УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15065 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
16 490 31
Болгарія (487) війна (56581) Міноборони (5293) звільнення (1511)

Міністра оборони Болгарії Янева звільнили за небажання називати вторгнення Росії в Україну війною

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міністра оборони Болгарії Янева звільнили за небажання називати вторгнення Росії в Україну війною

Прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков звільнив міністра оборони Стефана Янева за його небажання назвати вторгнення Росії в Україну війною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Петков сказав, що його центристський коаліційний уряд у вівторок попросить парламент затвердити відставку Янева і призначити на цю посаду Тодора Тагарьова, який у 2013 році був виконувачем обов'язків міністра оборони.

"Мій міністр оборони не може використовувати слово операція замість слова війна. Не можна називати це операцією, коли вже вбито тисячі солдатів з одного та з іншого боку", - заявив Петков у телевізійній заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Болгарія готова допомагати у дипломатичному врегулюванні напруженості між РФ та Україною, - прем'єр Петков

Прем'єр-міністр заявив, що Болгарія не може мовчати, бачачи "щось настільки очевидне" і з чим вони не згодні.

Президент Румен Радев сказав, що зміна міністрів оборони у розпал військової кризи була ризикованою, і відповідальність за це нестиме правляча коаліція.

Болгарія є членом ЄС і НАТО, але багато хто в цій балканській країні відчуває сильну культурну та історичну спорідненість з Росією. Дехто побоюється, що дуже рішуча позиція проти російського вторгнення може зашкодити Болгарії, яка залежить від постачання російських енергоресурсів та припливу туристів на свої літні курорти на Чорному морі.

Також читайте: Болгарія - Росії на вимогу щодо виведення сил НАТО: "Ми самі вирішуємо"

