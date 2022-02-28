"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал" - посол України в ООН нагадав як помер Гітлер
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український посол в ООН Сергій Кислиця вважає, що дії Росії в Україні нагадують дії Гітлера на початку другої світової.
Про це він сказав у свої промові на засіданні Генеральної асамблеї ООН у понеділок.
"Дуже чіткі паралелі можна провести з другою світовою", - зазначив посол, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал. Він може зробити як той хлопець в Берліні, в бункері у травні 1945 року" —прокоментував Кислиця погрози Путіна застосувати ядерну зброю.
In a fiery speech to the United Nations General Assembly on Monday, Ukrainian Ambassador Sergiy Kyslytsya drew parallels between Russian President Vladimir Putin's invasion of Ukraine and Adolf Hitler's early World War II tactics.— Newsweek (@Newsweek) February 28, 2022
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«Одно дело, когда речь идет о мирном времени, а другое - когда наши военные выполняют важнейшие задачи по поддержанию мира и безопасности, пусть даже это происходит за рубежом», - заявил депутат Василий Пискарев
Даже на Гитлера несколько раз покушались свои.
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Это, млять, КАК ***** нужно было накуевертить в мире, чтобы тебя атаковали в стране, в которой не бывает преступлений тяжелее чем нетрезвая езда за рулем, а полиция выполняет больше социальные функции?!
imenno vremia i igraet protiv *****.
фюрер есть
пистолет дайте уже
пусть шойгу сначала на себе протестирует
Труп з бункера...
ja eto fuflo pro ego zahodi na kacapskij pablic prochital - vtiraetsia kak glist az svistit.
Так что нужно чтобы ему помогли попасть в рай, раз оно само это сделать не в состоянии.