Фінляндія поставить Україні 2.5 тис гвинтівок, 150 тис набоїв і 1.5 тис протитанкових одиниць
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Фінляндія змінила свою політику та вирішила надати Києву збою та боєприпаси.
Про це, як передає Цензор.НЕТ, заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, повідомляє Reuters.
Скандинавська держава відправить Україні 2 500 гвинтівок, 150 000 боєприпасів, 1 500 одиниць протитанкової зброї та 70 000 продовольчих пакетів.
"Протитанкова зброя може бути використана для боротьби з бронетехнікою", - повідомив міністр оборони Антті Кайкконен.
Це рішення означає зміну політики для Фінляндії, яка зберігала нейтральний статус з того часу, як Радянський Союз у 1956 році відмовився від військово-морської бази, яку вона орендувала на півдні Фінляндії.
Топ коментарі
+22 Владимир Парфянов
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ви нічого не попутали?
бо по протитанкових вроді все норм?
патронів треба 600.