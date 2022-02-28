Порошенко привітав рішення Зеленського офіційно подати заявку України на членство в ЄС

П’ятий Президент Петро Порошенко привітав рішення Президента Володимира Зеленського подати заявку на вступ України до ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Як п’ятий Президент України, який підписав Угоду про асоціацію з ЄС та закріпив євроінтеграційний курс у Конституції України, я вітаю рішення шостого Президента України Володимира Зеленського офіційно подати заявку України на членство в Європейському Союзі!", – зазначив Порошенко.

"Особлива ситуація вимагає особливих рішень. Закликаю європейських лідерів невідкладно розглянути заявку України та розпочати процес передвступних переговорів", – підкреслив Порошенко.

"Україна в Євросоюзі — найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу", – наголосив п’ятий Президент.

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