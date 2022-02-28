Збірні Росії та Білорусі з хокею відсторонені від участі в міжнародних матчах
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Міжнародна федерація хокею із шайбою відсторонила збірні Росії та Білорусі від участі в матчах на невизначений термін через російську агресію проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Федерації.
У понеділок, 28 лютого, пройшло позачергове засідання Ради IIHF. Учасники рішуче засудили напад Росії на Україну і закликали використовувати дипломатичні засоби для вирішення конфлікту.
За підсумками засідання Рада Федерації прийняла рішення призупинити участь всіх російських і білоруських національних клубів у кожній віковій категорії від усіх змагань і заходів IIHF. Відсторонення введено на невизначений термін.
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короче вся расея,как руский военный корабль