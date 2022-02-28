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Макрон доручив провести повну інвентаризацію фінансових активів, яхт і нерухомості російських олігархів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Макрон доручив провести повну інвентаризацію фінансових активів, яхт і нерухомості російських олігархів

Уряд Франції заявив про готовність конфіскувати у російських олігархів усі їхні активи, що знаходяться на території країни, повідомив у понеділок міністр фінансів Брюно Ле Мер.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише RFI.

"Ми [...] встановимо всіх російських діячів, які мають активи у Франції й можуть бути додані до європейських санкційних списків через їхню близькість до російської влади, а також підготуємо юридичні інструменти для арешту всіх цих активів", — сказав Ле Мер.

За його словами, президент Франції Емманюель Макрон доручив провести "повну інвентаризацію фінансових активів, нерухомості, яхт, автомобілів класу люкс, що належать росіянам, які потрапили під європейські санкції".

Після вторгнення Росії в Україну Європейський Союз ввів нові фінансові санкції проти Росії, її керівництва (включно з Путіним) та осіб, близьких до Кремля, заморозивши їхні європейські активи та заборонивши в'їзд на свою територію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На підході нові санкції від США та ЄС проти РФ, а для України - нова зброя, - Кулеба
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Топ коментарі
+18
Так все российские олигархи - это кошельки путина. Это все знают. Их шманать - святое дело.
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28.02.2022 17:58
+14
Кацапы вы попали , и это только начало
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28.02.2022 18:00
+11
Не шукай усюди зради. Основні сили захищають столицю. Цей шлях краще тимчасово здати, аніж загнати хлопців у котли.
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28.02.2022 18:05
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Так все российские олигархи - это кошельки путина. Это все знают. Их шманать - святое дело.
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28.02.2022 17:58 Відповісти
Кацапы вы попали , и это только начало
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28.02.2022 18:00 Відповісти
Забрати все до останнього євро! посіпаки путінські! Дітовбивці і кровопійці! Французи ! Зробіть це- сільву пле!
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28.02.2022 18:00 Відповісти
Не шукай усюди зради. Основні сили захищають столицю. Цей шлях краще тимчасово здати, аніж загнати хлопців у котли.
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28.02.2022 18:05 Відповісти
Здавати не можна було, бо це вихід в спину Маріуполя що зараз і відбувається.
І любий військовий скаже що легше ворога закрити у вузькому місці ніж випустити в поле де є можливість для маневру.
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28.02.2022 18:22 Відповісти
Бандеро-д'Артаньяны! РУСОФОБЫ!
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28.02.2022 18:03 Відповісти
Де там у ***** палац був? Чи не в Ніцці?
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28.02.2022 18:04 Відповісти
сейчас на паРаше пройдет волна самоубийств.
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28.02.2022 18:07 Відповісти
Реньше єтим рашаолигархам надо бьіло от фюрерка избавляться. Максимум до 2014, теперь пусть страдают, сукі.
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28.02.2022 18:12 Відповісти
В країнах Європейського Союзу розпочалось полювання на фури з номерами Росії та Білорусі.

Про це повідомляє MMR.

Як стало відомо, з автомобілів зривають номерні знаки, проколюють шини, не пускають на паркувальні майданчики. Також у них є проблеми з оплатою пального картками.

На трасах уже дуже багато пошкоджених фур.
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28.02.2022 18:09 Відповісти
Правильно. ***** їхнім фурам тут робити. Най їдуть до раші і блокують Кремль.
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28.02.2022 18:14 Відповісти
Хаха, як змінилася тональність кацапів пр животворящі санкції : п'ять днів тому " Ну ви хахли

понялі как вас всє кінулі" до "а прічом здєсь ми, прастой народ нє віноват нівчом" ...!
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28.02.2022 18:19 Відповісти
невинні в рашці сидять за гратами, а інші- або посіпаки, або поплічники, або співчуваючі
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28.02.2022 21:09 Відповісти
********* треба дотискувати зараз повністю, інакше миру в Европі набуде ніколи.
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28.02.2022 18:23 Відповісти
Ні кроку назад!
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28.02.2022 18:24 Відповісти
Макрон під цей галас вирішив і собі погріти руки Хитрий чортяка
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28.02.2022 18:37 Відповісти
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28.02.2022 18:54 Відповісти
Надіюсь французи і швейцарці поділяться.
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28.02.2022 19:22 Відповісти
 
 