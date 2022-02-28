На Чернігівщині українські воїни захопили військову техніку ворога та взяли в полон окупантів. ФОТО

У Чернігівській області захоплено військову техніку ворога та взято в полон окупантів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.







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