Український механік намагався затопити яхту гендиректора Рособоронекспорту на Майорці

Українець, який працював матросом на яхті керівника "Рособоронекспорту", визнав на суді, що хотів затопити судно, щоб помститися за напад Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC Україна.

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48-метрова яхта "Леді Анастасія" належить Олександру Міхеєву, генеральному директору російського державного збройного велетня.

Яхта стояла на іспанському острові Майорці, коли механік-українець вирішив відкрити засуви у моторному відділенні яхти

У суді українець заявив, що не шкодує про свій вчинок і що якби мав другий шанс, то зробив би так само.

Він заявив, що спробував затопити яхту Міхеєва після того, як побачив репортажі про те, що відбувається в Україні.

"Я бачив, як вертоліт атакує будинок у Києві! Вони нападають на невинних", - цитують місцеві ЗМІ слова українця в суді.

Наразі Олександр Міхеєв, керівник "Рособоронекспорту", компанії, що експортує російське озброєння, включно з танками, БТР, кораблями, літаками, зброєю та амуніцією, не коментував інцидент зі своєю яхтою.