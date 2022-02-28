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Окупанти на Сумщині залишили техніку та йдуть пішки до кордону РФ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти на Сумщині залишили техніку та йдуть пішки до кордону РФ. ВIДЕО

У селі Підлипне Конотопського району Сумської області російські окупанти залишили техніку, в якій закінчилося паливо. Під Конотопом окупанти кинули техніку і натовпом кинулися до кордону РФ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-сторінку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.

Зокрема, на відео видно, як російські військові йдуть пішки після того, як у техніки закінчилось паливо. Окупанти з усіма речима повернулись до Росії.

"Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три, все ж таки краще, ніж стати добривом для Української землі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Чернігівщині українські воїни захопили військову техніку ворога та взяли в полон окупантів. ФОТО
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Топ коментарі
+63
Брешуть сукі. Якщо б хотіли здатися, здалися б українцям, це набагато меньше сидіти ніж 3 роки. А тут - йдуть назад перегрупуватися. Таких треба добивати.
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28.02.2022 19:39
+40
***** шастать!
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28.02.2022 19:37
+26
Навищо палити? Згодится в господарстве...
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28.02.2022 19:39
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***** шастать!
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28.02.2022 19:37 Відповісти
Є свідчення місцевих з с.Хотинь про розстріл кацапами екіпажа танка яким місцеві допомогли повернутися до кордону з росіе все те що вони робили у 2014 році повторюється,свідки поразок які можуть зіпсувати настрій інших військових фуйлу не потрібні.
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28.02.2022 19:58 Відповісти
Московско-путинское кодло забило х... и на свой народ.
А москвичи себя считают месиями.
В армии у нас был сержант з Москви, Кабанов-как сечас помню (1988г.) Любил повые.... по уставу, а если шо не так , говорил - Я б вас расстрелял.
Гнида был и чувствовал это и это ему нравилось.
Ну мы были еще "духи".
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28.02.2022 20:47 Відповісти
там есть дивизия которая занимлась таким на Донбассе Отдельная орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённая дивизия оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского (коротко - Дивизия имени Дзержинского, ОДОН)
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28.02.2022 20:55 Відповісти
Мне кажется шо она в подчинении КГБ-ФСБ.
И скорей всего из подмосковья.
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28.02.2022 21:53 Відповісти
Обережно!

З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав - Ніжин Чернігівської області.

Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.

Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
https://t.me/operativnoZSU/9649
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28.02.2022 20:06 Відповісти
Спалюйте цю техніку. Обережно на розтяжки.
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28.02.2022 19:38 Відповісти
Навищо палити? Згодится в господарстве...
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28.02.2022 19:39 Відповісти
Но на растяжки надо проверить. Гоблины любят ставить подобные сюрпризы.
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28.02.2022 19:40 Відповісти
скоро в кожній хаті в селах замість трактора буде по танку)
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28.02.2022 19:44 Відповісти
Забагато палива курви жруть
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28.02.2022 20:09 Відповісти
але разок на дівки до клубу можна буде зганяти)
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28.02.2022 20:12 Відповісти
Tam uze mesnyje etu texniku po castiam razbyrajet
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28.02.2022 20:27 Відповісти
⚡️Украина обратилась к ЕС с просьбой о предоставлении военной техники, в том числе систем ПВО и ПРО, а также пушек, минометов и автоматов - Bloomberg.
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28.02.2022 19:39 Відповісти
бендеры кровожадные астановитесь!!)))
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28.02.2022 20:02 Відповісти
Остапы?
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28.02.2022 20:34 Відповісти
Брешуть сукі. Якщо б хотіли здатися, здалися б українцям, це набагато меньше сидіти ніж 3 роки. А тут - йдуть назад перегрупуватися. Таких треба добивати.
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28.02.2022 19:39 Відповісти
Чим їх селяни постріляють, це ж не ніч для сафарі(гадяцького)
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28.02.2022 20:11 Відповісти
Коктелями молотова закидати, ні?
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28.02.2022 20:15 Відповісти
Это наступление рашевского танкового батальона войдет в историю,уторонив с моста танк они двинулись на Полтаву думая что наступают на Киев а потом рванули назад и начали петлять до самого разгрома.
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28.02.2022 20:25 Відповісти
трофеї
https://www.facebook.com/groups/370802020155491/posts/944767836092237
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28.02.2022 19:39 Відповісти
https://www.facebook.com/groups/370802020155491/posts/944767836092237
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28.02.2022 20:37 Відповісти
Надеюсь, их потом замочили в лесу!
Типа, снято!
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28.02.2022 19:40 Відповісти
На органи уродів!
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28.02.2022 20:32 Відповісти
Ця дійсно "Армия Дебилов Непобедимая и Легендарная"
Тепер весь світ буде знати.
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28.02.2022 19:41 Відповісти
это поколение компов и игр)) они для числа,потемкинские вояки))
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28.02.2022 20:05 Відповісти
это просто треш
вояки херовы
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01.03.2022 00:07 Відповісти
в Херсоне на ночлег остановилась колонна ростанков...шуменский микрорайон прямо сейчас ..заехали с Чернобаевки
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28.02.2022 19:42 Відповісти
да сейчас начало гупать,разговор прервался
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28.02.2022 20:06 Відповісти
занадто людяно з ними, не треба так. не нульова вірогідність, що хтось з них, чи навіть всі, на руках мають українську кров. я розумію, що у них зброя в руках, а у наших немає, але краще б мовчали тоді.
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28.02.2022 19:43 Відповісти
Ну-ну, а на кордоні їх вже чекають "заградотряды" Кадирова...
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28.02.2022 19:43 Відповісти
в матушке росии их ждет звание "враги народа" вряд ли они добровольно вот так вот пешком вернуться. они не просто так топают, ой не просто так... ловите их потом по кустам и лесопосадкам.
а технику лчше не трогать, там всякого говна может быть полно, афганцы рассказать могут, так было
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28.02.2022 19:44 Відповісти
не треба ЇЇ рухать- пляшку бандер смузі в люк і пішов посвистуючи далі
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28.02.2022 20:44 Відповісти
рашкованский солдат, иди на х..й. пешком
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28.02.2022 19:44 Відповісти
*********
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28.02.2022 19:48 Відповісти
це вже сюр якийсь
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28.02.2022 19:44 Відповісти
особенно маленький вожачек этой стайки,в резиновых сапогах не по размеру
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28.02.2022 20:08 Відповісти
Похожее видео 1945 года
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28.02.2022 19:45 Відповісти
панове, я не знаходжу новини про Бердянськ. скажіть, що та хто там?
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28.02.2022 19:49 Відповісти
говорят орки ушли, но хз
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28.02.2022 19:55 Відповісти
дякую! Дай Боже, щоб так і було!
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28.02.2022 20:01 Відповісти
Червона рута, все по-прежнему. Бердянская ОГА занята орками. Вся администрация работает в другом месте.
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28.02.2022 20:27 Відповісти
дякую. то зле. Боже, бережи нас і наших воїнів.
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28.02.2022 20:37 Відповісти
Основной инстинкт 😊. Слава ВСУ и всем гражданским психотерапевтам 😆
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28.02.2022 19:51 Відповісти
Особливо сподобався коментар жіночки про те чи "все своє забрали". Українські жінки то непереможна сила!
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28.02.2022 19:51 Відповісти
бо те що залишили, то надбання селян
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28.02.2022 20:27 Відповісти
Даже чаю не попили. 😄
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28.02.2022 20:28 Відповісти
як вони перейдуть кордон, то за ними загуде щоб поховатися, а тоді у них почнеться квест- спочатку "знайди якщо зможеш", а потім "впіймай якщо зможеш"
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28.02.2022 20:01 Відповісти
там вокруг живут одни пацифисты и ни у кого нет ружья?
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28.02.2022 19:59 Відповісти
Расстрелять немедленно!!!
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28.02.2022 20:00 Відповісти
Бачу, що з місцевих не до всіх дійшло, коли бажають окупантам повертатися живими...
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28.02.2022 20:03 Відповісти
почему не разоружили и не спалили нах ... этим тварям верить нельзя - повторно зайдут ..
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28.02.2022 20:06 Відповісти
Невиправданий гуманізм - в полон або при спротиві розстріляти. Падли вернуться знову.
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28.02.2022 20:08 Відповісти
Щас их заградотряд порешает на границе.
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28.02.2022 20:11 Відповісти
пишуть, що ******** Білу церкву. Сушки, ракети.
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28.02.2022 20:12 Відповісти
Можливо, в мене чути. ***** так просто не відступить.
Він потребує щонайменше десяток тисяч гробів і на менше не погодиться.
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28.02.2022 20:18 Відповісти
Це волонтер писав, в Білій Церкві живе.
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28.02.2022 20:23 Відповісти
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28.02.2022 20:18 Відповісти
Легендарный украинский пилот, прозванный "Призраком Киева",
уже сбил 14 российских самолетов.

