"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал" - посол України в ООН нагадав як помер Гітлер

Український посол в ООН Сергій Кислиця вважає, що дії Росії в Україні нагадують дії Гітлера на початку другої світової.

Про це він сказав у свої промові на засіданні Генеральної асамблеї ООН у понеділок.

"Дуже чіткі паралелі можна провести з другою світовою", - зазначив посол, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал. Він може зробити як той хлопець в Берліні, в бункері у травні 1945 року" —прокоментував Кислиця погрози Путіна застосувати ядерну зброю.