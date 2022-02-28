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"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал" - посол України в ООН нагадав як помер Гітлер

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український посол в ООН Сергій Кислиця вважає, що дії Росії в Україні нагадують дії Гітлера на початку другої світової.

Про це він сказав у свої промові на засіданні Генеральної асамблеї ООН у понеділок.

"Дуже чіткі паралелі можна провести з другою світовою", - зазначив посол, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо Путін хоче вбити себе, то не треба для цього використовувати ядерний арсенал. Він може зробити як той хлопець в Берліні, в бункері у травні 1945 року" —прокоментував Кислиця погрози Путіна застосувати ядерну зброю. 
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Топ коментарі
+59
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28.02.2022 23:07
+35
Харош
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28.02.2022 23:06
+34
харош ***** путиным обзываты в оонах..
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28.02.2022 23:08
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Харош
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28.02.2022 23:06 Відповісти
харош ***** путиным обзываты в оонах..
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28.02.2022 23:08 Відповісти
Нові словники вже на підході.
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28.02.2022 23:18 Відповісти
Госдума начала разрабатывать законопроект, предусматривающий до 15 лет лишения свободы за «фейки» о действиях российских войск

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

«Одно дело, когда речь идет о мирном времени, а другое - когда наши военные выполняют важнейшие задачи по поддержанию мира и безопасности, пусть даже это происходит за рубежом», - заявил депутат Василий Пискарев
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28.02.2022 23:07 Відповісти
У оркв реально хунта.
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01.03.2022 01:05 Відповісти
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28.02.2022 23:07 Відповісти
Шо так патронов много? Боитесь, шо оно промажет с первых попыток?
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28.02.2022 23:14 Відповісти
преемник контрольный произведет. а он будет и очень быстро. и не факт, что будет готов к капитуляции
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28.02.2022 23:18 Відповісти
ботокс може не пробити з першого разу!
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28.02.2022 23:25 Відповісти
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28.02.2022 23:26 Відповісти
Треба точнісінько у скроню так, як і кацапські танки найкраще пробивати збоку.
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28.02.2022 23:30 Відповісти
Пам"ятають як у нас Кравченко двома пострілами "самовбився" тому цілу обойму про запас ((
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28.02.2022 23:33 Відповісти
Трусливый народ, трусливая элита...
Даже на Гитлера несколько раз покушались свои.
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28.02.2022 23:24 Відповісти
гидують гліста?
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28.02.2022 23:32 Відповісти
19
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01.03.2022 01:01 Відповісти
хай застрелится с перфоратора перьевым сверлом на минимальной скорости в прямом эфире...
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28.02.2022 23:34 Відповісти
Красунчик.
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28.02.2022 23:09 Відповісти
А ещё он может сесть на швабру пока конец не вылезет из плешивого черепа заполненного ботоксом.
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28.02.2022 23:09 Відповісти
Самое главное правило на войне - не потерять бдительность. Украинцы, у нас идет полномасштабная война - здесь убивают. По Украине шастают диверсанты и у них есть поставленная задача, которую они будут выполнять любой ценой. Они будут выходить на контакт с людьми, представляться союзниками которые сбежали от российской армии и хотят выйти на контакт с ВСУ - Никогда не доверяйте оккупанту - никогда. Сообщайте в СБУ как только дороги с этими людьми разойдутся.
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28.02.2022 23:10 Відповісти
Пацюк цього ніколи не вкоротить собі віку. Для цього потрібно бути людиною.
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28.02.2022 23:13 Відповісти
Новичёк!
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28.02.2022 23:13 Відповісти
polonium
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28.02.2022 23:19 Відповісти
Достаточно мыло и шнурок (выдержит глиста такого)
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28.02.2022 23:13 Відповісти
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28.02.2022 23:32 Відповісти
Солдат росії коштує 50 доларів, а завтра 25

https://t.me/operativnoZSU/9707
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28.02.2022 23:15 Відповісти
судячи як їх знарядили на війну..це дорога в один кінець..їх послали просто на убой..Дивлячись на одяг можна зрозуміти.що назад їх ніхто не чекав
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01.03.2022 00:02 Відповісти
Русске солдат, который хочет "убивать нацистов в Украине", может убить по крайней мере одного настоящего нациста, даже не переходя границу - пустив себе пулю в висок.
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28.02.2022 23:15 Відповісти
Пропоную акцію в селищах, де є, не дай боже, ризик заходу колон уродів "з-за парєбріка": поставити вздовж доріг, в громадських місцях дзеркала с підписом - "вот наши фашисты!", " русский, запомни - так здесь выглядит нацик!"
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28.02.2022 23:39 Відповісти
Долучайтесь до знищення москвофашистських окупантів! Слава Україні!❤🖤
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28.02.2022 23:16 Відповісти
Ще одна москальська бронемашина стала української.

https://twitter.com/UAWeapons/status/1498389475373768704?s=20&t=6l-oRkcRlDd7a8xH8q3I6A
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28.02.2022 23:16 Відповісти
Дуже дипломатично витончене спонукання до самогубства
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28.02.2022 23:16 Відповісти
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28.02.2022 23:18 Відповісти
В Исландии напали на российское консульство.
Это, млять, КАК ***** нужно было накуевертить в мире, чтобы тебя атаковали в стране, в которой не бывает преступлений тяжелее чем нетрезвая езда за рулем, а полиция выполняет больше социальные функции?!
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28.02.2022 23:19 Відповісти
eto oni umejut . u rjuzke vitjazov talant....navernoe v teply geizer nasrali....
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28.02.2022 23:27 Відповісти
Московські загарбники втратили БТР-82А.

