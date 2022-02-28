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Збірні Росії та Білорусі з хокею відсторонені від участі в міжнародних матчах

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Збірні Росії та Білорусі з хокею відсторонені від участі в міжнародних матчах

Міжнародна федерація хокею із шайбою відсторонила збірні Росії та Білорусі від участі в матчах на невизначений термін через російську агресію проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на пресслужбу Федерації.

У понеділок, 28 лютого, пройшло позачергове засідання Ради IIHF. Учасники рішуче засудили напад Росії на Україну і закликали використовувати дипломатичні засоби для вирішення конфлікту.

За підсумками засідання Рада Федерації прийняла рішення призупинити участь всіх російських і білоруських національних клубів у кожній віковій категорії від усіх змагань і заходів IIHF. Відсторонення введено на невизначений термін.

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Топ коментарі
+26
русский "спортсмен", иди нах.й!
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28.02.2022 23:46
+12
русский спортсмен, актер, музыкант, певец, ... коротше ідіть всі русскі нах...й!
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01.03.2022 00:03
+7
Будут в Северо Корейской лиге играть.
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28.02.2022 23:48
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28.02.2022 23:45 Відповісти
русский "спортсмен", иди нах.й!
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28.02.2022 23:46 Відповісти
русский спортсмен, актер, музыкант, певец, ... коротше ідіть всі русскі нах...й!
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01.03.2022 00:03 Відповісти
Будут в Северо Корейской лиге играть.
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28.02.2022 23:48 Відповісти
Скорее в бункере с )(уйлом
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28.02.2022 23:50 Відповісти
можно сыграть свой советский чемпионат пуйловского мира
рашкования
белорусская область
зимбабве
науру
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28.02.2022 23:54 Відповісти
Сборная кубы по хоккею, а что - звучит. Сборная никарагуа по хоккею - еще более люто звучит.
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01.03.2022 00:07 Відповісти
Ще добавте угорщину з ********.
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01.03.2022 00:12 Відповісти
да там скоро выборы и орбан продует
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01.03.2022 00:14 Відповісти
а-ха-ха !!!!!!!!!!!!!!!
короче вся расея,как руский военный корабль
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01.03.2022 00:13 Відповісти
Ну накінець пуйло стане кращим бомбардиром рос. хокею.
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01.03.2022 00:14 Відповісти
САСИ *** БЕЛОРУСКИЙ ТАРАКАН У РУЗКОГО ***ЛА
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01.03.2022 00:43 Відповісти
А как они попадут на те соревнования, разве что пешком.
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01.03.2022 08:10 Відповісти
 
 