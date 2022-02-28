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Літаки РФ ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб їх не збили, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Літаки РФ ведуть обстріли з неба над ЧАЕС і ЗАЕС, щоб їх не збили, - Повітряні сили

Російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли. Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь – адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.

Про це розповів речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

"Вони зависають над ЧАЕС, у тому числі над захисною спорудою над 4-м енергоблоком, в якому зберігаються радіоактивні відходи. І ведуть звідки обстріли по об'єктах інфраструктури, по військових об'єктах і цивільних. Аналогічна ситуація - над ЗАЕС. Вони ведуть обстріли, і ми мали б їх збивати, але не можемо це зробити, – пояснює Ігнат. – Тому що ризики аварії на атомній станції надто великі. Через це дуже важливо, щоб МАГАТЕ та країни-члени НАТО терміново розглянути питання закриття неба над Україною, створення тут безпольотної зони", - сказав він.

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Під захисною спорудою, збудованою над 4-м енергоблоком ЧАЕС, зберігаються сотні тонн радіоактивних матеріалів, у тому числі радіоактивний пил, що утворився внаслідок аварії на ЧАЕС. Запорізька АЕС є найбільшою атомною електростанцією Європи. Юрій Ігнат зауважив, що йдеться про безпеку не лише України, але й усього регіону, адже дії російської армії можуть спричинити катастрофу континентального масштабу.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+105
⚡️Хакерская группировка Anonymous сообщает, что 3 марта 2022г. с банковских счетов граждан РФ будут списаны все деньги и перечислены в пользу Вооруженных Сил Украины.
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28.02.2022 21:02
+69
Все одно вони будуть збиті Київським Привидом!
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28.02.2022 21:00
+52
это будет самая страшная, самая мерзкая война за всю историю Украины..., русские летчики, горите в аду, вы не люди, вы безумные, бездушные твари...
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28.02.2022 21:02
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https://youtu.be/PhzGwPYzIlA?t=341
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28.02.2022 21:29 Відповісти
Вся кацапня, находящиеся с оружием в руках на территории Украины - международные военные преступники !!!! Международные военные преступления не имеют срока давности !!!
Вы все будете привлечены к суду и понесете заслуженное наказание!!!! Готовьтесь!!! МРАЗИ !!!!
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28.02.2022 21:16 Відповісти
Сайт РБК лежить
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28.02.2022 21:18 Відповісти
не можу зайти на сайт РБК УА...
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28.02.2022 21:19 Відповісти
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28.02.2022 21:20 Відповісти
⚡️Обращение от Anonymous к россиянам

3 марта хакеры обещают опустошить счета россиян и направить эти деньги для ВСУ
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28.02.2022 21:18 Відповісти
Почему они вообще к ней смогли подлететь что бы над ней зависнуть? Где обещанное союзниками ПВО?
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28.02.2022 21:19 Відповісти
Та были сотни ядерных испытаний.
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28.02.2022 21:31 Відповісти
А Земля плоская?
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28.02.2022 21:50 Відповісти
Интересно, а во всём цивилизованном мире теперь остались какие-либо сомнения, - кто сбил МН-17 ??
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28.02.2022 21:19 Відповісти
не рушь интригу , всё не так однозначно
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28.02.2022 21:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Gd30Yhz7Jp4







YOUTUBE.COM.
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28.02.2022 21:20 Відповісти
они сказали, что их нет .... нет так нет
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28.02.2022 22:53 Відповісти
Эти страны решили отдать Украине свои истребители.

Болгария (Миг-29) 16 шт
Болгария (Су-25) 14 шт
Польша (Миг-29) 28 шт
Словакия (Миг-29) 12 шт

Не исключено, что самолеты будут базироваться в польском аэропорту, из которого украинские летчики будут выполнять боевые задачи.
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28.02.2022 21:20 Відповісти
А пилотов где брать?
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28.02.2022 21:44 Відповісти
рашкинские самолеты для избежания попадания в радары ПВО придерживаются малых высот. Тут хорошо помогают Stinger, но ночью Стингером сбить самолет практически не реально. Тут нужны ПВО для поражения надземных целей
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28.02.2022 21:20 Відповісти
стингер бьёт на 5- 6км , поставить 5 шт в линию чрз 1 км закроют 30 км на выход там и ******* ,
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28.02.2022 21:22 Відповісти
Чтобы закрыть 30 км, надо ставить 5 шт. через 5-6 км., а не через 1 км. Тебе стингер не даем, т.к. не дружишь с арифметикой
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28.02.2022 23:38 Відповісти
разве ?не дружишь с арифметикой ты вернее с геометрией, р ечь идёт про линию гипотенузу, на ней мах углы обстрела , стратег *** , возьми листок и нарисуй тогда вдуплишься
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01.03.2022 00:15 Відповісти
мы закроем площадь пролёта 16км*36 км, думай как построение стингеров
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01.03.2022 01:09 Відповісти
чо?? а ты вообще сам понял, что ты понаписал во всех 3х репликах выше? от какой-то линии в 30 км. перешел к площади в 576 кв. км., какие-то углы на гипотенузе, что вообще какой-то бред, т.к. углы могуть быть между гипотенузой и катетами, а не НА гипотенузе. какой-то *** бессмысленный с математической точки зрения словесный салат.

