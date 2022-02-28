Боррель: Це війна. Жодних деталей про допомогу ЄС Україні не повідомлю, хоча росіяни були б дуже щасливі отримати таку інформацію
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Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель не має права розголошувати деталі наданої військової летальної та нелетальної допомоги Україні - росіяни були б щасливі її знищити.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це він сказав у понеділок у Брюсселі після закінчення неформального засідання міністрів оборони ЄС.
"Послухайте, це війна. І я не маю наміру надавати жодної інформації, яка може стати в нагоді другій стороні. Я не повідомлю вам жодних деталей (про допомогу) або про те, як допомога буде доставлена в Україну. Я впевнений, що росіяни були б дуже щасливі отримати таку інформацію. Росіяни сказали, що вони розглядають допомогу ЄС Україні як ворожі дії, і що вони нападуть на будь-кого, хто везтиме будь-якого виду допомогу Україні. Я не можу надати жодної інформації, яка була б корисною для них", - пояснив Боррель.
Будь ласка, зачекайте...
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А ось тут цікаво. Значить вже були прямі і кокретні погрози саме ,,напасти...,, на ту чи іншу державу НАТО. Плюс до цього мадяр там щось лепетав, що не пустить своєю країною. Невже на переговорах щось параштанці знову чудили... Цікаво.