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28.02.2022 20:21 Відповісти
Це неймовірно!
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28.02.2022 20:36 Відповісти
бережи його Боженька !!! і наші молитви...
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28.02.2022 20:40 Відповісти
16 !!!! на 21.00 - уже 16 !!!!!
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28.02.2022 21:43 Відповісти
Пусть пригоняют ещё технику и оставляют на границе
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28.02.2022 20:21 Відповісти
idut *****
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28.02.2022 20:21 Відповісти
Под Конотопом оккупанты бросили технику и толпой бросились к границе РФ Источник: https://censor.net/ru/n3320178
Покрошити кулеметними чергами, це не побажання, це необхідність
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28.02.2022 20:23 Відповісти
че там за дезертирство у "асвабадителей"?
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28.02.2022 20:24 Відповісти
"Российские оккупанты побросав технику, в которой к тому же закончилось топливо, пешком идут на ***! То есть в Россию."
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28.02.2022 20:24 Відповісти
Разоружать нужно тварей! Могут по дороге убить и захватить транспорт!
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28.02.2022 20:24 Відповісти
Идут кучно, хватило бы одной гранаты или троих охотников с двухстволками и картечью. Перегруппируются и войдут снова. Наших бы так не отпустили.
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28.02.2022 20:25 Відповісти
слили солярку и бегом назад . топливо у них закончилось .
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28.02.2022 20:25 Відповісти
ать-два, ать-два, ать-два. Вперед и с песней.
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28.02.2022 20:26 Відповісти
Какие же они все таки ******. Вернутся, чтобы их развернули пинком и назад в пекло. Надо было сдаваться идти, хоть бы выжили.
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28.02.2022 20:27 Відповісти
лишний раз убеждаешься право на оружия у гражданского населения помогает в борьбе с оккупантами .
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28.02.2022 20:28 Відповісти

Volvo приостановил производство в Калуге
Шведский автоконцерн Volvo приостанавливает продажу и производство в России своих автомобилей. Об этом со ссылкой на представителя концерна Класа Элиассона сообщает РИА Новости
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28.02.2022 20:30 Відповісти
шведские русофобы
заставляют калиной пользоваться
ой блин, это же концерн RENAULT
скоро и они все перероют)
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28.02.2022 20:42 Відповісти
Вообще-то людям об этой компашке надо было сразу сообщить в полицию.
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28.02.2022 20:31 Відповісти
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях «до дальнейшего уведомления». Об этом говорится в пресс-релизе ФИФА.
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28.02.2022 20:33 Відповісти
Лучше бы сдались. Потом обменяют и они почти не при делах. А тут так откровенно под трибунал...
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28.02.2022 20:35 Відповісти
Ніхера їм не буде! Повернуться знову на іншій техніці. Правильно тут уже писалося - повертати тільки у вигляді 200 і ніяк інакше.
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07.03.2022 11:58 Відповісти
Может стоило крикнуть Ганьба!, хотя фиг его знает...Ситуация напоминает Обитаемый остров.
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28.02.2022 20:37 Відповісти
Технику нужно уничтожать. ( если нет возможности угнать).
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28.02.2022 20:38 Відповісти
Вот хотя бы одну лимонку в середину группы...
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28.02.2022 20:40 Відповісти
Зря конечно так отпустили.... Но я думаю что они уже все поняли.
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28.02.2022 20:41 Відповісти
Перед тим як використовувати трофеї, треба уважно подивитись на присутність GPS маячок на техніці яку залишили окупанти https://armystandard.ru/news/20191311618-PK41D.html
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28.02.2022 20:51 Відповісти
Шо за цирк? Захотели пришли, захотели ушли. Надо было разоружить, до трусов раздеть, и хай *******
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28.02.2022 20:53 Відповісти
Нельзя быть милосердными, нельзя быть добрыми с кацапами!
Не берите пленных, добивайте их!
Посмотрите на Харьков, кацапы - не люди!!!
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28.02.2022 20:54 Відповісти
tochno!!!! feikovie zoldaten iz feovoi nedostrani!!!!
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01.03.2022 00:07 Відповісти
Добивать *********

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28.02.2022 21:25 Відповісти
Повернуться на заправлених....мочить їх треба і не водою
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28.02.2022 21:33 Відповісти
Почему все радуются? Технику бросили это хорошо, но они не обезврежены, и идут ВООРУЖЕННЫЕ, значит опасные. В это же время россияне-фашисты расстреливают мирных жителей.
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28.02.2022 21:50 Відповісти
таких треба розстрілювати. вони зброю не кинули..
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28.02.2022 23:23 Відповісти
Чому йдуть, а не тікають?
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01.03.2022 01:09 Відповісти
Дурня якась, вони не повинні дійти...
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02.03.2022 06:29 Відповісти
 
 