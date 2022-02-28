49 840 107
Макрон просив Путіна негайно припинити вогонь: Президент РФ "підтвердив свою готовність до цього"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Франції Емманюель Макрон провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".
В Єлисейському палаці повідомили, що розмова з Путіним тривала півтори години. Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та убезпечити основні дороги в Україні.
За даними офісу французького президента, російський президент "підтвердив свою готовність до цього".
Макрон заявив, що наполягає на "необхідності негайного припинення вогню".
Президент Макрон також кілька разів поговорив з Володимиром Зеленським впродовж останніх годин, заявили у президента Франції
Топ коментарі
+90 Руслан Фнтонь
показати весь коментар28.02.2022 17:47
+63 Yaroslav Kozachok
показати весь коментар28.02.2022 17:46
+53 olele
показати весь коментар28.02.2022 17:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
все надо наоборот говорить
"ненацификация и демилитаризация"
это про рашку говняшку как раз актуально