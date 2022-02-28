"Отримавши певні логістичні рішення, сторони роз'їжджаються у свої столиці", - ОП про переговори з Росією

Під час першого раунду переговорів на Прип'яті сторони визначили "низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення".

Про це за наслідками переговорів повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було припинення бойових дій на території України.

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"Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення", - сказав він.

Переговори важкі. Щоправда, вже без будь-яких обов'язкових ультиматумів. Російська сторона, на жаль, все ще вкрай необ'єктивно дивиться на запущені нею руйнівні процеси. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 28, 2022

"Отримавши певні логістичні рішення, сторони роз'їжджаються у свої столиці", - сказав Подоляк.

"На другому раунді переговорів ці теми матимуть конкретну практику розвитку", - додав радник голови ОП.