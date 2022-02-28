УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10691 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні
7 845 21
оборона (1227) зброя (5763) допомога (5087) Фінляндія (765) поставки (71)

Фінляндія поставить Україні 2.5 тис гвинтівок, 150 тис набоїв і 1.5 тис протитанкових одиниць

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Фінляндія поставить Україні 2.5 тис гвинтівок, 150 тис набоїв і 1.5 тис протитанкових одиниць

Фінляндія змінила свою політику та вирішила надати Києву збою та боєприпаси.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, заявила прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, повідомляє Reuters.

Скандинавська держава відправить Україні 2 500 гвинтівок, 150 000 боєприпасів, 1 500 одиниць протитанкової зброї та 70 000 продовольчих пакетів.

"Протитанкова зброя може бути використана для боротьби з бронетехнікою", - повідомив міністр оборони Антті Кайкконен.

Це рішення означає зміну політики для Фінляндії, яка зберігала нейтральний статус з того часу, як Радянський Союз у 1956 році відмовився від військово-морської бази, яку вона орендувала на півдні Фінляндії.

Читайте також: Фінляндія дозволила Естонії поставити Україні 122-мм гаубиці
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+22
А Угорщина заявила про заборону транзиту її території військових вантажів до України... Іуди!!!
показати весь коментар
28.02.2022 20:34
+19
Еще бы в аренду 10 финских снайперов
показати весь коментар
28.02.2022 20:32
+13
Не таланить нам з тим Будапештом, що вже зробиш...
показати весь коментар
28.02.2022 20:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Еще бы в аренду 10 финских снайперов
показати весь коментар
28.02.2022 20:32 Відповісти
А Угорщина заявила про заборону транзиту її території військових вантажів до України... Іуди!!!
показати весь коментар
28.02.2022 20:34 Відповісти
Не таланить нам з тим Будапештом, що вже зробиш...
показати весь коментар
28.02.2022 20:35 Відповісти
и ЕС они заблокируют,и войска подтягивали к границе,думали поживиться при возможном развале-вот такие мадьяры кондомы,при том и население там тоже конченное по отношению к другим(и не только к нам)
показати весь коментар
28.02.2022 21:05 Відповісти
після війни потрібно робить щоб і вних пропав талан.
показати весь коментар
28.02.2022 23:57 Відповісти
Після війни буде багато роботи й буде вже не до них, бо потрібно буде відбудовувати власну зруйновану країну заново.
показати весь коментар
01.03.2022 00:05 Відповісти
Я от них другого м не ждал
показати весь коментар
28.02.2022 20:36 Відповісти
******* вона всю голову *******.
показати весь коментар
28.02.2022 20:52 Відповісти
Вони там уже мабуть на низькому старті стояли, щоб собі щось відірвати від України, але не вийшло.
показати весь коментар
28.02.2022 21:07 Відповісти
Хай подавятся
показати весь коментар
28.02.2022 21:24 Відповісти
Запам'ятайте цей твіт, ке кпп Каланчак. Завдяки реакції та дії прикордонника ми оперативно зрозуміли що саме звідти почалась війна. Це було 03:45 24.02.22 Український солдат відкрив вогонь по ворогу, прикриваючи цивільних. Україна не забуває героїв.

https://twitter.com/ua_industrial/status/1496950434812022790

показати весь коментар
28.02.2022 20:37 Відповісти
Кстати, за Финляндию и за их войны против совка.....Тут до сих пор есть в продаже модернизированные Мосинки из Финляндии, финская фирма Сако из них майстрячила неплохие охотничьи винтовки.
показати весь коментар
28.02.2022 20:40 Відповісти
Фіни дякуємо !!!
показати весь коментар
28.02.2022 20:43 Відповісти
"Промисловий комплекс в Мозирі, Білорусь. Російські солдати завантажили вбитих і поранених на спецпотяг назад до Росії. У Мозирі сьогодні було помічено щонайменше вісім таких військових автобусів швидкої допомоги, тож я вважаю, що потяг вже заповнений."

https://twitter.com/ua_industrial/status/1498359497806565383
показати весь коментар
28.02.2022 20:43 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 20:45 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 20:46 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 21:08 Відповісти
60 патронів на гвинтівку?
ви нічого не попутали?
бо по протитанкових вроді все норм?
патронів треба 600.
показати весь коментар
28.02.2022 20:49 Відповісти
По Херсону оккупанты катаются уже "они поставят" ***** какой то
показати весь коментар
28.02.2022 21:34 Відповісти
не *****!!!
показати весь коментар
28.02.2022 23:34 Відповісти
 
 