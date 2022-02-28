Болгарія, Польща та Словаччина передадуть Україні 70 бойових літаків Міг-29 та Су-25
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Країни-члени Європейського Союзу - Болгарія, Польща та Словаччина передадуть Україні 70 бойових літаків Міг-29 та Су-25.
Про це нардеп Олексій Гончаренко повідомив на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"+70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25! У разі потреби, вони зможуть базуватись на польських аеродромах з яких українські пілоти виконуватимуть бойові завдання", - зазначив Гончаренко.
За його словами, Болгарія передасть Україні 16 літаків (Міг-29) та 14 (Су-25), Польща - 28 літаків (Міг-29), Словаччина - 12 літаків (Міг-29).
"Якщо один "Привид Києва" збив вже 14 ворогів, уявляєте, що зробить з ворожим військом команда із 70 таких? Друзі, перемога сама проситься до нас!", - резюмував нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
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За ихний ******* платит ЖИЗНЯМИ народ!!!! кацапы повышают там всякие ставки, бомбя и обстреливая всё подряд!!! Во вторых - там в ипаной ********* им могут кгбэшники насовать всякую *****, обработать всякими аппаратами и проч..!!! Если уж так неймётся - переговаривайтесь по скайпу или какой нибудь ***** !!!
Хотелось бы обратится к украинскому народу и армии по поводу отправленных к ним, в рядах российских оккупантов , кадыровских террористов.
В 1994 году, когда на нашу землю вторгся тот же враг, который сегодня вторгся к вам, наш народ объединился и смог победить и изгнать его. Спустя недолгое время, Кремль собрал силы и снова вторгся в Ичкерию, однако на этот раз они подкупили самых низменных, вероломных и бесчестных представителей нашего народа, которые за власть и деньги готовы уничтожать и истязать свой народ. Прошло почти 20 лет с того дня, как Россия оккупировала нашу страну, но геноцид нашего народа продолжается по сей день, руками тех самых манкуртов, которых сегодня прислали к вам. Эти животные не знают чести и жалости ни к женщинам, ни к детям, ни к старикам из своего же народа. Будьте уверены, на вашей земле они с той же задачей. И сегодня, чеченский народ с надеждой наблюдает за успехами украинского народа в борьбе с оккупантами, в особенности против кадыровских садистов и насильников. Как пример, хочется привести Магомеда Тушаева и то, как сотни людей радовались, когда в украинских соц.сетях распространилась информация об его утилизации. Нам поступали десятки сообщений о том, как этот садист пытал и издевался над женищнами и безоружными мужчинами, проявляя особую жестокость по отношению к ним. И такое досье соберётся на каждого из этих преступников, которые сегодня бесчинствуют на вашей земле.
Поэтому, в случае попадания кадыровца к вам в плен, мы просим вас не отпускать их и не обменивать с Россией. Не лишайте их заветной мечты, о который они неустанно твердят - встретится с Ахматом.
где их никак нельзя ни повредить, ни разбомбить.
70 самолётов, плюс ракеты "воздух-воздух" - звучит как песня.
Путин рассчитывал их этим купить, но им важнее добить Путина,
чем вернуть Львов.
это уже что -то для Украинских асов ВВС!
Раньше надо было Все передавать.
И кучму с запроданцем пинчуком к ответу , за то что порезал на металлолом
ВСЕ новые боевые самолеты ,базировавшиеся под Киевом и
отдал рф
560 (пятьсот шестьдесят) Карл стратегических крылатых ракет Х 55 и Х 55 СМ ( РКВ - 500) несущих боевую часть в 500 кг на расстояние 1200 км.
Украинского производства.Сегодня они бы сильно пригодились , особенно с оборудованием наземного пуска.
ВАГОРОВСЬКОМУ Едуарду Миколайовичу - підполковнику (посмертно). Загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару, дав можливість іншим піднятися в повітря.
(А скільки їх піднялося в повітря?)
2)+70 літаків для української армії! Наші партнери передають нам Міг-29 та Су-25!
Порівняйте оці два повідомлення і вам все стане зрозумілим! Розжовувати не буду, скажу тільки це рівень підготовки «героїчного» президента та вищих чинів армії до нападу 24 грудня, про який американці попередили заздалегідь з точністю до 24-48 годин
Країни ЄС не надаватимуть Україні винищувачі, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3320599