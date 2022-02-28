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Польща цілком готова надати всю необхідну допомогу Україні зі вступом до ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Польща цілком готова надати всю необхідну допомогу Україні зі вступом до ЄС

Міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау пообіцяв надати всю необхідну допомогу для вступу України в ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на йогоTwitter-cторінку.

"Польща завжди виступала за членство України в ЄС. Сьогодні, коли українці героїчно захищаються від російської агресії, настав час вітати Україну у спільноті ЄС. Польща надасть всю необхідну допомогу в процесі вступу України", - зазначив він.

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Топ коментарі
+16
⚡️Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан решил расследовать преступления России против Украины.

Действия россиян он квалифицирует, как военные преступления и преступления против человечества.
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28.02.2022 23:03
+15
⚡️Экс-глава МИД России Андрей Козырев про объявленную Путиным "военную операцию" в Украине:

▪️"И я не знаю, что наши военные думают, они должны защищать прежде всего российских детей, матерей, города. Их сейчас задача главная - не допустить ядерной авантюры, иначе они не только не защищают Россию, а они будут участвовать в уничтожении своей родины без всякой причины"
▪️"Эта военная кампания закончится поражением, после которого России придется выплачивать репарации Украине"
▪️"Никакой военной победы в Украине не будет, придется уходить с позором".
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28.02.2022 23:04
+13
⚡️МИД Британии сообщает, что в ближайшее время Британия полностью "заморозит" активы всех российских банков.
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28.02.2022 23:01
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⚡️МИД Британии сообщает, что в ближайшее время Британия полностью "заморозит" активы всех российских банков.
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28.02.2022 23:01 Відповісти
⚡️Канада намерена запретить импорт нефти из России - премьер-министр страны Трюдо
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28.02.2022 23:02 Відповісти
⚡️Канада поставит Украине противотанковое оружие, а также откажется от импорта российской нефти, заявил премьер Трюдо
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28.02.2022 23:02 Відповісти
⚡️Прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан решил расследовать преступления России против Украины.

Действия россиян он квалифицирует, как военные преступления и преступления против человечества.
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28.02.2022 23:03 Відповісти
А где заява на хутина ЛИЧНО ??

это должно идти отдельным делом !
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28.02.2022 23:08 Відповісти
сходи напиши.
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28.02.2022 23:11 Відповісти
Ваня, я Вас как-то посылала домой в рашу , здесь водки нет
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28.02.2022 23:13 Відповісти
пиз..ть - не мешки ворочать.
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28.02.2022 23:14 Відповісти
Можеш скористатись цим зразком:

Прокурору міста...

Від....
...
Адреса:

Заява

24.02.2022 війська Російської Федерації порушили державний кордон України та розпочали війну в Україні, вбиваючи громадян України, знищуючи державне майно України та приватне майно громадян України. Вимагаю визнати за це відповідальним та негайно порушити кримінальну справу стосовно Президента РФ Путіна Володимира Володимировича , віддавшого накази на злочинні дії, об'явити його в міжнародний розшук та накласти арешт на його майно, банківські рахунки, для забезпечення подальших позовів проти нього за шкоду, завдану українським громадянам.
Про результати розгляду моєї заяви прошу повідомити мені за вказаною вище адресою.
Підпис
Дата

І не треба чекати суду в Гаазі. Український слідчий може швидше все зробити. Тільки треба, щоб знайшовся той, хто напише заяву (а не буде базікати про марну справу) і потім слідчий, який не марно отримує зарплатню
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28.02.2022 23:34 Відповісти
а Вы почему до сих пор не написали ?
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28.02.2022 23:54 Відповісти
Коли був час, я робив те, що міг . Останні роки я проживаю в Німеччині.
А чому це написав - тому що з МОЇХ родичів та знайомих на мою пропозицію ніхто досі не зробив. Хоча вони як і тут на форумі майже не готові рвати окупантів.
Свого часу я багато допомагав іншим, без думки на подяку, тільки більш за все ті, кому я допомагав, самі не дуже активні були.
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01.03.2022 15:09 Відповісти
На форуме якраз усі готові рвати окупантів на шматки .Робота іде на всіх фронтах .
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01.03.2022 15:15 Відповісти
До речі - те , що я надав зразок заяви - теж труд, іноді більш вагомий, ніж фізичний.
Скільки часу знадобилося б 99 процентів громадян України написати ті декілька речень, які я надав? Вважаю, що для когось ніякого часу не достатньо було б.
Вам залишилось тульки своє прізвище вставити... і відправити за потрібною адресою
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01.03.2022 15:25 Відповісти
⚡️Экс-глава МИД России Андрей Козырев про объявленную Путиным "военную операцию" в Украине:

