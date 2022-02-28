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Від початку вторгнення Росія випустила 113 крилатих ракет по мирним містам України, - Залужний. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Від початку вторгнення Росія випустила 113 крилатих ракет по мирним містам України, - Залужний. ІНФОГРАФІКА

Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр" по мирним містам і селам України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Від початку вторгнення Росія випустила 113 крилатих ракет по мирним містам України, - Залужний 01

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - підкреслив головком ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым"
Джохар Дудаев, из книги "Атака Ичкерийского Волка".
Очерки политической истории Украины
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28.02.2022 22:18
+27
Польша вооружает Украину истребителями МиГ-29 и ракетами.

Информацию об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова в своем Facebook.

Вот кто уж действительно Братский Народ. Спасибо Польша!
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28.02.2022 22:22
+19
Загинула перша жінка пілот Наталя Пераков. Царство небесне їй! Слава герою!
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28.02.2022 22:19
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Це Сумська область. Москалі сикучі покидали свої танчики та *********. Деяких кацапів убили.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498304102761127943
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28.02.2022 22:16 Відповісти
https://twitter.com/UAWeapons/status/1497904414178349060
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28.02.2022 22:19 Відповісти
Цены на металлолом упад знатно.
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28.02.2022 22:32 Відповісти
Самая большая ошибка - это пренебречь украинцами. Посчитать украинцев слабыми. Обидеть украинцев. Никогда не обижайте украинцев. Украинцы никогда не бывают так слабы, как вам кажется. Не дай Всемогущий Аллах изгнать украинцев или отобрать что-то у украинцев. Украинцы всегда возвращаются. Украинцы вернутся и вернут своё. Но когда украинцы возвращаются, они не умеют рассчитать силу и применить её пропорционально. Они уничтожают всё на своём пути. Не обижайте украинцев. Иначе, когда украинцы вернутся на землю, где похоронены их предки, то живущие на этой земле будут завидовать мёртвым"
Джохар Дудаев, из книги "Атака Ичкерийского Волка".
Очерки политической истории Украины
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28.02.2022 22:18 Відповісти
Речь Посполита испытала это сполна
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28.02.2022 22:19 Відповісти
Гнилозубый кацап - иди на ***
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28.02.2022 22:22 Відповісти
Ну чого ж ти його так. Якась крапля істини є. Але не та, про яку він думає.
Він навіть не знає, бідака, що Річ Посполита, незважаючи на назву, від початку була союзом трьох народів: поляків, литів і українців.
Але поляки, зайнявши лідируюче місце в тій державі, зробили величезну помилку (яку вони не хочуть признавати і досі).
Відчувши себе володарями наймогутнішої на той час держави в Європі, вони почали гнобити і українців, а потім і литів. Почались чвари і війни всередині, чим потім дуже хитро скористалася підла московія.
В час процвітання Речі Посполитої московія була проти неї... ну як сьогодні придністров'я проти України.
Навіть в кінці свого існування, як велика держава, можна було виправити. Потрібно було урівняти повністю в правах польську і українську шляхту і все. Але ні = поляки гонорові, а москалі хитрі. Пообіцяли Хмельницькому і шляхті повне володарювання на своїй землі, а гетьман мав права, як і московський цар. Правда, текст справжнього Переяславського договору вони потім тихенько знищили і переписали під себе.
А якби у поляків не грав гонор в одному місці, то хто знає, як пішла б історія далі. Одно скажу - не було б ніякої російської імперії.
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28.02.2022 22:55 Відповісти
Річ Посполита - це калька з латини res publika. Українською Річ Суспільна. Обозначає суспільний устрій держави, без національного забарвлення.
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01.03.2022 01:09 Відповісти
Я в курсі. Я мав на увазі, що назву союзу дали поляки з литами, які були католиками.
Українці (православні) приєдналися до союзу вже з готовою назвою і багато хто не знає - добровільно. І держава початково задумувалась саме як республіка, правда, з трьох королівств.
Ну тоді так думали - такий собі сімбіоз самодержавності і демократії між самодержавностями.
Але чвари все зіпсували. І не останню роль в цьому відіграла релігійна підпорядкованість.
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01.03.2022 01:36 Відповісти
Лучше дикой русни этого никто не испытывал.
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28.02.2022 22:25 Відповісти
всегда у светлой стороны есть темная
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28.02.2022 22:26 Відповісти
У русских фашистов светлой стороны нет, не было, и не будет. Зверье, генетические отходы.
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28.02.2022 22:28 Відповісти
Дудаев сделал множество пророчеств, великий человек. И настоящий герой Чеченский бандера. Если бы мир тогда помог решить проблему Чечни не было бы путлера и нынешней войны 100%
