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Макрон просив Путіна негайно припинити вогонь: Президент РФ "підтвердив свою готовність до цього"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Макрон просив Путіна негайно припинити вогонь: Президент РФ

Президент Франції Емманюель Макрон провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

В Єлисейському палаці повідомили, що розмова з Путіним тривала півтори години. Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та убезпечити основні дороги в Україні.

За даними офісу французького президента, російський президент "підтвердив свою готовність до цього".

Макрон заявив, що наполягає на "необхідності негайного припинення вогню".

Президент Макрон також кілька разів поговорив з Володимиром Зеленським впродовж останніх годин, заявили у президента Франції

Також читайте: Макрон сьогодні зустрінеться із Шольцом та фон дер Ляєн у Парижі для обговорення ситуації довкола України - французькі ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+90
Можете будь ласка не писати шо там путін запевняє/обіцяє? Вже сил нема слухати цю брехлтву суку
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28.02.2022 17:47
+63
П издить
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28.02.2022 17:46
+53
Мантелепа@WilnoLwiw

🔴УВАГА !!!

12.40 джерело УДО в силових структурах РФ підтвердило, що Путін дозволив відкривати вогонь на ураження по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі України з метою придушення опору місцевого населення.
Iнформувати всіх, хай знищують рашистів одразу!
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28.02.2022 17:48
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так они всегда когда брешут
все надо наоборот говорить
"ненацификация и демилитаризация"
это про рашку говняшку как раз актуально
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28.02.2022 19:27 Відповісти
З путіним не має сенсу про щось домовлятись і у жодному разі не можна брати на себе будь-які зобов'язання, по припиненню вогню, чи забороні використання чогось, тому що як завжди дотримуватись їх будемо лише ми, а росіяни будуть ними нехтувати і цинічно порушувати. Тому треба їх вбивати, допоки вбивається. Все одно такі перемовини не мають сенсу, допоки обидві армії зберігаютьможливість вести війну.
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28.02.2022 19:27 Відповісти
Это у него черный юмор такой.... Кто забыл предыдущие договоренности 1) согласованный вывод наших войск из под Иловайска- расстрелянный потом в степи. 2) Переговоры в минске (2) и одновременный штурм Дебальцево.. "Обещальщики" хреновы.
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28.02.2022 19:39 Відповісти
ну не вийшло з Макарона голуба миру ...ну на Париж искандери не падають і ладно ...
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28.02.2022 19:43 Відповісти
та да, зараз побачимо як "*******" вмочатиме "ботана" у лайно
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28.02.2022 20:16 Відповісти
Ну верте Руssким, мира не будет...
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01.03.2022 13:43 Відповісти
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