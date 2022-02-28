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Внаслідок російського ракетного обстрілу на Київщині зруйновано гуртожиток і 2 п’ятиповерхових будинки, - МВС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Києвщині окупанти завдали ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка. Є влучання у житлові будинки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
"Близько 19:10 внаслідок ракетного удару по м. Васильків, м. Біла Церква та с. Калинівка відбулось руйнування 5 поверхового гуртожитку та 2 п’ятиповерхових ж/б. Для надання допомоги до гуртожитку у м. Біла Церква слідує 3 одиниці техніки ДСНС, у м. Васильків та с. Калинівка підрозділи не задіяно в зв’язку з обстрілами", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
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РЕПОСТ‼️
У Василькові їздить автобус і збирає жінок і дітей на евакуацію!
В ЖОДНОМУ РАЗІ НЕ СІДАЙТЕ В ЦЕЙ АВТОБУС!
Це провокація! Окупанти намагаються знову прикриватися жінками і дітьми!
#StopRussia
#StopRussianAggression
#RussiaInvadedUkraine
#RussiaInvadesUkraine
https://t.me/operativnoZSU
@operativnoZSU
Мордор признает только Силу.
Тимур Муцураев "Мама, приезжай и меня забери..."
«Если он (Путин) хочет совершить самоубийство то не нужно использовать ядерный арсенал. Он должен последовать примеру того чувака в берлинском бункере в мае 1945».
"Мы долго следим за ситуацией в Украине, как русские солдаты убивают мирных жителей. Мы будем действовать решительно и беспощадно по отношению к гражданам России. Вы не хотите менять свою власть, вы не выходите на митинги и не отстаиваете свои права. Значит, вы заодно с кровавой властью Путина.
. Поэтому мы подготовили специальную операцию для вас. Ваше правительство готовится использовать ваши деньги для уничтожения большой страны. Мы этого не допустим! Граждане России, 3 марта все ваши деньги будут списаны со счетов и перечислены в пользу Вооруженных сил Украины", - предупредили хакеры.
По их словам продолжается масштабная кибератака на всю инфраструктуру Российской Федерации. "Наши действия уже нанесли огромный урон по России. Но ожидайте самую крупную атаку за всю историю мира. У вас есть три дня, чтобы вытрясти средства из банков, в противном случае вы останетесь без денег. Мы - не бантиды, как президент Путин. Мы не начинали эту войну. Мы лишь хотим восстановить справедливость в мире", - отметили в Anonymous.
Но было бы отлично если правда !
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498341311799250947
і застрелитися , так як Украіна тобі , не по зубах !
https://twitter.com/UAWeapons/status/1498304102761127943
Было видео на 2-й день войны, возле Ирпеня у взорванного моста (между Ирпенем и с. Романовка) лежали горелые кацапы у техники в живописных позах, если кто сможет найти - плиз киньте сюда ссылку. Спасибо.
Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання.
Болгарія (Міг-29) - 16 шт
Болгарія (Су-25) - 14 шт
Польща (Міг-29) - 28 шт
Словаччина (Міг-29) - 12 шт