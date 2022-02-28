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Боррель: Це війна. Жодних деталей про допомогу ЄС Україні не повідомлю, хоча росіяни були б дуже щасливі отримати таку інформацію

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Боррель: Це війна. Жодних деталей про допомогу ЄС Україні не повідомлю, хоча росіяни були б дуже щасливі отримати таку інформацію

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель не має права розголошувати деталі наданої військової летальної та нелетальної допомоги Україні - росіяни були б щасливі її знищити.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі після закінчення неформального засідання міністрів оборони ЄС.

"Послухайте, це війна. І я не маю наміру надавати жодної інформації, яка може стати в нагоді другій стороні. Я не повідомлю вам жодних деталей (про допомогу) або про те, як допомога буде доставлена в Україну. Я впевнений, що росіяни були б дуже щасливі отримати таку інформацію. Росіяни сказали, що вони розглядають допомогу ЄС Україні як ворожі дії, і що вони нападуть на будь-кого, хто везтиме будь-якого виду допомогу Україні. Я не можу надати жодної інформації, яка була б корисною для них", - пояснив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель про вступ України до ЄС: Сьогодні це не на порядку денному. Тепер ми повинні боротися проти агресії РФ
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Топ коментарі
+39
Коротко Мордор повинен бути знищений
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28.02.2022 17:42
+22
ну хоч тут не протупив
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28.02.2022 17:42
+18
Неповороткий ЄС дуже розізлився
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28.02.2022 17:44
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Коротко Мордор повинен бути знищений
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28.02.2022 17:42 Відповісти
ну хоч тут не протупив
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28.02.2022 17:42 Відповісти
Неповороткий ЄС дуже розізлився
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28.02.2022 17:44 Відповісти
Меньше разговоров, больше помощи.
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28.02.2022 17:45 Відповісти
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28.02.2022 17:46 Відповісти
Правильно) Пусть это для них станет сюрпризом: чего-нам еще "смачненького" из Европы привезут)
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28.02.2022 17:46 Відповісти
Смачненьке прямо з ЄС : круасани-панкейки-конфітюр! Бон апеті , *****!
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28.02.2022 18:34 Відповісти
Спасибі за допомогу.Смерть цапам!
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28.02.2022 17:46 Відповісти
Вісім років нерішучості європейських лідерів щодо агресії московіі в Україні !!!
Лідери ЄС виписує «свою історію» в Європейській Демократії на прикладі співпраці з Україною під час агресії москові !!
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28.02.2022 17:47 Відповісти
Ось і отримали Європейську війну
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28.02.2022 17:50 Відповісти
с Добрым Утром, Боррель. уже 8 лет
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28.02.2022 17:51 Відповісти
правильно.
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28.02.2022 18:43 Відповісти
Росіяни сказали, що вони розглядають допомогу ЄС Україні як ворожі дії, і що вони нападуть на будь-кого, хто везтиме будь-якого виду допомогу Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3320146
А ось тут цікаво. Значить вже були прямі і кокретні погрози саме ,,напасти...,, на ту чи іншу державу НАТО. Плюс до цього мадяр там щось лепетав, що не пустить своєю країною. Невже на переговорах щось параштанці знову чудили... Цікаво.
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28.02.2022 22:45 Відповісти
Мені пофігу, що там Європа надасть Україні, головне щоби наші Сонечки були задоволені тим, як ОЦЕ щось дезинтегрує кацапів!
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28.02.2022 23:22 Відповісти
Чого б не сказати в стилі - ЄС ніякої допомоги Україні не надає. Невже керівництво Козлорилої ********** не знає що джевеліни та інша летальна зброя росте як бараболя в шхтах Львівщини та розпродається в Тернопольских военторгах любому бажаючому.
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10.03.2022 23:07 Відповісти
 
 