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Окупанти на Сумщині залишили техніку та йдуть пішки до кордону РФ. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У селі Підлипне Конотопського району Сумської області російські окупанти залишили техніку, в якій закінчилося паливо. Під Конотопом окупанти кинули техніку і натовпом кинулися до кордону РФ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Telegram-сторінку радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.
Зокрема, на відео видно, як російські військові йдуть пішки після того, як у техніки закінчилось паливо. Окупанти з усіма речима повернулись до Росії.
"Потрапити під трибунал за дезертирство і відсидіти років зо три, все ж таки краще, ніж стати добривом для Української землі", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+63 Nothing Special
показати весь коментар28.02.2022 19:39
+40 Алексей Технолог
показати весь коментар28.02.2022 19:37
+26 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар28.02.2022 19:39
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Будь ласка, зачекайте...
А москвичи себя считают месиями.
В армии у нас был сержант з Москви, Кабанов-как сечас помню (1988г.) Любил повые.... по уставу, а если шо не так , говорил - Я б вас расстрелял.
Гнида был и чувствовал это и это ему нравилось.
Ну мы были еще "духи".
И скорей всего из подмосковья.
З метою введення в оману агресор використовує державну символіку України. Українські прапори вивішують на колонах російської військової техніки. Такі випадки помічені у н.п. Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав - Ніжин Чернігівської області.
Крім того, зафіксовані випадки, коли противник вивішує білий прапор на своїй техніці нібито для того, щоб здатись. Проте після наближення до українських позицій ворог починає відкривати вогонь на ураження.
Такі дії противника є черговим підлим порушенням норм Міжнародного гуманітарного права.
https://t.me/operativnoZSU/9649
https://www.facebook.com/groups/370802020155491/posts/944767836092237
Типа, снято!
Тепер весь світ буде знати.
вояки херовы
а технику лчше не трогать, там всякого говна может быть полно, афганцы рассказать могут, так было
Він потребує щонайменше десяток тисяч гробів і на менше не погодиться.
уже сбил 14 российских самолетов.
Покрошити кулеметними чергами, це не побажання, це необхідність
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ой блин, это же концерн RENAULT
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