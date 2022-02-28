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Новини Війна в Україні
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Подоляк Михайло (296) переговори з Росією (553)

"Отримавши певні логістичні рішення, сторони роз'їжджаються у свої столиці", - ОП про переговори з Росією

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час першого раунду переговорів на Прип'яті сторони визначили "низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення".

Про це за наслідками переговорів повідомив радник голови ОП Михайло Подоляк на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, українська та російська делегації провели сьогодні перший раунд переговорів, основною метою яких було припинення бойових дій на території України.

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"Сторони визначили низку пріоритетних тем, щодо яких намітилися певні рішення", - сказав він.

"Отримавши певні логістичні рішення, сторони роз'їжджаються у свої столиці", - сказав Подоляк.

"На другому раунді переговорів ці теми матимуть конкретну практику розвитку", - додав радник голови ОП.
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Топ коментарі
+35
Та хтож їм дозволить.
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28.02.2022 19:11
+34
Ну хоч не капітулювали.
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28.02.2022 19:09
+31
ТЕКСТ ЯКОСЬ ПО ДЄБІЛЬНОМУ НАПИСАН: "ПРИПИНЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ". МОЖЕ ТРЕБА БУЛО: "ПРИПИНЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ В УКРАЇНІ"? ВСЕ Ж ТАКИ ПОДОЛЯК ДЄБІЛ!
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28.02.2022 19:12
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Для тих хто не в територіальній обороні,долучайтесь до духовного фронту.Сьогодні знешкодили диверсантів в Михайлівському храмі які мали намір вбити Предстоятеля ПЦУ митрополита Епіфанія.Я знав що так буде,бо для новітнього гітлера і його поплічника гундяя це пріоритет.А от російський Онуфрій може не боятися і спати спокійно,бо він холуй і зрадник як України,так і Церкви.Він вчора зробив відеозвернення до путлера і він не вимагав,а ПРОСИВ путлера припинити війну.Отже що б мав сьогодні зробити цей московит для спасіння України?Негайно зібрати свій синод і відхреститися від гундяя,а то і обявити свою автокефальну церкву.Тим самим він забрав би в путлера бодай один козир,оскільки той рахує що РПЦ в Україні притісняється. Далі:переконуйте близьких,родичів і знайомих ПЕРЕСТАТИ ХОДИТИ В ХРАМИ МОСКОВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ! МП зараз є союзницею путлера,тому перебувати в її лавах це АМОРАЛЬНО і це ЗРАДА
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28.02.2022 20:21 Відповісти
В лавре много диверсантов
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28.02.2022 23:31 Відповісти
Особенно удовлетворённым он не выглядит.Только .МУДРОСТЬ в принятии решений сможет помочь выиграть Украине..НИКАКИХ дешевых компромиссов .У Украины есть ЕДИНСТВЕННЫЙ шанс ,полностью освободиться от влияния «раши»и освободить захваченные территории и уйти в сторону ЕС и НАТО..Другого шанса НЕ будет..
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28.02.2022 20:22 Відповісти
Про що вони говорили, що згадали логістику? Якою дорогою коротше ***** йти?
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28.02.2022 20:22 Відповісти
Я б порекомендував Агрохімії покласти ноги на стіл, їх би це вбило.
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28.02.2022 20:28 Відповісти
Та що ви кажете. Кацапи не зупинили наступ.
Навпаки.
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28.02.2022 20:30 Відповісти
Говорили балакали сіли ....
Зараз головне тримати стрій. Знищувати усе що рухається на Київ, та через кордон.
Нарощувати сили длугої черги і заходити у тил угрупуванням які розташувались біля міст.
Знищити корпус Бльбораші якщо той перейшов кордон.
У нас сил більше, Окупанти не мають їсти , не мають спати, не повинні мати пального. Ще доба і їм жо.а....
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28.02.2022 20:33 Відповісти
Білоруси воюють з самого початку вторгнення. 24 февраля нам объявили, что будем захватывать Украину. Прорывались вместе с белорусскими войсками. Сначала пошли войска РФ. На следующее утро уже ОМОН и СОБР в зачищенный сектор, там же увидели белорусских солдат. Задача была захватить Киев. Нам выдали георгиевские ленты, сказали нашить на шевроны», - рассказал он.
https://tayga.info/176295
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28.02.2022 20:54 Відповісти
Кароче, переговоры ни о чём.
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28.02.2022 20:34 Відповісти
З логістикою тут ясно кацапи під Вітебск приперли мобільні крематорії. Далі з Білорусі летять ескандери от тут не понятно ті тьорки
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28.02.2022 20:37 Відповісти
kak by ih tam koronai nenadelili......sledite za zdarovjem
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28.02.2022 20:39 Відповісти
в Херсоне рашисты по темноте технику водят с одной стороны, с окраины
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28.02.2022 20:54 Відповісти
Головне логістичне рішення для делегації з параші - на х√й.