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28.02.2022 23:21 Відповісти
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28.02.2022 23:22 Відповісти
А розмили кацапожмура.Вибачайте за кацапосленг.
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01.03.2022 01:09 Відповісти
***** все равно как померать, в петле,в гааге, от рук соучастников,он больной, и пока его не завалят, он будет делать,что в его больной голове, а т.к. российский народ, даже если будет гавно чавкать от санкций, но об этом не будет возмущаться, разве что только на кухне,то единственный выход это его окружение, которое говно чавкать не хочет, и решится на этот правильный шаг, но для этого нужно время, у нас его нет.
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28.02.2022 23:24 Відповісти
serjozno net?
imenno vremia i igraet protiv *****.
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01.03.2022 01:08 Відповісти
бункер есть
фюрер есть
пистолет дайте уже

пусть шойгу сначала на себе протестирует
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28.02.2022 23:29 Відповісти
Шойгу деревяні ляоьки робить..буратін стругає..мабуть ляльки Вуду... Вові
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28.02.2022 23:56 Відповісти
Пуцькін вже списаний матеріал!
Труп з бункера...
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28.02.2022 23:30 Відповісти
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28.02.2022 23:30 Відповісти
Давай ,Вова! Не стесняйся!!!!
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28.02.2022 23:31 Відповісти
Я выбрал такой ник , что бы заходить на сайты мордора и их там ********* . Они видя ВВ боялись сразу даже что либо отвечать . Теперь мой адрес просто заблокирован везде . Мало того , в 99% комментарии на их помойках просто отключены , а читать их блевотину и не отправлять их на их корабль #идинахуй не вижу смысла . Слава Украине !!! Слава Нации !!! Смерть москалям !!!!!!!!!!!!!
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28.02.2022 23:43 Відповісти
там немає сенсу щось доказувати чи розказувати..там відбиті мізки..там вата..І кремлеботи з початку війни загаджують все. та і Модератори теж не банять кремлеботів.хіба що вже наглих дуже
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28.02.2022 23:55 Відповісти
тут виникла друга проблема . Замінив цей нік в Google та на Фейсі , тільки що , а при заході на Цензор через гугл знову вспливає ВВ .Тепер не знаю як це змінити . Плять .
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01.03.2022 00:01 Відповісти
и не узнаешь, кацап! Все помнят твой кацапский треп тут!
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01.03.2022 01:01 Відповісти
довбню в тебе нема чим помнити , ти довбень від народження . Можеш приїхати до Хмельницького , я проведу з тобою наГАДувальну співбесіду , вулик ти порожній .
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01.03.2022 01:07 Відповісти
on palitcia neothodia ot kassi. momentalnij perehod na personalii i mat s ugrozami.
ja eto fuflo pro ego zahodi na kacapskij pablic prochital - vtiraetsia kak glist az svistit.
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01.03.2022 01:13 Відповісти
паліца ...... таких як ти і то створіння треба завжди називати своїми іменами , наприклад : путін - ***** , кацапи - вороже сміття , причому всі , раіся - агресор для всього світу , а ви два барани які не в змозі це зрозуміти за відсутністю мізків , всосало ?
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01.03.2022 01:43 Відповісти
v spam - laxta
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01.03.2022 01:47 Відповісти
в очах такої кацапської лох ти як ти , всі такі . А тепер всосало наше сало ?
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01.03.2022 01:50 Відповісти
Може тут зав"язаний інд.номер ноута чи смартфона.У мене на фейсі ніяк не розблуковувалась сторінка. Подумав реєструватись змінивши ім"я. Так став Петр. А стара сторінка є бездіяльна
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01.03.2022 01:17 Відповісти
на завтра хлопці запевнили що вирішать цю проблему , але всерівно дякую .
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01.03.2022 01:47 Відповісти
Сильно!Браво !
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28.02.2022 23:51 Відповісти
Сергей Олегович Вы лучший!
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28.02.2022 23:56 Відповісти
Чтобы самоубится, надо хоть какие-то мужские причиндалы иметь. А у этого недоразумения - половой орган бабушки, и то в недоразвитом состоянии.
Так что нужно чтобы ему помогли попасть в рай, раз оно само это сделать не в состоянии.
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01.03.2022 00:03 Відповісти
Кислиця аплодую стоя!!!
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01.03.2022 00:07 Відповісти
Если путин так хочет в рай, то есть простой способ реализовать эту мечту. Достаточно найти любой деревенский сортир, практически в каждом из них есть портал в рай. Что бы воспользоваться порталом нужно просто нырнуть туда головой вниз. Желательно попросить кого-нибудь что бы завязали вам за спиной руки, тогда надежность срабатывания портала существенно вырастет
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01.03.2022 00:19 Відповісти
Неуместное сравнение: Адольф был конечно отморозком и фанатиком, но уж никак не трусом. А кремлёвский гопник - мелкий гебешник, который смертельно боится даже вируса. Так что других он без тени сомнений отправит на верную смерть, но собою дорожит безмерно, так что самоубийства не совершит.
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01.03.2022 00:29 Відповісти
ПРЕДАТЬ ***** вселенской АНАФЕМЕЕЕ!!!!!
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01.03.2022 00:40 Відповісти
 
 