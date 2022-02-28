Літаки РФ ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб їх не збили, - Повітряні сили
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Російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли. Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь – адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.
Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.
"Вони зависають над ЧАЕС, у тому числі над захисною спорудою над 4-м енергоблоком, в якому зберігаються радіоактивні відходи. І ведуть звідки обстріли по об'єктах інфраструктури, по військових об'єктах і цивільних. Аналогічна ситуація - над ЗАЕС. Вони ведуть обстріли, і ми мали б їх збивати, але не можемо це зробити, – пояснює Ігнат. – Тому що ризики аварії на атомній станції надто великі. Через це дуже важливо, щоб МАГАТЕ та країни-члени НАТО терміново розглянути питання закриття неба над Україною, створення тут безпольотної зони", - сказав він.
Під захисною спорудою, збудованою над 4-м енергоблоком ЧАЕС, зберігаються сотні тонн радіоактивних матеріалів, у тому числі радіоактивний пил, що утворився внаслідок аварії на ЧАЕС. Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією Європи. Юрій Ігнат зауважив, що йдеться про безпеку не лише України, але й усього регіону, адже дії російської армії можуть спричинити катастрофу континентального масштабу.
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Вы все будете привлечены к суду и понесете заслуженное наказание!!!! Готовьтесь!!! МРАЗИ !!!!
3 марта хакеры обещают опустошить счета россиян и направить эти деньги для ВСУ
YOUTUBE.COM.
Болгария (Миг-29) 16 шт
Болгария (Су-25) 14 шт
Польша (Миг-29) 28 шт
Словакия (Миг-29) 12 шт
Не исключено, что самолеты будут базироваться в польском аэропорту, из которого украинские летчики будут выполнять боевые задачи.
пс. если решишь дальше понадрываться в псевдоматематических выкладках, имей в виду, что я окончил математический факультет одного из лучших вузов Украины с отличием.
ale privet poka che nado
А вы тоже не совсем понимаете как ядерные боеголовки помогут детям донбасса?
Реактор 4 блоку зруйновано, тому на все це і насунуто захисний саркофаг.
Якщо його пошкодять радіоактивний пил відразу засічуть і в Україні, і в Білорусі, і в Росії.
и тогда их можно безболезненно мочить.
третья мировая уже идет насмерть!! а вы боитесь удорать по РБ, по мокшандии !!! слизняки!!! не хороните будущее человечества!!
и он почти стоит на месте (недолго).
Чистий цирк для авіашоу та показів потенційним покупцям.
І накінець про офіцерів. Коли великий гавноїд Сахаров носився з ідеєю термоядерної бомби, сварився доказував її потрібність. Але не було носія. Тоді вирішив зробити торпеду. І коли захищав проект, один з моряків запитав а де її будуть використовувати, сахаров сказав, наприклад торпедувати порт в Нью Йорку. Тоді цей адмірал сказав, що моряки воюють на морі а мирне населення не убивають, такі правила. А тут бабуїни з гранатами.
И пиариться во всём мире вместе с жёнушкой Еленой Боннер.
Но никак не Петляковском самолете.
И дело там было не в моторе.
https://www.youtube.com/watch?v=9SQ2nhhOl6s&list=**********************-0EArElOC9rD&index=62
3:55
только что!!! "ПРИМАРА КИЇВА" - 16 !!!!!
Его боятся больше, чем ПВО: украинский пилот сбил уже 16 российских самолетов
Неизвестный летчик, которого в Украине уже прозвали "Призраком Киева", сбил за 5 дней войны уже 16 самолетов оккупантов. Захватчики боятся его больше, чем ПВО.
Известный блогер Сергей Наумович рассказал немного деталей о загадочном пилоте-ассе.
"Узнал. Это не военный миф для поднятия духа нашей армии, что тоже надо. Он, "Привид Києва", реально существует. Фамилию держат в секрете, разумеется. На его счету уже 16 птичек оккупанта. Говорят, что российские пилоты боятся больше не ПВО Украины, а до смерти стремаются, чтобы на хвост им не сел этот парень и не нажал красную кнопку на манипуляторе истребителя", -
Им всё равно Су-30, Су-27, или Су-35 - ВОНИ НЕВИБАГЛИВІ
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498380541468495878?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498381103689875459?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