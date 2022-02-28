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Український механік намагався затопити яхту гендиректора Рособоронекспорту на Майорці

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Український механік намагався затопити яхту гендиректора Рособоронекспорту на Майорці

Українець, який працював матросом на яхті керівника "Рособоронекспорту", визнав на суді, що хотів затопити судно, щоб помститися за напад Росії на Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на BBC Україна.

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48-метрова яхта "Леді Анастасія" належить Олександру Міхеєву, генеральному директору російського державного збройного велетня.

Яхта стояла на іспанському острові Майорці, коли механік-українець вирішив відкрити засуви у моторному відділенні яхти

У суді українець заявив, що не шкодує про свій вчинок і що якби мав другий шанс, то зробив би так само.

Він заявив, що спробував затопити яхту Міхеєва після того, як побачив репортажі про те, що відбувається в Україні.

"Я бачив, як вертоліт атакує будинок у Києві! Вони нападають на невинних", - цитують місцеві ЗМІ слова українця в суді.

Наразі Олександр Міхеєв, керівник "Рособоронекспорту", компанії, що експортує російське озброєння, включно з танками, БТР, кораблями, літаками, зброєю та амуніцією, не коментував інцидент зі своєю яхтою.
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Топ коментарі
+22
Как не стоит сдаваться в плен: Инструкция для россиян
Мнения / Общество 28-фев, 17:329 2 078 0

Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших долбо**ов наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

Об этом пишет украинский блогер и политический деятель, один из основателей партии "Демсокира", Юрий Гудименко.

Не надо бл88ь бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, ****иды! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины.

Кричать "Путин *****" не возбраняется.

Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть.Особенно после того, как вы по мирняку ху*рите. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

Юрий ГУДЫМЕНКО
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28.02.2022 18:30
+17
Ukrainian sailor tried to sink Russian's yacht
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28.02.2022 18:27
+16
Не треба топити. Все рівно її конфіскують на користь України
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28.02.2022 18:27
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Ukrainian sailor tried to sink Russian's yacht
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28.02.2022 18:27 Відповісти
Не треба топити. Все рівно її конфіскують на користь України
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28.02.2022 18:27 Відповісти
вспомни 200 миллионов лазаренко-где они??? 3 миллиарда януковича -где они? 60 миллиардов филипинского диктатора Маркоса ,80 миллиардов М.Кадаффи?? 60 миллиардов С.Хуссейна??? 25 миллиардов Салеха диктаторра из Йемена????? всё осталось госказначейству США и ни одного доллара странам из которых они их вывели... вот такие они СОЮЗНИКИ!!!!
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28.02.2022 18:47 Відповісти
Нормальные они союзники, только благодаря им Украина и продержалась... Это сейчас все помогать кинулись, а до этого были только мы, США и страны Балтии + Польша. Засланный козачок ?
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28.02.2022 18:57 Відповісти
він вже в спамі.
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28.02.2022 18:59 Відповісти
Они тоже его боялись.
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28.02.2022 19:08 Відповісти
помогают тем кто сражается
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28.02.2022 19:40 Відповісти
А якщо ні, попалити всі.
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28.02.2022 18:28 Відповісти
Надо было поджечь.
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28.02.2022 18:29 Відповісти
це той чувак в магазинах якого можно було придбати Бук у 2014?
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28.02.2022 18:29 Відповісти
Так намагався чи затопив ?
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28.02.2022 18:30 Відповісти
Намагався
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28.02.2022 18:31 Відповісти
Тьху ж ти
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28.02.2022 18:40 Відповісти


Українець затопив шикарну яхту топ-чиновника "Ростеха"https://kurs.com.ua/ua/novost/794207-ukrainec-zatopil-shikarnuju-jahtu-top-chinovnika-rosteha?source=ukrnet
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28.02.2022 19:02 Відповісти
Тим краще!
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28.02.2022 19:13 Відповісти
даже если и потопил поднимут... срок может и не дадут но ущерб заставят возместить... Лучший вариант билет на Киев автомат и СТИНГЕР в руки и мочи русню
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28.02.2022 18:40 Відповісти
Потопил! В суде об"яснил за что, суд без обвинения отпустил. Летит в Украину.
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28.02.2022 19:05 Відповісти
Как не стоит сдаваться в плен: Инструкция для россиян
Мнения / Общество 28-фев, 17:329 2 078 0

Если кто-то из России меня читает (а ведь читаете, чумные, знаю), передайте своим героям, что уже несколько ваших долбо**ов наши забаранили просто из-за того, что те неправильно сдавались в плен.

