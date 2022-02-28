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Велика Британія (3681) Росія (47263) санкції (6855) мореплавство (18)

Велика Британія заборонила захід до своїх портів суден, пов'язаних із РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Велика Британія заборонила захід до своїх портів суден, пов'язаних із РФ

Влада Великої Британії у зв'язку з агресією проти України ухвалила рішення заборонити суднам, пов'язаним із РФ, захід до британських портів, ідеться у заяві глави Мінтрансу Великої Британії Гранта Шепсса.

"У цих умовах Міністерство транспорту не вважає належним для російських суден продовжувати заходити до портів Сполученого Королівства", - наголошується у документі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Відповідно до заяви, портам не слід пускати судна, якими володіє РФ, які вона фрахтує, а також які використовують будь-які особи, пов'язані з Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія запроваджує санкції проти Центробанку РФ

Йдеться також про судна, які ходять під російським прапором або які зареєстровані в РФ. Крім того, під дію заборони підпадають судна, якими володіють або які використовують особи із санкційного списку.

Раніше Велика Британія закрила повітряний простір для російських літаків, Росія вжила аналогічних заходів у відповідь.
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Топ коментарі
+52
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28.02.2022 19:03
+50
Руській корабель,йди *****
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28.02.2022 19:02
+47
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28.02.2022 19:01
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28.02.2022 19:01 Відповісти
Іспанія також заборонила
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28.02.2022 19:02 Відповісти
БРИТАМ-РЕСПЕКТ
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28.02.2022 19:02 Відповісти
Руській корабель,йди *****
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28.02.2022 19:02 Відповісти
"Гребите веслами" (с)
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28.02.2022 19:03 Відповісти
Душіть цапів по всьому світу.Смерть окупантам!
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28.02.2022 19:03 Відповісти
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28.02.2022 19:03 Відповісти
Оруууууу!
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28.02.2022 19:05 Відповісти
анекдот-
впіймав Бандерівець Золоту рибку, та як водиться-3 бажання...
-1ше бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
-2ге бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
-зроблено
3те бажання- щоб татаро-монголи напали на Швецію!
- зробленно
той її випускае, рибка запитуе- нащо тобі та Швеція?
А Бандерівець- так вони туди через Москву й обратно через Москву...
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28.02.2022 20:17 Відповісти
А что, очень метко
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28.02.2022 21:02 Відповісти
Тепер це піде лавиною.
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28.02.2022 19:06 Відповісти
Бачу що люди західної цивілізації мем "РУСКИЙ КОРАБЛЬ ИДИ *****" розуміють буквально
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28.02.2022 19:06 Відповісти
Герой-пограничник украинского острова Змеиный создал самую мощную БОМБУ в МИРЕ.

Вчера даже одна американка, не говорящая по-русски попросила помочь ей с произношением ЭТОЙ фразы

*Звучит красивая песня про корабль

- ВСЕМИРНЫЙ ХИТ 2022
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28.02.2022 20:37 Відповісти
На вчерашней демонстрации в Берлине перевёл эту фразу на немецкий
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28.02.2022 21:03 Відповісти
Кто нить знает шо в василькове????
Шакалы погли по беспределу, а новости нет
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28.02.2022 19:08 Відповісти
только что обстреляли нехило.... (шоб не брехануть авиаудар...но не точно)
Васильковку, Белую Церковь и еще что-то...
пожары...где-то попали в общагу.. а где-то ( вроде даже как Васильковка) в многоэтажку ...
так быстро прочитали информацию что не успел среагировать и хорошо запомнить...
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28.02.2022 20:34 Відповісти
Борису Джонсонові треба пам'ятник буде поставити на площі Незалежності, та нагородити: дуже добре допомагає. Я щиро йому вдячний.
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28.02.2022 19:11 Відповісти
В Херсоне на улице Благоева прямо сейчас зашла колонна росстанков..стоят прямо у моего дома(
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28.02.2022 19:12 Відповісти
ТА ЯКІ РОСІЙСЬКІ СУДНА = <************
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28.02.2022 19:13 Відповісти
Пов'язаних?
Значить прапор Панами не буде канати?
Якщо так це добре
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28.02.2022 19:13 Відповісти
Маяки для наведення рокет. - Одеська мерія.

https://twitter.com/esq_untitle/status/1497577004513771529

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28.02.2022 19:18 Відповісти
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28.02.2022 19:19 Відповісти
А ще, треба топити парашинські лоханки на Ламанші, Гібралтарі і Суецькому каналі, а японцям варто згадати про "Цусіму"
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28.02.2022 19:25 Відповісти
А вот это уже мощно!!
Если другие страны присоединятся...
Торговля на море, это подавляющая часть мировых грузоперевозок
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28.02.2022 19:33 Відповісти
С утра налетались, к вечеру наплавались.
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28.02.2022 19:47 Відповісти
Весла все ближе
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28.02.2022 20:19 Відповісти
Надеюсь завтра к вечеру остальные цивилизованные страны сделают то же самое.
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28.02.2022 20:12 Відповісти
"Нє взлєтім так паплаваєм" вже теж не катить
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28.02.2022 20:17 Відповісти
сплошная русофобия
даже "какая то" австралия санкции вводит
(для "великих" какая то)) )
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28.02.2022 20:17 Відповісти
Хехе, ждём такого же теперь от других стран Европы
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28.02.2022 20:18 Відповісти
*Звучит красивая песня про корабль

- ВСЕМИРНЫЙ ХИТ 2022
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28.02.2022 20:23 Відповісти
Отлично. Давить их по всем фронтам, пока не уберутся.
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28.02.2022 20:25 Відповісти
Рассея отдать концы!
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28.02.2022 20:29 Відповісти
Укравтодор встановлює нові дорожні знаки "Окупантам рух заборонено"
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28.02.2022 20:58 Відповісти
 
 