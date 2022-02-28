Країни-члени Європейського Союзу - Болгарія, Польща та Словаччина передадуть Україні 70 бойових літаків Міг-29 та Су-25.

Про це нардеп Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"+70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання", - зазначив Гончаренко.

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За його словами, Болгарія передасть Україні 16 літаків (Міг-29) та 14 (Су-25), Польща - 28 літаків (Міг-29), Словаччина - 12 літаків (Міг-29).

"Якщо один "Привид Києва" збив вже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!", - резюмував нардеп.

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