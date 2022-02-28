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війна (56581) радіація (164) Енергоатом (446) зона відчуження (254) Петро Котін (62)

На ділянках зони відчуження, де зосереджено російську та білоруську техніку, у 5–15 разів підвищується фон, - голова "Енергоатому" Котін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

На ділянках зони відчуження, де зосереджено російську та білоруську техніку, у 5–15 разів підвищується фон, - голова

Переміщення російських загарбників, яке загрожує обстрілами біля українських атомних об'єктів, становить колосальну небезпеку для всього світу, заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Його відеозвернення опубліковано на сайті "Енергоатому" 27 лютого, передає Цензор.НЕТ.

"Основним питанням для нас, безумовно, є безпечна експлуатація наших атомних енергоблоків. І ми впевнено вирішуємо це завдання, незважаючи на російську агресію проти нашої держави. У той же час є ризики – переміщення загарбників біля наших атомних об'єктів. І це вже така ситуація, яка може виводити з-під контролю роботу атомних блоків, якщо будуть обстріли поблизу або безпосередньо в їхньому напрямку", – сказав він у відеозверненні, розміщеному на сайті "Енергоатому" в неділю пізно ввечері.

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Котін зазначив, що Україна забезпечує охорону своїх об'єктів, на їхній території вжито всіх необхідних заходів безпеки, але для гарантій безпеки потрібна відсутність "будь-яких загроз із боку загарбників, які зараз знаходяться на території України".

"Треба сказати, що ядерні об'єкти – це не іграшки, це дуже великий технологічно складний об'єкт. І робота цих об'єктів повинна забезпечуватися без загроз. Це питання не тільки України, а й МАГАТЕ, міжнародних організацій, питання міжнародної безпеки", – наголосив Котін.

Він зазначив, що Україна втратила контроль над зоною відчуження, і це вже спричинило негативні наслідки.

"Там важка техніка, там бомбометання, вибухи, це викликає те, що радіоактивні речовини у ґрунті виходять у вигляді пилу й підвищується радіоактивний фон. І в нас є інформація, що у 5–15 разів підвищується фон на ділянках, де зараз перебуває російська та білоруська техніка", – пояснив голова "Енергоатому".

Він також наголосив, що держпідприємство зараз стабільно виробляє електроенергію і сприяє стійкості енергосистеми України в умовах роботи в ізольованому режимі. "Енергоатом" працює дев'ятьма енергоблоками із 15 наявних і має резерв 3 тис. МВт, "які, якщо буде потрібно, ми зможемо додати".

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"І ми повністю балансуємо енергосистему в ізольованому режимі", – зазначив Котін.
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Топ коментарі
+10
Нехай вбирають радіацію.
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28.02.2022 17:33
+7
Пусть хавают атом. Ещё бы им пылючки там надышаться, и все - ходячие трупы.
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28.02.2022 17:37
+2
за "я кі"
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28.02.2022 17:42
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Нехай вбирають радіацію.
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28.02.2022 17:33 Відповісти
Вибачте за оффтоп, але у мене питання:

Я тут новенький, тому скажіть будь-ласка, за я кі слова банять на Цензорі? Наприклад, к*цапи, м*ртві к*цапи, багато м*ртвих к*цапів. Таке можна писати без зірочок?

ПС. Хоча почекайте, це геть не оффтоп, якраз у тему
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28.02.2022 17:35 Відповісти
за "я кі"
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28.02.2022 17:42 Відповісти
Дякую, я в курсі, очепятка.
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28.02.2022 18:07 Відповісти
За перешкоди налаштуванню суспільної думки порохоботами, а от за зелену шмарклю -- ніколи
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28.02.2022 17:57 Відповісти
Шмаркля, порохоботи зараз? Вибач, ти дурний чи кацап?
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28.02.2022 18:08 Відповісти
не звертай уваги - то дурний кацап
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28.02.2022 19:01 Відповісти
Сам дивуюсь, але навіть зараз. Ботам нема різниці коли неньку вторгувати, але мене банили саме за зауваження припинити поливати Зеленського брудом.
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28.02.2022 19:47 Відповісти
Пусть хавают атом. Ещё бы им пылючки там надышаться, и все - ходячие трупы.
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28.02.2022 17:37 Відповісти
Это немного по тем меркам. У меня в квартире, где я не живу, панельный дом, уровень радиации в 2.5 - 3 раза ( в зависимости от места замера) превышает норму.
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28.02.2022 17:43 Відповісти
Это не страшно. Через 30 лет можно будет заселяться. Только пыль из ковров не выбивайте, бо видете, что может случиться? Никакое МАГАТЭ не спасёт. 😎
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28.02.2022 17:53 Відповісти
Как грыцца, меня терзают смутные сомненья (С)
На Диалоге нашел занятное фото. В Бердянске сняли видео, на котором местные пресуют лаптекопытных репоедов, которые с оружием охраняют какое-то здание. И там у самого мелкого на груди виден флаг бульбашей. Вот эта ссылка. Или я ошибся?
https://www.dialog.ua/ukraine/247232_1646060107
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28.02.2022 17:44 Відповісти
По-моему НАТО уже просто обязано вмешиваться. Отсидеться не получится!!!!
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28.02.2022 17:45 Відповісти
Так никто и не отсиживается не ссы , их там просто нет
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28.02.2022 17:52 Відповісти
Ну ладно ***** еданутый , так в добавок и туппой , реально Ну ,а эти шо там стоят , получаеться тоже тупые , по ходу у них 98% идиотов и это оптимистичны цифры И о хорошем сегодня у товарища на заводе Тнува , кто знает , дали ******** русне , они имели наглость выступить за русню . Потом их пожурили , но в общем руководство не против , просто просили делать это за забором
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28.02.2022 18:00 Відповісти
Це дуже підступна радіація - вона накопичується в організмі, а потім дуже швидко його розрушає. Друга голова вирости не встигне, а от мерзенні члени швидко повідпадають - тож, хай там постоять!!!!! Їх свіноматки будуть у захваті!!!!!
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28.02.2022 18:04 Відповісти
Мордвинки "будут нарожать" від х уйла і клячі
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28.02.2022 18:10 Відповісти
Да это точно , зато яйца в ночi будуть светитеся
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28.02.2022 18:13 Відповісти
а чи не можна там щось зробити, щоб до 5-15 іще два нолики приписати?
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28.02.2022 19:03 Відповісти
 
 