхтою.
Будь ласка, зачекайте...
Українець затопив шикарну яхту топ-чиновника "Ростеха"https://kurs.com.ua/ua/novost/794207-ukrainec-zatopil-shikarnuju-jahtu-top-chinovnika-rosteha?source=ukrnet
Мнения / Общество 28-фев, 17:329 2 078 0
Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших долбо**ов наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.
Об этом пишет украинский блогер и политический деятель, один из основателей партии "Демсокира", Юрий Гудименко.
Не надо бл88ь бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, ****иды! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.
Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины.
Кричать "Путин *****" не возбраняется.
Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть.Особенно после того, как вы по мирняку ху*рите. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.
Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.
Юрий ГУДЫМЕНКО
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
https://twitter.com/_tredecim_/status/1497872620775161856
VIDEO: https://t.me/Dialog_Ukraine/19860
А, ще у них карти банківські і паливні не працюють, туристи російські теж неможуть розрахуватися картами...