Об этом пишет украинский блогер и политический деятель, один из основателей партии "Демсокира", Юрий Гудименко.

Не надо бл88ь бежать к украинскому солдату, даже с поднятыми руками, ****иды! Мы понимаем, что вам очень хочется жить, но бегущий на украинского бойца противник считается целью и приводит к забараниванию.

Чтобы избежать забаранивания при сдаче в плен, нужно отбросить оружие максимально далеко, встать на колени или лечь, показав открытые руки и громко, ****, максимально громко излагать своё желание попасть в плен Вооружённым Силам Украины.

Кричать "Путин *****" не возбраняется.

Громко кричите, а то в бою сами знаете, люди имеют обыкновение глохнуть.Особенно после того, как вы по мирняку ху*рите. Такая, знаете, глухота сразу образовывается - ужас.

Попросили вам передать, а то вы, чума печальная, даже до этого допереть не можете.

Юрий ГУДЫМЕНКО
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28.02.2022 18:30 Відповісти
Помер Путін. Взяв валізу з доларами, приходить у рай. Святий Петро питає:
- Хто будеш?
- Путін...
- Присядь, почекай, звірюся, куди тебе направить...
Присів, поряд валізу поставив... Перелистав Петро "кондуїт"... Нема такого...
- Тобі не до нас, а в пекло...
Поплівся Путін. Приходить, а Сатана його радісно зустрічає:
- О-о-о!!! Нарешті!!! Ми для тебе вже ВІП-апартаменти приготували!...
Тут Путін "лап" - валізу забув у святого Петра. Сатана питає:
- Що таке?...
Та, от, валізу з доларами, у святого Петра, забув...
Сатана кличе чортенят:
- Швидко в Рай і принести від святого Петра путінську валізу!...
Прибігли чортенята до воріт Раю, а там - обідня перерва і ворота заперті... Ну один став рачки, другий - йому на спину, і силиться через стіну перелізти... Архангели стоять нагорі, і один другому каже:
- Дивися!... Не пройшло і десяти хвилин, як Путін в Пекло потрапив, а з нього вже чорти втікать стали...
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28.02.2022 18:53 Відповісти
Його суд відпустив
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28.02.2022 18:31 Відповісти
Печерський так би не поступив
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28.02.2022 18:34 Відповісти
Предлагаю задействовать прецедентное право, и приговорить к такому же наказанию, к которому приговорили Луи Петита за то, что он прошёл по канату между башнями близнецами: заставить повторить.
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28.02.2022 18:32 Відповісти
після війни, рашистам, якщо й буде знову можливість, на моря, річки, ставки навіть радной расеюшки краще не їздить. вони там почнуть массово гинути від акул, крокодилів, тощо. а смертність від утонуті після бояри, так взагалі почне зашкалювати )))
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28.02.2022 18:35 Відповісти
с 14 года я отказался работать в лаптестане, хотя командировки туда очень жирные были. так и сказал начальникам - моя персональная война.
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28.02.2022 19:47 Відповісти
Kучка пленных в Харькове русских свинособак. Твари отмазываются типо ехали на учения. Расстреливать их всех.

https://twitter.com/_tredecim_/status/1497872620775161856
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28.02.2022 18:36 Відповісти
це 3 дня тому.
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28.02.2022 19:02 Відповісти
"Мы вас рвем, пад*ы", - Гончаренко из Киева записал обращение к Соловьеву и Скабеевой с автоматом в руках
VIDEO: https://t.me/Dialog_Ukraine/19860

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28.02.2022 18:39 Відповісти
леша разошелся не по детски))
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28.02.2022 18:45 Відповісти
шо за ссилка?
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28.02.2022 19:03 Відповісти
Скоро патріоти будуть виловлювати кацапських ********* по всьому світу...
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28.02.2022 18:43 Відповісти
Вже ловлять і містять далекобійникам з російським і білоруськими номерами...
А, ще у них карти банківські і паливні не працюють, туристи російські теж неможуть розрахуватися картами...
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28.02.2022 19:09 Відповісти
цих кацапів ****** уже всюди! В шарль ма шейхі тільки в одному готелі ********* 26 кацапів,правда і їх самкам досталося!
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28.02.2022 18:56 Відповісти
ценссор... ссцыцеронский...
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28.02.2022 19:05 Відповісти
Вчера читал про этого матроса, так было сказано, что таки затопил и местный суд, увидев видео, оправдал его и отпустил...
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28.02.2022 19:13 Відповісти
В Європі пройти повз кацапа і не копнути його - це моветон, пограі манєри!
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28.02.2022 19:23 Відповісти
 
 