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28.02.2022 21:01 Відповісти
якщо переговори потрібні росіянам - це означає що вони перегрупируються. а потім як завжди - обідяться на щось для приводу і підуть у наступ з більшою силою на нас . . . росіяни завжди необовязкові - як саме і бандити . цим покидькам подобається - наїбать - це їх виший пілотаж розумової здібності
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28.02.2022 21:21 Відповісти
Сам факт того что переговоры проходили на фоне обстрелов Киева и Харькова много о чем говорит ВСЕМУ миру. В очередной раз украинцы показали миру что Путин ***** а значит нагнули его ниже дипломатическим путём.
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28.02.2022 21:31 Відповісти
Да,охуеть решения..Как бобили,Украину,так и бомбят...
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28.02.2022 21:36 Відповісти
Як почув призвіще Мединчького стало ясно - щось будуть викативать. Пять годин пиз.... з перевою на обід і логістика була ясною. Може -логіка поведінки рузге, а не логістика. Це може цензор помилився. А взагалі, які приїхали таких і надибали. Ну далі вже будуть зустрічатися на польському кордоні,. Ну хоч тут опямяталися.
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28.02.2022 21:47 Відповісти
Не цензор, он голосом сказал "логистика"
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28.02.2022 21:59 Відповісти
поки в них ще є якийсь ресурс бомбитимуть,перемовини дадуть толк,коли вони залишаться з голою жопою.
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28.02.2022 21:56 Відповісти
Путинило зашел на столько за "красную линию" что отступать ему не имеет смысла. Ему нужна как минимум "победа" для своего нищающего плебса и доказательства "непогрешимости фюрера" для своего окружения. Поэтому будет вести наступления до " с его точки зрения минимальных условий" это 1) признание Крыма и Севастополя частью РФ, открытие транспортного сообщения к нему через территорию Украины ( жд, авто, авиа) а также бесперебойная поставка воды в Крым 2) Запрет на вступление в НАТО и по сути и в ЕС 3) Признание "ЛНР и ДНР" в админ границах областей 4) Федерализация Украины ( с содержанием членов конфедерации, я имею в виду "републики шахтеров и трактористов" типа "вернулись в родную гавань" на правах равноправных с Украиной членов ( с правом вето на любое решение и с особыми отношениями с РФ) 4) Отказ от перевооружения и даже частичное разоружение армии Украины.... И это далеко не все - еще подпункты - язык, РПЦ, образование, борьба " с последователями нацистов" ( кого они туда запишут), особые права пророссийским партиям, восстановление их и Рашен СМИ в Украине.. ну и многое и многое другое...В общем стоит начать.. а дальше войдут во вкус...Ну а потом найдут замену Зеленскому.. кого то с "человеческим лицом" ну если не Бойко то например Пидалика.. а че " прокатит" В общем как то сумно. Вопрос в другом будет ли Украина воевать до последнего если понадобится на всем правобережье, западной Украине и т.д.
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28.02.2022 21:58 Відповісти
kak budto politruk ca izlagaete...
gramotno po punktam i bez zapinki s podrobnostiami
klasnaja u vas knizka pered nosom.
za eto vas ukrainci sozgut.
vsex
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01.03.2022 00:38 Відповісти
Если бы хотели сливать страну, незачем было начинать оборону. Раз первые запросили переговоры плюс кошмарят мирных то значит армии они ничего сделать не могут, максимум что способны ранить как можно больше гражданских чтобы посеять панику. Все как по шаблону, у русских всегда одни и те же методы, они по другому просто не могут.
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28.02.2022 22:09 Відповісти
Сам-то ты понял что сказал ?
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28.02.2022 22:12 Відповісти
С ОРКАМИ ДОГОВАРИВАТСЯ НЕЛЬЗЯ КАТЕГОРИЧЕСКИ ОНИ ТЕБЯ ******
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28.02.2022 22:25 Відповісти
******* человека с фамилией Арахамия? Серьезно? Их *******, а потом дойдет что тебя развели как лоха.
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28.02.2022 22:30 Відповісти
Правительству нужно вооружать армию по полной программе во время прекращения боевых действий. Расслабляться в такой ситуации было бы преступлением.
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28.02.2022 22:47 Відповісти
Херня усе.... рашисскі пропогандони вже верещать на усіх кутах про "перемогу" ***** та "Украіна просіт" !!!
Не буде з цього діла.
Й обстріли цивільних рашиссти не припиняли сьогодні.
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28.02.2022 22:53 Відповісти
У мира есть возможность, в конце концов, промыть мозги (если еще есть) путлеру и указать где его место.
Ни каких уступок.
И выплата репарации В пользу Украины.
Вот тогда он поймет свою роль в истории - мелкого жулика.
И все это благодаря стойкости украинского народа.
Слава Украине.
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28.02.2022 23:06 Відповісти
Песков на минималках.
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28.02.2022 23:23 Відповісти
А чому переговори не провести було в центрі Київа? Під постріли та вибухи було б більш атмосферно гостям столиці приймати рішення!
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01.03.2022 00:50 Відповісти
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