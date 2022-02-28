Літаки РФ ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб їх не збили, - Повітряні сили

Російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли. Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь – адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Вони зависають над ЧАЕС, у тому числі над захисною спорудою над 4-м енергоблоком, в якому зберігаються радіоактивні відходи. І ведуть звідки обстріли по об'єктах інфраструктури, по військових об'єктах і цивільних. Аналогічна ситуація - над ЗАЕС. Вони ведуть обстріли, і ми мали б їх збивати, але не можемо це зробити, – пояснює Ігнат. – Тому що ризики аварії на атомній станції надто великі. Через це дуже важливо, щоб МАГАТЕ та країни-члени НАТО терміново розглянути питання закриття неба над Україною, створення тут безпольотної зони", - сказав він.

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Під захисною спорудою, збудованою над 4-м енергоблоком ЧАЕС, зберігаються сотні тонн радіоактивних матеріалів, у тому числі радіоактивний пил, що утворився внаслідок аварії на ЧАЕС. Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією Європи. Юрій Ігнат зауважив, що йдеться про безпеку не лише України, але й усього регіону, адже дії російської армії можуть спричинити катастрофу континентального масштабу.