Порошенко привітав рішення Зеленського офіційно подати заявку України на членство в ЄС
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П’ятий Президент Петро Порошенко привітав рішення Президента Володимира Зеленського подати заявку на вступ України до ЄС.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Як п’ятий Президент України, який підписав Угоду про асоціацію з ЄС та закріпив євроінтеграційний курс у Конституції України, я вітаю рішення шостого Президента України Володимира Зеленського офіційно подати заявку України на членство в Європейському Союзі!", – зазначив Порошенко.
"Особлива ситуація вимагає особливих рішень. Закликаю європейських лідерів невідкладно розглянути заявку України та розпочати процес передвступних переговорів", – підкреслив Порошенко.
"Україна в Євросоюзі — найкраща гарантія незалежності та добробуту українського народу", – наголосив п’ятий Президент.
Будь ласка, зачекайте...
Як бачимо , газпромівське криваве бабло робить свою чорну справу !
Джерело: https://censor.net/ua/n3320233
ДВА ПРЕЗИДЕНТА - это сила !!
І це повинен зробити кожний з нас в собі.
Елементарний приклад. В Польщі до ЄС ситуація із звалищами сміття обабіч доріг і не тільки, була не краща, ніж у нас сьогодні.
Як вони це побороли?
1. Ввели космічні штрафи за викид сміття в невстановленому місці.
2. Приняли постанову - 50% від штрафу отримує той, хто повідомить про випадок і вкаже винуватого.
Через три роки сміття щезло взагалі.
А в нас? "донос на сусіда, брата, друга - та ви що?" - просто якась зековська ментальність.
Інше. Тотальна корупція, тіньова економіка. Ви бачили декларації депутатів і чиновників?
І вони в Європі їх бачили. Без коментарів.
Ще приклад. У Фінляндії прийняли закон, по якому розмір штрафів за порушення ПДР визначається в % від годового доходу за минулий рік. Відомий випадок, коли штраф за перевищення швидкості заплатили у сумі 36000 євро! - чоловік задекларував дохід 6 млн.
Ідеальний закон - кожного б'є по кишені однаково - пропорційно статкам. Як у нас його запровадити, коли власник бентлі має офіційно дохід за рік 36000 грн.?
І ще багато чого, наприклад - безумовне виконання законів.
Колись дивився шоу "міняю жінку" до нашого фермера на черкащині приїхала жінка з Данії. Один момент: сиділи за столом і була сомогонка. Просив її скоштувати. Пригубила. Питає -у вас варять? - Ні. А чому? - по закону заборонено. - Так у нас теж заборонено, але варять. - У нас не можна. - Та ну - ну хтось хоч трохт варить? - ніхто!
Вони дивились один на одного, як з інших планет.
Він ніяк не міг зрозуміти - ну й що що закон. А вона ніяк не могла зрозуміти, як це можна порушувати закон.
Так що членство в ЄС залежить не від німців чи угорців, а від кожного з нас.
тому сьогодні не на часі виясняти особисті стосунки, так як ми маємо дуже страшного ворога і війну в країні , а для цього тільки ми разом - сила 😡👍🏼