▪️"И я не знаю, что наши военные думают, они должны защищать прежде всего российских детей, матерей, города. Их сейчас задача главная - не допустить ядерной авантюры, иначе они не только не защищают Россию, а они будут участвовать в уничтожении своей родины без всякой причины"
▪️"Эта военная кампания закончится поражением, после которого России придется выплачивать репарации Украине"
▪️"Никакой военной победы в Украине не будет, придется уходить с позором".
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28.02.2022 23:04 Відповісти
можемо допомогти, щоБ "не виходіть с позором" - залишимо всіх тут найкращими москалями.
(найкращий москаль - мертвий москаль).
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01.03.2022 00:09 Відповісти
Надо все делать быстро - НА ВЧЕРА . Бо кацапы - подлые
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28.02.2022 23:06 Відповісти
І не вірити жодним обіцянкам. Тільки в присутності адвоката вищого рівня.
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28.02.2022 23:24 Відповісти
Пока не подтверждено. Но на торговом флоте мира кацапы прячутся от украинцев и пытаются покинуть судно в ближайшем порту.

Российские военные моряки не хотят атаковать Одессу: назревает бунт
Политика 28-фев, 22:329 1 132 0

Российские военные моряки не хотят атаковать Одессу. Они деморализованы крепкой системой обороны города и профессионализмом его защитников и боятся их больше,чем своих командиров и трибунала.

Об этом сообщает военный журналист и волонтер Сергей Братчук.

"Московиты поражены созданной системой обороны Одессы, поэтому их военные моряки не хотят атаковать наш город. Пушечное мясо в консервных банках просто съедят одесские черноморские бычки, а к*цапские мамки не получат даже цинковых гробов. Адмиралы побуждают флот к выходу на одесский рейд, но среди экипажей уже зреют бунты", - сообщил Братчук.
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28.02.2022 23:06 Відповісти
они могут поднять Веселого Роджера в Севасе, например. или отвести флот в любой нейтральный порт и интернироваться до окончания войны.
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28.02.2022 23:12 Відповісти
тьху - так навіщо кудись , під білим прапором до Одеси , там іще і по п"ять мільйонів дерев"яних кожному виплатять , але нехай поспішають , бо через кілька днів за ці мільйони рулон паперу туалетного не придбаєш )))
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28.02.2022 23:25 Відповісти
вот так работает гестапо реклама
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01.03.2022 01:08 Відповісти
Idi *****
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28.02.2022 23:11 Відповісти
28 февраля, 22:52


Российские морпехи-срочники устроили бунт, когда им приказали высадиться «прямо в Одессу»

«Думской» удалось связаться с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в Крыму.

Они рассказали нам некоторые подробности вчерашней неудавшейся попытки морского десанта «прямо в Одессу».



Оказывается, командование российских нацистов, действительно, планировало такую авантюру, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

Оказывается, на кораблях русских нацистов произошел самый настоящий бунт: мальчики-срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье большого города-миллионника. Возможно, их ужаснула сама идея такой безумной операции, но мы склоняемся к тому, что российских юношей слегка напугали украинские морпехи, большинство которых провело на войне по пять и больше лет. Справедливости ради надо сказать, что и украинские войска поступили по-человечески, не устроив резню прямо в заливе.

В общем, не случилось, и слава Богу - война страшная штука, вы это уже знаете, а российские матери очень скоро узнают, к сожалению.

Сегодня, по нашей информации, россияне попробуют сотворить что-то новое, но это все уже агония.

Они не прошли!

СМЕРТЬ РОССИЙСКИМ ОККУПАНТАМ!
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28.02.2022 23:13 Відповісти
они узнали, что АТБ больше не продает алкоголь))
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28.02.2022 23:15 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂
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01.03.2022 01:13 Відповісти
Милосердие хорошая черта, но не по отношению к кацапам. Жаль, что не насыпали в дагонку.
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28.02.2022 23:18 Відповісти
Іншим насиплять по повній. І насипають.
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28.02.2022 23:27 Відповісти
тьфу, идиоты...
видно не было у украинских морпехов никого под Илловайском.
когда в следующий раз эти российские "мальчики" поплывут на Одессу под белым флагом, не забудьте надуть побольше воздушных шариков. "братья" как-никак плывут вас убивать.
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01.03.2022 00:59 Відповісти
https://fr24.com/2af9ede3


Британский истребитель прямо возле границы Украины
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28.02.2022 23:18 Відповісти
Если возле восточной - я полностью удовлетворен ))
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28.02.2022 23:28 Відповісти
Запізнились поляки .. десь на 600 років.
Якби не бикували тоді проти українців і литів, мокшанські болота так би і лишились.
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01.03.2022 00:22 Відповісти
 
 