24 лютого за вказівкою президента Володимира Путіна Росія розпочала війну з Україною. Російські війська п'ятий день обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють у житлові будинки. В Україні запровадили воєнний стан та оголосили загальну мобілізацію.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+18
Свидетели "спецоперации"
показати весь коментар
28.02.2022 23:02
+13
Падлюка, туди йому і дорога
показати весь коментар
28.02.2022 23:02
+11
Русскій Янев , пашол *****!!!
показати весь коментар
28.02.2022 23:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Свидетели "спецоперации"
показати весь коментар
28.02.2022 23:02 Відповісти
Болгарский министр обороны, иди *****!
показати весь коментар
28.02.2022 23:38 Відповісти
Та нє: просто мудило.
показати весь коментар
28.02.2022 23:42 Відповісти
Падлюка, туди йому і дорога
показати весь коментар
28.02.2022 23:02 Відповісти
Ещё одна консерва.
показати весь коментар
28.02.2022 23:05 Відповісти
Ще один братчик, **** православна. Пiдху*ловник. Болгарська Меркель
показати весь коментар
28.02.2022 23:06 Відповісти
тварь конченая,видать кацапи бабулек подкинули
показати весь коментар
28.02.2022 23:07 Відповісти
показати весь коментар
28.02.2022 23:10 Відповісти
Надо было ещё *********
показати весь коментар
28.02.2022 23:10 Відповісти
Русскій Янев , пашол *****!!!
показати весь коментар
28.02.2022 23:12 Відповісти
Ой дурак пуйло тебе уже не заплатит уже нечем.
показати весь коментар
28.02.2022 23:13 Відповісти
Vsi ******** ZARAZ! iduti NANUI!
SLAVA UKRAINI!
показати весь коментар
28.02.2022 23:14 Відповісти
Міністр Янев,іди *****
показати весь коментар
28.02.2022 23:16 Відповісти
Vony zalyshilysia sche v uGorschini. Vsi vony kolysi vidsosuti! Iobani bozgory.
показати весь коментар
28.02.2022 23:17 Відповісти
Смерть москвофашистським окупантам та їх колаборантам Смерть.
показати весь коментар
28.02.2022 23:19 Відповісти
Blokuite budilaska ************!
показати весь коментар
28.02.2022 23:19 Відповісти
нам бы сначала лехаим рабиновича-медведчука в стойло поставить...
показати весь коментар
28.02.2022 23:19 Відповісти
колись в Болгарії був такий комінтерновець Димитров. у 1925 році вони задумали переворот проти царя і підірвали православний храм. Маса жертв. Комінтерн, ясна річ, звинуватив самого царя в організації підриву. А потім підпалили Рейхстаг, хотіли посадити, але вони забезпечились, поджигатель був невиліковно психічно хворий. Чуваши хвастаються, що болгари є нащадками великої Булгарії, це їх хан Аспарух в свій час відкочевал в теплі краї. Звідки і така любов до всього рузге. Коли сталін викатив через молотова при приєднанні СРСР до союзу трьох гітлеру пропозицію -Болгарія ,Румунія наша сфера впливу, Босфор наш, турки повинні відступити. Гітлер прямо спитав. а ви в болгарів та румун спитали. у Сталіна була відповідь - погодяться. Німці перепитали, а вони не погодились. Потім у 1945 році Димитров з них "спросил" і жорстоко. Звідти і йдуть ці атавізми.
показати весь коментар
28.02.2022 23:27 Відповісти
у де яких болгар є територіальні притензії до своїх сусідів. навіть знаючи що зі вступом до ЄС територіальні притензії одніє до іншої країни ЄС не мають прав - ці імперські болгари досі мусірують тему претензій до П.Македонії Греції і Румунії. вони не скриваючи це говорять усім віпочиваючим в їхній країні - ще до війни. Це той випадок коли багато росіян отримали право жити в цій країні і всеж продовжують натравляти болгар на сусідів обіцяючи росіянську допомогу *****. Тому Угорщина і Болгарія мають провести в себе зачистку росіянської агентури - негайно.
показати весь коментар
28.02.2022 23:28 Відповісти
Кацапська підстилка, москальня за нафтодоллари наплодила таких проституток дохера по всьому світові, от і оборзіли тому, лізуть круґом бо завжди знаходиться якась ***** що їх на заході відмазує, сраний лібералізм, брехливий і продажний
показати весь коментар
28.02.2022 23:30 Відповісти
причем тут либерализм?
показати весь коментар
01.03.2022 01:23 Відповісти
Ліберали - ліві, комуністи, соціалісти, корумповані продажні шкіри, що руйнують із середини консервативні традиції по всьому світові останні 20-30 років, особливо на заході, щоб це зрозуміти більш особисто, треба за кордоном пожити. Москалі, Сорос і Міжнародний фінансовий форум, цьому дуже сприяли, бабло пхали. Може зараз вже щось зміниться, бо деґрадація заходу і привела до борзоти пуцлера. Наших Українських лідерів також тяґнули вліво, корумпували де можна.
показати весь коментар
01.03.2022 12:13 Відповісти
Скрепы?
показати весь коментар
01.03.2022 12:17 Відповісти
Скрепи це в Росії, для внутрішньоґо споживання, у нас традиції, віра, культура, а ти дійсно такий обмежений, чи дурака включаєш? Ти де проіснував останні 10 років?
показати весь коментар
01.03.2022 12:24 Відповісти
Так ты те же скрепы повторяешь.
показати весь коментар
01.03.2022 12:27 Відповісти
напевно тяжко бути таким дебілом як ти, бувай здоров не кашляй, і вчись Українською розмовляти, щоб хто не подумав чоґо
показати весь коментар
01.03.2022 13:07 Відповісти
Его бы под смерчи сегодня в Харьков, циник херов но хоть **********).
показати весь коментар
28.02.2022 23:43 Відповісти
Ха ха, мінус один путлєровец.
показати весь коментар
01.03.2022 01:12 Відповісти
 
 