пс. если решишь дальше понадрываться в псевдоматематических выкладках, имей в виду, что я окончил математический факультет одного из лучших вузов Украины с отличием.
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01.03.2022 02:37 Відповісти
думай математический факультет одного из лучших вузов Украины , хорошо думай стыдно будит потом, а = 16км* в =36 км всё правильно мы то жё не пту закончили
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01.03.2022 04:35 Відповісти
про линию гипотенузу, на ней мах углы обстрела ------ --- мах углы обстрела -- , Ватсо а не ( какой-то бред, т.к. углы могуть быть между гипотенузой и катетами)
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01.03.2022 04:50 Відповісти
расийский воздушный корабль иди на ....
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28.02.2022 21:24 Відповісти
Ну коли ж то вони заправляються,чи пальним, чи набоями?Але ,мені здається, що зненшкодити їх може якась спецгруппа,чи патризани, у При,яті ліси темні)
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28.02.2022 21:25 Відповісти
Бить на отходе нех шастать
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28.02.2022 21:25 Відповісти




ale privet poka che nado

А вы тоже не совсем понимаете как ядерные боеголовки помогут детям донбасса?
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28.02.2022 21:25 Відповісти
cегодня говорил тут с коренным камрадом, у него есть родственные связи с белорашей. так там есть еще те, кто по ночам бьёт стёкла дальнобойщикам, едущим фурами в сторону раши.
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28.02.2022 21:39 Відповісти
Євросоюз передасть Україні дані космічної розвідки про російські війська - Боррель
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28.02.2022 21:27 Відповісти
тварюки цапорилі
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28.02.2022 21:28 Відповісти
Увага! Кривий Ріг! У нас теж сирена!
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28.02.2022 21:29 Відповісти
У нас вже відбій. Але напружили всі прилеглі до Білорусі області.
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28.02.2022 21:30 Відповісти
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28.02.2022 21:29 Відповісти
российские военные самые подлые в мире
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28.02.2022 21:30 Відповісти
По чому, зависаючи над ЧАЕС, він стріляє? По лісу? (з ЗАЕС можливо). Будівельні норми таких об'єктів мають витримувати землетрус 6-7 балів. Тому падіння і розрив БК не завдадуть шкоди. Тут, щось не те....
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28.02.2022 21:30 Відповісти
Це для неушкодженої АЕС падіння літака не страшне.
Реактор 4 блоку зруйновано, тому на все це і насунуто захисний саркофаг.
Якщо його пошкодять радіоактивний пил відразу засічуть і в Україні, і в Білорусі, і в Росії.
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28.02.2022 21:35 Відповісти
7 балів зараз норма для будівництва багатоповерхових на Закарпатті. Так що думаю, що більше
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28.02.2022 22:22 Відповісти
Рашистские самолёты не могут долго находиться над ЧАЭС - у них кончается топливо, и они вынуждены покидать опасную зону
и тогда их можно безболезненно мочить.
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28.02.2022 21:31 Відповісти
Ничего не будет. Саркофаг реактора рассчитан на большие нагрузки чем падения самолета
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28.02.2022 21:31 Відповісти
сучий потрох ООН и США!!
третья мировая уже идет насмерть!! а вы боитесь удорать по РБ, по мокшандии !!! слизняки!!! не хороните будущее человечества!!
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28.02.2022 21:33 Відповісти
Як "сушки" можуть зависати? може хтось пояснити .Починає складатися враження. що нас свідомо і цинічно обманюють .Це називається терміном -ХУЦПА.
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28.02.2022 21:37 Відповісти
Манёвр называется "Кобра": угол атаки повышается, поступательная скорость уменьшается, даётся тяга, компенсирующая вес самолёта,
и он почти стоит на месте (недолго).
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28.02.2022 21:41 Відповісти
Ну то скільки він в Кобрі буде часу зависати ?) тим більше .що цей маневр не кожен рукожопий москальський літун виконає
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28.02.2022 21:49 Відповісти
Кілька секунд. Практичної користі цей маневр не має.
Чистий цирк для авіашоу та показів потенційним покупцям.
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28.02.2022 21:54 Відповісти
Пепелац в этот момент - идеальная цель для ПЗРК. Стоит на месте и газует, хрен промахнешься.
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28.02.2022 23:01 Відповісти
Стійка "Кобри". Фігура вищого пілотажу, дуже складна. Но чомусь мене беруть сумніви, що в ********* є такі аси.
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28.02.2022 21:56 Відповісти
Хіба сушки вертикального злету не мають?
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28.02.2022 23:31 Відповісти
щодо тих літунів. Колись в них був такий собі Чкалов. Про його політ під мостом навіть фільм зняли. Правда за це його посадили на гаупвахту. А прикол був в тому, що Чкалов по пяні поспорив про цей проліт. Його потім перевели випробовувачем, часто розбивався бо ліхачив. А в тоому знаменитому перельоті, вже в Америці попали в туман, датчики палива барахлять. Другий пілот вимагав садити на ближній аеродром, в Америці цього хватало і тоді а Чкалову був потрібен тільки кілометраж. Але нагадали, що сталін не пожаліє їх за розбитий літак, він таки сів. А загинув чисто по чкаловські, Новий літак, мотор не входить, підпиляли раму, інженер по моторах не дає дозвіл, матюкаються. Прийшов Чкалов, як завжди під шофе, викинув папіроску і "!летим" в польоті відірвався мотор. нквд зразу ж всіх арештувало на чолі з петляковим, залишили тільки інженера, бо той в журнал встиг записати відмову. А в афганістані ці літуни викинули четверту частину бомб Другої світової війни. Доходило навіть до психозу, коли не було чим бомбити в агітаційні бомби напихали все, що могло здетонувати, навіть каміння і кидали. Від них можна всього чекати, основа була закладена раніше.
І накінець про офіцерів. Коли великий гавноїд Сахаров носився з ідеєю термоядерної бомби, сварився доказував її потрібність. Але не було носія. Тоді вирішив зробити торпеду. І коли захищав проект, один з моряків запитав а де її будуть використовувати, сахаров сказав, наприклад торпедувати порт в Нью Йорку. Тоді цей адмірал сказав, що моряки воюють на морі а мирне населення не убивають, такі правила. А тут бабуїни з гранатами.
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28.02.2022 21:39 Відповісти
Сахаров конченное ЧМО и МРАЗИНА, котороя дало Хрущёву водородную бомбу. А потом начало строить из себя целку-диссидента.
И пиариться во всём мире вместе с жёнушкой Еленой Боннер.
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28.02.2022 21:46 Відповісти
Чкалов погиб на Поликарповскои и-180 если не ошибаюсь.
Но никак не Петляковском самолете.
И дело там было не в моторе.
https://www.youtube.com/watch?v=9SQ2nhhOl6s&list=**********************-0EArElOC9rD&index=62
3:55
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01.03.2022 00:40 Відповісти
вибачаюсь, таки полікарпов. Літак був хороший, але через цю аварію тему закрили. Проблема була саме з установкою мотора. Мотор виготовлявся в Запоріжжі. і залишились спогади того самого інженера із заводу, опубліковано у Фактах. А Полікарпова відправили у шаражку до Туполева. А скандали з моторами мали таку довгу бороду, що у 1946 році навіть зняли Маленкова а комавіації Новікову дали десятку.
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01.03.2022 03:35 Відповісти