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28.02.2022 23:02 Відповісти
Динаміка кількості по дням свідчить про те, що ракет у них меншає
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28.02.2022 22:19 Відповісти
Первый день был судным днем.
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28.02.2022 22:24 Відповісти
Должен был стать
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28.02.2022 22:26 Відповісти
стал. для кацапии...
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01.03.2022 00:43 Відповісти
Знати б скільки залишилось?
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28.02.2022 22:27 Відповісти
Чуточку. Тоже самое с резервами. Он побоится резерв бросить, так как тут же страшные хохлы и надо тыл прикрывать.
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28.02.2022 22:28 Відповісти
Калибров у русофашистов было 150-200 штук, половину в сирийской пустыне пропала. Искандеров 140 пусковых комплексов всего. Уже похоже что заготовили отстреляли.
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28.02.2022 22:35 Відповісти
Загинула перша жінка пілот Наталя Пераков. Царство небесне їй! Слава герою!
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28.02.2022 22:19 Відповісти
Царство Небесне!
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28.02.2022 22:21 Відповісти
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28.02.2022 22:28 Відповісти
так 180 чи 113?
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28.02.2022 22:19 Відповісти
113 по містам України та їх мешканцям, а загалом 180.
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28.02.2022 22:32 Відповісти
А сколько всего у них было?
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28.02.2022 22:20 Відповісти
щось у мене якась тривога нарастає
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28.02.2022 22:20 Відповісти
має бути навпаки - кількість випущених ракет з кожим днем зменшується. Ресурси закінчують. Москалі не можуть все робити з власних компонентів і потребують імпорту з Німеччини, Словенії, ... Але тепер вже нічого не отримають.
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28.02.2022 22:22 Відповісти
але ж скільки вони ще лиха нароблять тим брухтом, який у них залишився
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28.02.2022 22:24 Відповісти
там ще турки підсобили, таки не пропустили ТРК Трібуц і Варяг разом із супроводом в Чорне море, там, напевне штук 150 калібрів мало бути. З Північного флоту пропустили. Десь там в глубині Сибірських руд, при зустрічі з так званим бізнесом рузге, без військових і фсб, путін пояснював, що цих ракеток є до 300 штук всього на озброєнні. А нових через санкції не буде. Також він пройшовся по стрілецькій зброї і по броневиках. Теж немає чим поповнити, фінляндія (броня, стволи,автомати кулемети.) словенія (патрони, снаряди) вийшли із співпраці а Ротенберг не справиться раніше ніж за два три місяці, але і там питання чи зможуть самі.
Памятається як при Пороху, хотіли у фіннів закуповувати броню для своїх БТР, то так звані "металурги" аж з трусів вискакували, що фінська броня не якісна,навіть стріляли. Бігус вів прямий репортаж з цього дійства. А потім фінни відмовились. На хера такі покупці потрібні.
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28.02.2022 23:02 Відповісти
ЦЕНЗОРу
... по мирним містам і селам України ---- це по-московськи
... по мирних містах і селах України ---- це по-українськи
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28.02.2022 22:20 Відповісти
Не по ураїнськи, а українською
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28.02.2022 22:21 Відповісти
що редактор шо бот пользуются одним гугловым переводчиком. который модерируется пользователями
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28.02.2022 22:23 Відповісти
Коли пишете по-українськи, то ставте дефіс. Так писали українські мовознавці ще до впливу на них сталінської комунізації; зокрема, Олена Курило.
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28.02.2022 22:24 Відповісти
Ти сюди зошити прийшов перевіряти?
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28.02.2022 22:27 Відповісти
Українською, а не по-українськи.
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28.02.2022 22:24 Відповісти
ще раз:
по-українські - так писали українські мовознавці в 1920-х роках;
українською - таке написання з'вилося вже після Другої світової війни,
тобто, це вже вплив московського комунізму. Поляки кажуть: Чи пані мовіть по-польскі?
Так і у інших слов'ян.
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28.02.2022 22:35 Відповісти
Прийшла пора незадоволеним російським бізнесменам, м'яко кажучи, те, що творить кривавий карлик, мочити в бункері.
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28.02.2022 22:21 Відповісти
В бункере есть сортир
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28.02.2022 22:33 Відповісти
як свідчили очевідці, в 1941 році сталіну екстренно будували бункер але у самарі. 7 поверхів, кабінет -копія. Але той Москви не покинув. Дивився фотки він такий як і зараз. А якщо фюрер в бункері, то це скоріш за все у Єкатеринбурзі. Бо там дуже довго будували Єльцинський ценрт-бетонну споруду. Скоріш за все , бункер там.
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28.02.2022 23:08 Відповісти
Польша вооружает Украину истребителями МиГ-29 и ракетами.

