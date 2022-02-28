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Порошенко привітав рішення Зеленського офіційно подати заявку України на членство в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Порошенко привітав рішення Зеленського офіційно подати заявку України на членство в ЄС

П’ятий Президент Петро Порошенко привітав рішення Президента Володимира Зеленського подати заявку на вступ України до ЄС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Як п’ятий Президент України, який підписав Угоду про асоціацію з ЄС та закріпив євроінтеграційний курс у Конституції України, я вітаю рішення шостого Президента України Володимира Зеленського офіційно подати заявку України на членство в Європейському Союзі!", – зазначив Порошенко.

"Особлива ситуація вимагає особливих рішень. Закликаю європейських лідерів невідкладно розглянути заявку України та розпочати процес передвступних переговорів", – підкреслив Порошенко.

"Україна в Євросоюзі — найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу", – наголосив п’ятий Президент.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Так Порох,добре, коли ворог на порозі не час виясняти стосунки.Дякую ,пане Презедент за мужність і порядність, може коло Вас и зелені стануть жовтоблакиними.))Єднаймося , в нас Україна одна,разом ми ще сильніші!
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28.02.2022 23:53
+19
Порошенко мужня і розумна Людина , та патріот Украіни ,
тому сьогодні не на часі виясняти особисті стосунки, так як ми маємо дуже страшного ворога і війну в країні , а для цього тільки ми разом - сила 😡👍🏼
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28.02.2022 23:58
+13
«Україна в Євросоюзі - найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу", - наголосив п'ятий Президент.
Джерело: https://censor.net/ua/n3320233

ДВА ПРЕЗИДЕНТА - это сила !!
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28.02.2022 23:52
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Гансов и мадяров треба уболтать
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28.02.2022 23:44 Відповісти
Ой та повір, зникне кордон з Закарпаттям для Угорщини це конхфетка та ще, а домовитись завжди можна якщо є бажання.
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28.02.2022 23:48 Відповісти
Та примиріться вже, задовбало той срач бачити!!!
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28.02.2022 23:44 Відповісти
Он вролде ни с кем не срется - поддерживает
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01.03.2022 00:19 Відповісти
Тільки подумала про це. Таке всім пережити, а потім знов чвари. Тепер вже на очах всього світу
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01.03.2022 00:20 Відповісти
седьмой подпишет вступление
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28.02.2022 23:49 Відповісти
Німці знову намагаються перешкодити нам отримати членство в ЄС 😡
Як бачимо , газпромівське криваве бабло робить свою чорну справу !
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28.02.2022 23:51 Відповісти
хавальник запили, лапоть сраний.
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28.02.2022 23:54 Відповісти
В Ж*** твой референдум...
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28.02.2022 23:57 Відповісти
Ты идиот?
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28.02.2022 23:59 Відповісти
знак запитання можна прибрати
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01.03.2022 00:00 Відповісти
Школото , мене не чіпай
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01.03.2022 00:03 Відповісти
Русский корабль?
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01.03.2022 00:05 Відповісти
Ех. В дупу б тобі той референдум та тричі провернути.
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01.03.2022 00:05 Відповісти
«Україна в Євросоюзі - найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу", - наголосив п'ятий Президент.
Джерело: https://censor.net/ua/n3320233

ДВА ПРЕЗИДЕНТА - это сила !!
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28.02.2022 23:52 Відповісти
Нам потрібно ще перебороти в собі совково-кацапську ментальність, як не прикро.
І це повинен зробити кожний з нас в собі.
Елементарний приклад. В Польщі до ЄС ситуація із звалищами сміття обабіч доріг і не тільки, була не краща, ніж у нас сьогодні.
Як вони це побороли?
1. Ввели космічні штрафи за викид сміття в невстановленому місці.
2. Приняли постанову - 50% від штрафу отримує той, хто повідомить про випадок і вкаже винуватого.
Через три роки сміття щезло взагалі.
А в нас? "донос на сусіда, брата, друга - та ви що?" - просто якась зековська ментальність.

Інше. Тотальна корупція, тіньова економіка. Ви бачили декларації депутатів і чиновників?
І вони в Європі їх бачили. Без коментарів.
Ще приклад. У Фінляндії прийняли закон, по якому розмір штрафів за порушення ПДР визначається в % від годового доходу за минулий рік. Відомий випадок, коли штраф за перевищення швидкості заплатили у сумі 36000 євро! - чоловік задекларував дохід 6 млн.
Ідеальний закон - кожного б'є по кишені однаково - пропорційно статкам. Як у нас його запровадити, коли власник бентлі має офіційно дохід за рік 36000 грн.?

І ще багато чого, наприклад - безумовне виконання законів.
Колись дивився шоу "міняю жінку" до нашого фермера на черкащині приїхала жінка з Данії. Один момент: сиділи за столом і була сомогонка. Просив її скоштувати. Пригубила. Питає -у вас варять? - Ні. А чому? - по закону заборонено. - Так у нас теж заборонено, але варять. - У нас не можна. - Та ну - ну хтось хоч трохт варить? - ніхто!
Вони дивились один на одного, як з інших планет.
Він ніяк не міг зрозуміти - ну й що що закон. А вона ніяк не могла зрозуміти, як це можна порушувати закон.

Так що членство в ЄС залежить не від німців чи угорців, а від кожного з нас.
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01.03.2022 01:13 Відповісти
Так Порох,добре, коли ворог на порозі не час виясняти стосунки.Дякую ,пане Презедент за мужність і порядність, може коло Вас и зелені стануть жовтоблакиними.))Єднаймося , в нас Україна одна,разом ми ще сильніші!
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28.02.2022 23:53 Відповісти
Порошенко мужня і розумна Людина , та патріот Украіни ,
тому сьогодні не на часі виясняти особисті стосунки, так як ми маємо дуже страшного ворога і війну в країні , а для цього тільки ми разом - сила 😡👍🏼
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28.02.2022 23:58 Відповісти
Ну все, все вже. Досить вихваляти. Гарно сказав Петро. Як справжній громадянин та державний діяч. Ал все одно поки що досить.Не хочеться срачу. Зараз не на часі.
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01.03.2022 00:08 Відповісти
В крайнем слуячае Порох никогда не отчубучит, как главзеб, мол , шо нужно всем показать , как черта характера(людянiсть) умеет себя защищать.
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01.03.2022 00:14 Відповісти
Я і інші форумчани мають право висловлювати свою думку хоть до ранку і не потрібно мені давати безкоштовні поради , що робити , так як я аже досить доросла людина !
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01.03.2022 00:15 Відповісти
Мадяри згодні з усим, тільки зброї не дають.
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01.03.2022 07:32 Відповісти
 
 