только что!!! "ПРИМАРА КИЇВА" - 16 !!!!!

Его боятся больше, чем ПВО: украинский пилот сбил уже 16 российских самолетов



Неизвестный летчик, которого в Украине уже прозвали "Призраком Киева", сбил за 5 дней войны уже 16 самолетов оккупантов. Захватчики боятся его больше, чем ПВО.

Известный блогер Сергей Наумович рассказал немного деталей о загадочном пилоте-ассе.

"Узнал. Это не военный миф для поднятия духа нашей армии, что тоже надо. Он, "Привид Києва", реально существует. Фамилию держат в секрете, разумеется. На его счету уже 16 птичек оккупанта. Говорят, что российские пилоты боятся больше не ПВО Украины, а до смерти стремаются, чтобы на хвост им не сел этот парень и не нажал красную кнопку на манипуляторе истребителя", -
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28.02.2022 21:42 Відповісти
Вот для него нам и поступили новейшие ракеты класса "воздух-воздух".
Им всё равно Су-30, Су-27, или Су-35 - ВОНИ НЕВИБАГЛИВІ
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28.02.2022 21:51 Відповісти
В СССР была популярна документалистика, где в кадре стоит такой прожжённый ас в парадном, весь звенит как рождественский бубен от медалей, и двумя ладонями показывает салагам лётной академии, как надо выполнять виражи в бою с противником.Все стоят, слушают, еле дышат..За кадром патетическая музыка мирного времени..Вот нам бы такое снять, только чтобы на заднем плане висел портрет Бандеры, музыка Скорика и голос Русланы Писанки - "он за 5 дней боёв сбил 16 российских самолётов"..
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28.02.2022 21:59 Відповісти
афишка уже есть...правда статистика устарела )))) не успевает )))

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28.02.2022 22:05 Відповісти
Кстати может вовсе и не миф. Ракетой с тепловым наведением из засады на небольшой высоте, как вьетнамцы в свое время, вполне реально. Жертва даже не поймет, что случилось.
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28.02.2022 23:10 Відповісти
Український вояк знищив москальську БМП-2 із гранатомета. Місто Буча, Київська обл.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498380541468495878?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498381103689875459?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
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28.02.2022 21:49 Відповісти
похоже пора подключать ООН к уже не обсуждению,а "спасать мир"
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28.02.2022 22:01 Відповісти
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28.02.2022 22:01 Відповісти
Российские фашисты - самые мерзкие твари на этой планете!
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28.02.2022 22:08 Відповісти
не нужно сравнивать русню с фашистами. эти дегенеративные расово неполноценные монголоидные североазиатские свинособаки вообще не относятся к виду человека разумного.
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28.02.2022 22:11 Відповісти
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