Информацию об этом сообщила народный депутат от Слуги народа Галина Третьякова в своем Facebook.

Вот кто уж действительно Братский Народ. Спасибо Польша!
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28.02.2022 22:22 Відповісти
А ця дефективна звідки знає ? Хто це опудалу-позорищу українського парламентаризму сказав? Чи не Арахамія з Стефанчуком?
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28.02.2022 23:09 Відповісти
Кацапську колону розбили в Київській області.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498274281851170821

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28.02.2022 22:26 Відповісти
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28.02.2022 22:27 Відповісти
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28.02.2022 22:27 Відповісти
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28.02.2022 22:28 Відповісти
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28.02.2022 22:32 Відповісти
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28.02.2022 22:33 Відповісти
Прилег отдохнуть.
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28.02.2022 22:36 Відповісти
Спит вечным сном
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28.02.2022 22:38 Відповісти
І вкраденою Фантою не скориставсь.
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28.02.2022 22:43 Відповісти
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зв Сталіним. Сталін каже:

Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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28.02.2022 22:52 Відповісти
красивое
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28.02.2022 22:58 Відповісти
А Кулеба вчера насчитал 180 ракет
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28.02.2022 22:27 Відповісти
Може мається на увазі по цивільній інфраструктурі окремо
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28.02.2022 22:29 Відповісти
Ответьте на простой вопрос, почему при планировании атак на военные объекты всегда вспоминают Воронеж? Почему сегодня есть гражданские жертвы от удара по военному объекту в Броварах?
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28.02.2022 22:50 Відповісти
братья как никак, выразили нам чисто по братски любовь
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28.02.2022 22:27 Відповісти
Трасса Лебедин-Тростянец https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1498293986087387139
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28.02.2022 22:30 Відповісти
⚡️Под Лебедином (Сумская область) байракраты и артиллерия уничтожили около 100 российских танков, - оперативное ************* "Север".
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28.02.2022 22:30 Відповісти
Там, мабуть, не тільки танки в цій цифрі.
Снаряди, цистерни, запчастини. Це все автомобілі. А ще є відео, де біля Лебедина їдуть САУ МСТА-С. От їх би розхерачили, а то зло"буча штука
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28.02.2022 22:50 Відповісти
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28.02.2022 22:35 Відповісти
Уроди
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28.02.2022 22:35 Відповісти
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28.02.2022 22:36 Відповісти
Під Харьковом спалили танк московських загарбників.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498271549798891528?s=20&t=-MVM0evJMhAcr0j0jSOavQ
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28.02.2022 22:37 Відповісти
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28.02.2022 22:45 Відповісти
У американцев другие цифры. Кому верить?
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28.02.2022 22:48 Відповісти
Пруф ?
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28.02.2022 22:53 Відповісти
Россия запустила "в общей сложности более 160 ракет для авиаударов" по Украине, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный представитель Министерства обороны США. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
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28.02.2022 23:41 Відповісти
Я верю американцам они явно фиксируют пуски. А наши фиксируют прилеты. То что упало незадолго после старта мимо. А такого как показывает Сирия много. Особенно если учесть ,что туда отбирали ракеты поновей получше "на экспорт " . На показ перед миром и там обоскались.
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28.02.2022 22:58 Відповісти
Отличная логика, мне нравится
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28.02.2022 23:38 Відповісти
С сегодняшнего дня я уверен у кацапни нет никаких шансов. Кремлевский ублюдок гонит на убой кучи железа и горы мяса. ВОВ один к одному. Напоминает ржевскую операцию. Одна печаль гибнут наши герои. Но сейчас у нас есть чем е...шить гадов. Но шила в мешке не утаишь скоро путинские рабы поймут ,что это билет в один конец. СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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28.02.2022 22:52 Відповісти
Трохи Ердоган розчаровує. Хоч і закрив Протоку, але ж то не для кораблів ЧФ. Для кораблів іншої прописки. Та ї слова, що не хоче повертатись спиною ні до кацапії, ні до нас.
Значить байрактарів не підвезе, поки що.
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28.02.2022 22:55 Відповісти
московия всегда несет зло!!! красный террор, голодомор, разкуркливание, репрессии, гулаг, растрельные тройки!!

бороться!!!
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28.02.2022 23:00 Відповісти
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01.03.2022 07:13 Відповісти
 
 