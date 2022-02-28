За даними розвідки окупаційні війська РФ незабаром почнуть глушити мобільний зв'язок та інтернет, - пресцентр ООС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За оперативними даними української розвідки окупаційні війська РФ незабаром почнуть глушити мобільний зв'язок та інтернет.
Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.
"За оперативними даними української розвідки окупаційні війська Російської Федерації незабаром почнуть глушити мобільний зв'язок та інтернет. Ворожі сили хочуть використати відсутність оперативних правдивих даних для масової дезінформації населення. Адже інформаційний вакуум росіяни планують заповнювати брехливими повідомленнями про нібито захоплення міст, знищення Збройних Сил України, та капітуляцію нашої держави. Таким чином ворожі російські сили інформаційної протидії намагаються зломити дух опору нашого народу, та примусити українців до припинення опору.
Наголосимо, що станом на п’ятий день війни путинські орди не змогли виконати жодного поставленого перед ними завдання. Незважаючи на люті бомбардування, злодійства російських диверсійних груп Україна продовжує чинити опір", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
...і " дідугани" стануть до зброї
время работает на нас , все будет УКРАИНА
А ху....а чим ?
СМЕРТЬ #БУЧІМ МОСКАЛЯМ!
розгорнути дротовий (радянський) з,язок між підрозділами.
забезпечити мобільним легковим транчпортом
заборонити пересування цивільних машин по містах щоб звільнити дороги
і рації, рації, рації.....
https://www.youtube.com/watch?v=dGC9CK_tCzs
https://twitter.com/olehbatkovych/status/1498251725135831041?s=20&t=ubzgRI3F0UR9dm3U0A_RgQ
Поки ми не переможемо повністю, викинувши за кордоном з ерефію їх війська з окупованих територій, та з мізків росіян думки про адин нарот, нам не бачити миру на нашій землі. Не дарма ВОЛЯ або СМЕРТЬ, іншого вибору тоталітарна нелюдська ерефія нам не дає.
⚡️Депутаты Виноградовской местной власти обратились к президенту с просьбой запретить партию ОПЗЖ - на Закарпатье
коллабаранты
Соучредитель и гендиректор компании Airbnb Брайан Чески (Brian Chesky) заявил в Twitter, что компания профинансирует жилье для перемещенных из Украины лиц. "Airbnb и Airbnb.org сотрудничают с нашими хостами, чтобы бесплатно разместить до 100 000 беженцев, которые бегут из Украины", - отметил Чески. Он подчеркнул, что жилье в первую очередь необходимо в Польше, Германии, Венгрии и Румынии.
ПРОСТО БУДУТ ВАЛИТИ ВИШКИ МОБ ЗВ ЯЗКА.
ЗА ЦЕ ЇХ КАЛІЧИТИ ТРЕБА
Батька сімейства вбили, двох його собак вбито. Врятувалися лише син та німецька вівчарка
https://t.me/operativnoZSU/9633
Питання часу!
Раз так то потрібно робити якісь інформаційні щити на стінах, чи стінгазети в магазинах. Бо без інформації почнем надумувати всіляку фігню.
Добре хоч тренд в спротиві намітився позитивний. І є можливість думати в позитивну сторону.
https://twitter.com/OdessaHistory/status/1497709490602487816
Дивні люди.
У мну смарт автоматически переключается на свободную сеть. В том числе СтарЛинк.
⚡️⚡️⚡️ Информация из личных источников:
В Кировоградской области задержан майор ДВКР (военная контр-разведка).
Крыса работала на РФ. СЛИЛ весь свой департамент и всех подчиненных.
Спалился шакал. Мразота.