Велика Британія заборонила захід до своїх портів суден, пов'язаних із РФ
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Влада Великої Британії у зв'язку з агресією проти України ухвалила рішення заборонити суднам, пов'язаним із РФ, захід до британських портів, ідеться у заяві глави Мінтрансу Великої Британії Гранта Шепсса.
"У цих умовах Міністерство транспорту не вважає належним для російських суден продовжувати заходити до портів Сполученого Королівства", - наголошується у документі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Відповідно до заяви, портам не слід пускати судна, якими володіє РФ, які вона фрахтує, а також які використовують будь-які особи, пов'язані з Росією.
Йдеться також про судна, які ходять під російським прапором або які зареєстровані в РФ. Крім того, під дію заборони підпадають судна, якими володіють або які використовують особи із санкційного списку.
Раніше Велика Британія закрила повітряний простір для російських літаків, Росія вжила аналогічних заходів у відповідь.
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впіймав Бандерівець Золоту рибку, та як водиться-3 бажання...
-1ше бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
-2ге бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
3те бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
- зробленно
той її випускае, рибка запитуе- нащо тобі та Швеція?
А Бандерівець- так вони туди через Москву й обратно через Москву...
Вчера даже одна американка, не говорящая по-русски попросила помочь ей с произношением ЭТОЙ фразы
*Звучит красивая песня про корабль
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Шакалы погли по беспределу, а новости нет
Васильковку, Белую Церковь и еще что-то...
пожары...где-то попали в общагу.. а где-то ( вроде даже как Васильковка) в многоэтажку ...
так быстро прочитали информацию что не успел среагировать и хорошо запомнить...
Значить прапор Панами не буде канати?
Якщо так це добре
https://twitter.com/esq_untitle/status/1497577004513771529
Если другие страны присоединятся...
Торговля на море, это подавляющая часть мировых грузоперевозок
даже "какая то" австралия санкции вводит
(для "великих" какая то)) )
- ВСЕМИРНЫЙ ХИТ 2022